Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Литературная мекка Петербурга

На протяжении трех столетий истории 📖 Санкт-Петербурга именно Васильевский остров 🏝️, задуманный Петром I как воплощение мечты о европейской столице, был центром городской, российской и мировой литературы. На прогулке 👣 мы отыщем целую россыпь адресов, связанных с плеядой писателей и поэтов. Нашими незримыми попутчиками станут Антоний Погорельский, Николай Лесков, Фёдор Достоевский, Анна Ахматова, Вадим Шефнер и другие культовые авторы. И о каждом мы непременно поговорим, открывая любопытные подробности их биографий и творчества.

Васильевский остров и его невыдуманные сюжеты

В лабиринтах линий Васильевского острова мы разберем интересные детали быта петербургских немцев, обсудим жизнь художников середины 19 века и посмотрим, какие артефакты прошлого сохранились до наших дней. Вы побываете на самой узкой улочке города, узнаете, как «мальчику Алеше», который не учил уроки, удавалось быть лучшим в классе, разгадаете названия проспекта ЗНД и Счастливой линии. И конечно, вас покорит история бедной хромающей девочки, превратившейся в роковую красавицу, из-за которой сошлись на дуэли талантливейшие поэты Серебряного века.

Кому подойдет экскурсия

Поклонникам русской литературы и всем, кто хочет глубже познакомиться с историей Петербурга 18 — 20 веков.

Организационные детали

Протяженность маршрута — около 3 км, рекомендую одеваться комфортно и по погоде.