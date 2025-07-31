От Невского проспекта вы прокатитесь до «Лахта-центр», по пути любуясь прекрасной архитектурой и видами на Неву.
Затем у вас будет полчаса, чтобы посетить самые красивые смотровые площадки города и сделать фото, пропитанные духом Северной столицы.
Затем у вас будет полчаса, чтобы посетить самые красивые смотровые площадки города и сделать фото, пропитанные духом Северной столицы.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Вы обзорно прокатитесь от Невского проспекта до «Лахта-центра» по набережным Невы, прогуляетесь по новым пешеходным зонам вдоль Финского залива и посетите несколько смотровых площадок, с которых открывается потрясающий вид на Петербург.
По пути гид расскажет, чем знаменит район Лахта и какое отношение имеет «Лахта-центр» к историческим событиям, происходившим на невских землях в течение шести веков. История русско-шведских отношений сквозь географию края и современную архитектуру — вот изюминка нашей экскурсии.
Затем у вас будет время, чтобы сделать эффектные фото с мотоциклами. После этого мы вернёмся в центр Санкт-Петербурга.
Организационные детали
- Обратите внимание: посещение смотровой площадки «Лахта-центра» не входит в прогулку. При желании вы можете заранее купить билеты на смотровую и посетить её самостоятельно. В этом случае общее время прогулки увеличивается до 2,5 часов
- С ноября по апрель экскурсия проводится на автомобиле, цена включает один автомобиль на 2 пассажиров
- Летом поедем на мотоцикле Harley Davidson. Время в дороге — 1 ч., время на прогулку и фото — 30 мин.
- Программа подходит взрослым и детям с 12 лет
- Ограничения по весу пассажиров — до 90 кг. По договорённости можем взять участников в весе до 105 кг, в этом случае доплата +1000 руб к заказу
- Перед стартом мы проведём инструктаж и выдадим вам шлемы
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2449 туристов
Добрый день! Меня зовут Андрей. Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, член Союза архитекторов России. С 2008 года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильномЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артур
31 июл 2025
Офигенно! Очень понравилось, все в восторге!
Никита
18 апр 2025
Все супер. Гид приятный
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Водная прогулка
Прогулка на премиальном катере до «Лахта-центра»
Плавно по волнам - из сердца Петербурга в архитектуру будущего
Начало: У метро «Спортивная»
Сегодня в 21:00
Завтра в 12:30
22 000 ₽ за всё до 8 чел.
-
15%
Мини-группа
до 10 чел.
Петербург от крепости до Лахта-центра и Севкабель порта
Начало: Дворцовая площадь, перед садом Зимнего дворца
Расписание: Четверг и суббота в 14:00, в дни новогодних каникул ежедневно в 12:00, 14:00 и 17:00
15 ноя в 14:00
22 ноя в 14:00
2290 ₽
2700 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
Завтра в 12:00
18 ноя в 12:00
2000 ₽ за человека