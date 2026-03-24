Мы подойдём к «Лахта-центру» так близко, что ощутим масштаб башни, созданной вопреки — вопреки капризным ветрам, водонасыщенному грунту и морозам. Шаг за шагом пройдём по пути строительства небоскрёба — от свай до уникальных закрученных колонн. Мы оценим архитектуру и инженерию одного из самых ярких сооружений 21 века.
Описание экскурсии
Вы окажетесь на Прозрачном мосту, с которого открывается вид на «Лахту» во всём её великолепии.
Зайдёте через красивую арку внутрь многофункционального центра.
Пройдёте по набережной и полюбуетесь Финским заливом.
И узнаете:
- как «Лахта-центр» стал точкой, где Петербург формирует новый образ
- почему здание построили на столь сложном грунте и что даёт ему устойчивость
- что спасает людей на самом верху от морской болезни
- почему башня закручивается на 1 градус на каждом этаже
Организационные детали
- В стоимость включён презент — небольшой перекус и стикер с достопримечательностью Петербурга
- Интересно будет взрослым и детям от 7 лет
- Экскурсия не предусматривает посещение смотровой площадки
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1100 ₽
|Дети до 18 лет
|800 ₽
|Пенсионеры
|900 ₽
|Взрослый
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У «Лахта-центра»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 50 туристов
Проводим тематические экскурсии в формате лёгких прогулок по городу для тебя и твоих друзей. Только увлекательный рассказ и никакой лекции! С нами ты запомнишь историю города как сюжет любимого фильма. Твои экскурсии — это новый ты!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Прекрасная экскурсия, подробная и дружелюбная. Экскурсовод Евгения не только рассказывала материал (обширный и интересный), но и обращала внимание на нашу реакцию. Это замечательно.
И с погодой сложилось идеально.
Я очень довольна.
И с погодой сложилось идеально.
Я очень довольна.
Арина
Ответ организатора:
Наталья, спасибо большое за высокую оценку! Будем ждать Вас на других наших экскурсиях!
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З
Наш гид Евгения, рекомендую всем. Впечатления только превосходные. Рекомендую всем воспользоваться услугами Евгении.
Арина
Ответ организатора:
Зоя, большое спасибо за ваш отзыв! Будем ждать вас на других наших экскурсиях!
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С
Узнал много любопытных подробностей из рассказа экскурсовода Евгении про историю Лахты и архитектурные решения при строительстве данного уникального ансамбля. Одевайтесь по погоде, и тогда экскурсия пройдёт гладко и впечатляюще:)
Арина
Ответ организатора:
Савелий, большое спасибо за отзыв! Будем ждать Вас на других наших экскурсиях!
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И познавательно и увлекательно! Спасибо большое!
Арина
Ответ организатора:
Зульфия, спасибо большое за высокую оценку!
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А
Спасибо Евгении, нам очень понравилась экскурсия Лахта-Центр
Арина
Ответ организатора:
Анастасия, большое спасибо за высокую оценку! Будем ждать вас на других наших экскурсиях!
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Н
Спасибо Евгении! Нам всё понравилось!
Арина
Ответ организатора:
Николай, большое спасибо! Будем ждать Вас на других наших экскурсиях!
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