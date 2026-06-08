Русскую живопись трудно представить без Ивана Шишкина — художника, который сделал природу главной героиней своих картин.
На выставке вы увидите панорамы густого леса, чарующие силуэты могучих дубов, зимние и осенние пейзажи.
И услышите, с кем у Шишкина была удачная коллаборация, как он встретил кавалерист-девицу и что случилось в пивной Мюнхена.
На выставке вы увидите панорамы густого леса, чарующие силуэты могучих дубов, зимние и осенние пейзажи.
И услышите, с кем у Шишкина была удачная коллаборация, как он встретил кавалерист-девицу и что случилось в пивной Мюнхена.
Описание билета
Вы увидите около 140 картин:
- от монументальных лесных ландшафтов «Лесная глушь», «Дубы», «Дебри», «Корабельная роща», «Утро в сосновом лесу».
- до камерных этюдов «Рожь» и «Аю-Даг».
И узнаете:
- какое место Шишкин называл вертепом.
- почему одну из его картин Третьяков держал не на стене, а на отдельном мольберте.
- что имел в виду друг Шишкина, когда сказал: «Убили мы медведя и шкуру поделили».
- как художнику помогла царская водка.
- почему в его работах так мало людей.
Организационные детали
- Перед бронированием напишите нам, чтобы проверить наличие билетов на нужные вам дату и время.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Русском музее
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 619 туристов
Я родилась в Санкт-Петербурге, в этом прекрасном городе с богатейшей историей. С детства увлекалась историей и искусством. Окончила филологический факультет СПбГУ, дополнительно освоила профессию гида-переводчика и стала заниматься любимым делом
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