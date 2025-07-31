От Невского проспекта вы прокатитесь до «Лахта-центр», по пути любуясь прекрасной архитектурой и видами на Неву. Затем у вас будет полчаса, чтобы посетить самые красивые смотровые площадки города и сделать фото, пропитанные духом Северной столицы.

Вы обзорно прокатитесь от Невского проспекта до «Лахта-центра» по набережным Невы, прогуляетесь по новым пешеходным зонам вдоль Финского залива и посетите несколько смотровых площадок, с которых открывается потрясающий вид на Петербург.

По пути гид расскажет, чем знаменит район Лахта и какое отношение имеет «Лахта-центр» к историческим событиям, происходившим на невских землях в течение шести веков. История русско-шведских отношений сквозь географию края и современную архитектуру — вот изюминка нашей экскурсии.

Затем у вас будет время, чтобы сделать эффектные фото с мотоциклами. После этого мы вернёмся в центр Санкт-Петербурга.

