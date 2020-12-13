Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Готовы прогуляться по страницам шедевров мировой литературы сквозь три столетия? Для этого отправимся на Васильевский остров — особенное место на карте Петербурга и настоящий «город в городе». Мы пройдем по первым линиям и заглянем в атмосферные переулки, раскроем детали быта 19 века и поразимся невыдуманным историям о художниках, дуэлянтах и поэтах Серебряного века.

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Описание экскурсии

Литературная мекка Петербурга

На протяжении трех столетий истории Санкт-Петербурга именно Васильевский остров, задуманный Петром I как воплощение мечты о европейской столице, был центром городской, российской и мировой литературы. На прогулке мы отыщем целую россыпь адресов, связанных с плеядой писателей и поэтов. Нашими незримыми попутчиками станут Антоний Погорельский, Николай Лесков, Фёдор Достоевский, Анна Ахматова, Вадим Шефнер и другие культовые авторы. И о каждом мы непременно поговорим, открывая любопытные подробности их биографий и творчества.

Васильевский остров и его невыдуманные сюжеты

В лабиринтах линий Васильевского острова мы разберем интересные детали быта петербургских немцев, обсудим жизнь художников середины 19 века и посмотрим, какие артефакты прошлого сохранились до наших дней. Вы побываете на самой узкой улочке города, узнаете, как «мальчику Алеше», который не учил уроки, удавалось быть лучшим в классе, разгадаете названия проспекта ЗНД и Счастливой линии. И конечно, вас покорит история бедной хромающей девочки, превратившейся в роковую красавицу, из-за которой сошлись на дуэли талантливейшие поэты Серебряного века.

Кому подойдет экскурсия

Поклонникам русской литературы и всем, кто хочет глубже познакомиться с историей Петербурга 18–20 веков.

Организационные детали

Протяженность маршрута — около 3 км, рекомендую одеваться комфортно и по погоде.