Пешеходная квест-экскурсия “Петроградская. Отражение Петербурга!”, этот маршрут в первую очередь для тех, кто чувствует себя настоящим путешественником. Ведь в процессе вам предстоит:

обратить ваше внимание на особенности архитектурных ансамблей, которыми так славится данный район.

побывать во дворах-колодцах, арт-скверах, исторических парадных и подняться на безопасную крышу-балкон.

услышать увлекательные истории 📖 из жизни знаменитых людей проживавших здесь.

познакомиться воочию с ныне живущими интересными жителями города.

выпить отличного кофе.

оказаться в пространстве, в котором бывали единицы.

На протяжении всей экскурсии 🧭 вас ожидают загадки и небольшие конкурсы!

В финале экскурсии вы откроете для себя Петербург с новой стороны. Узнаете много новых фактов. Сделаете потрясающие селфи и фото. И разумеется получите восторг 🔥 нового взгляда на Петроградскую сторону.

Упреждая частый вопрос: "Почему именно Петроградская?"... Просто мы считаем, что данный район – это душа Петербурга… (все что мы могли бы написать дальше не важно, поскольку пока сами тут не окажитесь наши слова будут всего лишь рекламой). Лучше бронируйте экскурсию ⛳ и сами все увидите.

P. S. У нас есть штат нянь и развлекательные программы на вечер, что бы родители могли прогуляться 👣 не переживая за настроение своих детей.

Мы поможем организовать любой уровень досуга на все дни вашего пребывания в Петербурге.