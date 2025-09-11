За одну прогулку вы откроете Петербург с двух сторон: увидите роскошные парадные и секретные дворы-колодцы, узнаете истории самых красивых доходных домов и их жителей.
А завершится маршрут подъёмом на колоннаду Владимирского собора — самую высокую открытую смотровую площадку центра города, где главные символы Петербурга предстают одновременно во всей своей красоте.
А завершится маршрут подъёмом на колоннаду Владимирского собора — самую высокую открытую смотровую площадку центра города, где главные символы Петербурга предстают одновременно во всей своей красоте.
Описание экскурсииДворы и парадные, куда не попасть без гида Вы пройдёте по знаменитым дворам-колодцам, заглянете в старинные парадные и на чёрные лестницы красивейших доходных домов Петербурга. Вас ждут дома с сохранившимися деревянными дверями и старинными печами, с легендарными дворами-колодцами, особняк Каншина с богатой лепниной и кариатидами, дом Иоффе у Пяти углов, дом Тишининой, дом Никонова, который петербуржцы называют «пряником», дом Дехтеринского, дом Вельяшева и другие атмосферные локации. В этих парадных сохранилось то, что обычно не доживает: дореволюционная плитка на полу, бывшие газовые фонари, лепнина, которую не тронула ни одна эпоха. Мы расскажем истории домов и их жителей простым и увлекательным языком — без скучных лекций и бесконечных дат. От роскоши к коммуналкам, и не только Вы узнаете, почему Петербург называют столицей доходных домов и как менялась жизнь горожан на протяжении столетий. Разберёмся, как парадные с золочёной лепниной превратились в коммунальные коридоры и как парадоксальным образом именно эпоха уплотнения сохранила многие интерьеры. По пути вас ждут неожиданные городские истории, легенды, любопытные детали повседневной жизни старого Петербурга и небольшая викторина, победитель которой получит дополнительные адреса красивых секретных локаций для самостоятельных прогулок. Петербург со «своей» колокольни В финале маршрута вы поднимаетесь на колоннаду колокольни Владимирского собора — самую высокую смотровую из всех возможных, где захватывает дух от того, что вы видите сверху все особняки и дворы-колодцы по которым гуляли, мансарды художников и фантастические закаты. Здесь получаются кадры, которые невозможно повторить ни с одной другой точки центра, ведь отсюда открывается панорама, которую не увидеть с улиц: купола Казанского, Исаакиевского, Смольного и Измайловского соборов, шпиль Петропавловской крепости, Спас на Крови, Михайловский замок, дом Зингера и силуэт Лахта Центра на горизонте. И здесь же вы узнаете, почему купола Владимирского собора когда-то стали чёрными и как вообще удалось построить Исаакиевский собор. Важная информация:
- оплатить экскурсию можно гиду на месте по qr-коду через сбп, мы отправим чек!;
- каждая группа проходит этот маршрут в своем темпе — в зависимости от особенностей группы продолжительность экскурсии может быть увеличена на 15-30 мин;
- входной билет на колоннаду Владимирского собора включён в стоимость экскурсии;
- пожалуйста, обратите внимание: прогулка включает подъем на смотровую площадку по лестнице, без лифта;
- на экскурсию допускаются дети от 6 лет в сопровождении взрослых. Если ваш ребёнок младше — пожалуйста, свяжитесь с нами перед бронированием;
- мы будем много ходить — не забывайте про одежду по погоде и удобную обувь!
- подарите эту прогулку близким и друзьям! Пожалуйста, напишите нам, и мы всё-всë организуем!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ▪︎ одна из самых высоких смотровых площадок Петербурга на колокольне Владимирского собора, ранее закрытая для туристов
- ▪︎ особняк Каншина
- ▪︎ доходный дом архитектора Хренова
- ▪︎ доходный дом ювелира Ш.З. Иоффа
- ▪︎ доходный дом Фуфаевского и другие
- ▪︎ закрытые для других проходные дворы и дворы-колодцы
Что включено
- Услуги гида
- Билеты на смотровую площадку
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Большая Московская улица
Завершение: Станция м. «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Оплатить экскурсию можно гиду на месте по qr-коду через сбп, мы отправим чек
- Каждая группа проходит этот маршрут в своем темпе - в зависимости от особенностей группы продолжительность экскурсии может быть увеличена на 15-30 мин
- Входной билет на колоннаду Владимирского собора включён в стоимость экскурсии
- Пожалуйста, обратите внимание: прогулка включает подъем на смотровую площадку по лестнице, без лифта
- На экскурсию допускаются дети от 6 лет в сопровождении взрослых. Если ваш ребёнок младше - пожалуйста, свяжитесь с нами перед бронированием
- Мы будем много ходить - не забывайте про одежду по погоде и удобную обувь
- Подарите эту прогулку близким и друзьям! Пожалуйста, напишите нам, и мы всё-всë организуем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Интересная и активная экскурсия. Благодарим за столь приятное времяпровождение гида Алексея
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А
Это была наша первая экскурсия по Питеру, всё хорошо организовано. Экскурстя нам понравилась. Интересный и познавательный маршрут. Гид Елена милая и приятная в общении, слушали её с большим интнресом.
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Т
Супер! Очень понравилось
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