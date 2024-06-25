У этой программы несколько преимуществ: возможность примерить роль капитана; манёвренный катер; формат прогулки — вы едете только своей компанией.
А также сам маршрут — он охватывает максимально возможную акваторию для катеров, которыми можно управлять без специальных прав.
Вы пройдёте по фарватеру Финского залива, пересечёте группу островов (Крестовский, Елагин, Каменный) и вернётесь к точке начала.
А также сам маршрут — он охватывает максимально возможную акваторию для катеров, которыми можно управлять без специальных прав.
Вы пройдёте по фарватеру Финского залива, пересечёте группу островов (Крестовский, Елагин, Каменный) и вернётесь к точке начала.
Описание экскурсии
Подготовка к катанию
- За полчаса до старта для вас проведут подробный инструктаж, расскажут о технике безопасности, правилах поведения на воде, объяснят нюансы прохождения маршрута и научат управлять катером «Шустрый». Это несложно: скорость регулируется одной лишь только ручкой, а все манёвры осуществляются при помощи штурвала.
- Затем вам выдадут спасательные жилеты, пледы — и вы отправитесь в полуторачасовое путешествие.
- Вы можете составить индивидуальный маршрут в рамках доступной для движения акватории. Во время катания вы можете делать неограниченное количество остановок для фото, а также двигаться в комфортном для вас темпе.
- Вернуться вам нужно будет к месту начала — в яхт-клуб (обратная швартовка в других локациях запрещена).
Достопримечательности на маршруте
- Стадион «Газпром Арена» (обзор со всех сторон).
- Вантовый мост Западного скоростного диаметра (ЗСД) через Петровский фарватер.
- «Лахта-центр» (самый высокий небоскреб в Европе).
- Флагшток.
- Второй мост ЗСД и пешеходный Яхтенный мост.
- Елагин дворец, Восточная и Западная стрелки Елагина острова.
- Каменноостровский дворец.
- Телебашня.
Организационные детали
В стоимость входит:
- инструктаж за 30 минут до начала катания;
- аренда катера на 1,5 часа (чистое время катания);
- спасательные жилеты для взрослых и детей;
- пледы для каждого пассажира;
- дождевики на случай плохой погоды.
Условия аренды катера
- Для прогулки предоставляется катер «Шустрый», для его управления права ГИМС не нужны. Возраст капитана — от 18 лет.
- С собой нужно иметь оригинал паспорта для заключения договора аренды и залог 10 000 рублей наличными. Он возвращается после катания, если катеру не нанесены повреждения.
- Дети допускаются в возрасте от 3 лет.
- Общий вес пассажиров не должен превышать 300 кг.
- Употребление алкоголя на борту запрещено. На борт допускаются только трезвые люди.
- С собой можно взять еду и безалкогольные напитки (не красящие и не красного цвета).
- На борт нельзя брать животных.
Правила переноса бронирования
- В случае плохой погоды (дождь или сильный ветер более 8 м/с) перенести катание возможно день в день, но не позднее чем за три часа до начала прогулки.
- По личным причинам клиента перенос возможен за два дня до забронированной даты (не более двух переносов).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Лопухинского сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 3342 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Отлично! Инструктаж понятный, маршрут тоже, с погодой повезло)
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В
Получили огромное удовольствие и море эмоций, катаясь на Шустром по Неве и Невской губе!
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Р
Очень приятные инструкторы Андрей и Ильяс, всё доходчиво объяснили. Отлично провели время в прогулке на катере «Шустрый». Катер соответствует своему названию 😄 Обязательно повторим
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На экскурсии насладились прекрасными видами, спасибо ✨
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А
Повезло с погодой. Катались с удовольствием. Инструктаж проходит в 2 этапа. Сначала онлайн курс на 15 минут но запись глуховатая, многое не понятно. Хотелось бы проходить инструктаж не стоя на
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Н
Всё отлично!!!
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