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Квест-экскурсия "Петроградская. Отражение Петербурга!"

Олег Ф.
Олег Ф. – Гид из Санкт-Петербурга
Прогулка 👣 с элементами квест-игры по Петроградской стороне.

С посещением тех мест, которые не представлены в туристических проспектах, но при этом являются сenm.

и духом современного Петербурга.
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  • 👥Групповая
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕵️Квест
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Квест-экскурсия "Петроградская. Отражение Петербурга!"
Квест-экскурсия "Петроградская. Отражение Петербурга!"

Что вы увидите

  • каскад дворов-колодцев
  • музыкальный сквер
  • архитектурный коллаж из четырех эпох
  • двор барда
  • арт-подвал
  • крышу-балкон
  • парк
  • самую старинную кофейню города

Пешеходная квест-экскурсия “Петроградская. Отражение Петербурга!”, этот маршрут в первую очередь для тех, кто чувствует себя настоящим путешественником. Ведь в процессе вам предстоит:

  • обратить ваше внимание на особенности архитектурных ансамблей, которыми так славится данный район.
  • побывать во дворах-колодцах, арт-скверах, исторических парадных и подняться на безопасную крышу-балкон.
  • услышать увлекательные истории 📖 из жизни знаменитых людей проживавших здесь.
  • познакомиться воочию с ныне живущими интересными жителями города.
  • выпить отличного кофе.
  • оказаться в пространстве, в котором бывали единицы.
На протяжении всей экскурсии 🧭 вас ожидают загадки и небольшие конкурсы!
В финале экскурсии вы откроете для себя Петербург с новой стороны. Узнаете много новых фактов. Сделаете потрясающие селфи и фото. И разумеется получите восторг 🔥 нового взгляда на Петроградскую сторону.
Упреждая частый вопрос: "Почему именно Петроградская?"... Просто мы считаем, что данный район – это душа Петербурга… (все что мы могли бы написать дальше не важно, поскольку пока сами тут не окажитесь наши слова будут всего лишь рекламой). Лучше бронируйте экскурсию ⛳ и сами все увидите.
P. S. У нас есть штат нянь и развлекательные программы на вечер, что бы родители могли прогуляться 👣 не переживая за настроение своих детей.
Мы поможем организовать любой уровень досуга на все дни вашего пребывания в Петербурге.
Что входит
  • услуги гида
  • чашка кофе
  • билет на автобус (если понадобится)
Что не входит
  • счета в заведениях (если возникнет желание приобретения доп. вкусняшек)
Начало
🚩 Каменноостровский 26-28
Место завершения
🏁 Александровский парк
Квест-экскурсия "Петроградская. Отражение Петербурга!"
Квест-экскурсия "Петроградская. Отражение Петербурга!"
Квест-экскурсия "Петроградская. Отражение Петербурга!"
Квест-экскурсия "Петроградская. Отражение Петербурга!"
Квест-экскурсия "Петроградская. Отражение Петербурга!"

Выберите день для проведения квеста

  • Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег Ф.
Олег Ф.
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