Ирина проводит ещё 1 экскурсию

На протяжении трех столетий истории Санкт-Петербурга именно Васильевский остров, задуманный Петром I как воплощение мечты о европейской столице, был центром городской, российской и мировой литературы. На прогулке мы отыщем целую россыпь адресов, связанных с плеядой писателей и поэтов. Нашими незримыми попутчиками станут Антоний Погорельский, Николай Лесков, Фёдор Достоевский, Анна Ахматова, Вадим Шефнер и другие культовые авторы. И о каждом мы непременно поговорим, открывая любопытные подробности их биографий и творчества.
Васильевский остров и его невыдуманные сюжеты
В лабиринтах линий Васильевского острова мы разберем интересные детали быта петербургских немцев, обсудим жизнь художников середины 19 века и посмотрим, какие артефакты прошлого сохранились до наших дней. Вы побываете на самой узкой улочке города, узнаете, как «мальчику Алеше», который не учил уроки, удавалось быть лучшим в классе, разгадаете названия проспекта ЗНД и Счастливой линии. И конечно, вас покорит история бедной хромающей девочки, превратившейся в роковую красавицу, из-за которой сошлись на дуэли талантливейшие поэты Серебряного века.
Кому подойдет экскурсия
Поклонникам русской литературы и всем, кто хочет глубже познакомиться с историей Петербурга 18–20 веков.
Организационные детали
Протяженность маршрута — около 3 км, рекомендую одеваться комфортно и по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3382 туристов
Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места.
Вместе с моими коллегами-гидами, такими же увлечёнными профессионалами, мы проводим читать дальшеуменьшить
экскурсии по популярным и совершенно необычным маршрутам. Даже в тривиальных, на первый, взгляд вещах всегда кроется загадка. Давайте открывать секреты города вместе! Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого.
Мы открыты к общению и надеемся на взаимно интересные знакомства!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Классная экскурсия, всем очень понравилась Ирина и ее рассказ. Несмотря на холодную погоду, 2 часа прошли незаметно, заходили в парадные и церковь, поэтому не успели замёрзнуть. Ребёнку очень понравилось, когда пришли домой перечитали "Чёрную курицу". Спасибо за интересный выходной! Буду рекомендовать друзьям)
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Кристина
Необычная экскурсия, проходит по "непарадной" части Васильевского острова, но именно она дала наибольшее погружение в жизнь города и его обитателей. Ирина хороший рассказчик, увлекающийся, таких людей всегда интересно слушать, очень понравились картины, жаль не запомнила имя автора - душевные)))
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И
Ирина
Экскурсия интересная. Видно, что материал "добывался" по крупицам. Многого из услышанного мы не знали. Спасибо
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Дмитрий
Прекрасная экскурсия. Очень интересный экскурсовод. Все было отлично
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А
Александра
Замечательная экскурсия! Очень рекомендую!
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Н
Наталья
Спасибо большое, мне было интересно.
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