Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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Литературные тропы Васильевского острова

Перенестись в Петербург 19 века и пройти по следам книжных героев и их создателей

Ирина
Ирина – Гид из Санкт-Петербурга
Готовы прогуляться 👣 по страницам шедевров мировой литературы сквозь три столетия? Для этого отправимся на Васильевский остров 🏝️ — особенное место на карте Петербурга и настоящий «город в городе».

Мы пройдем по первым линиям и заглянем в атмосферные переулки, раскроем детали быта 19 века и поразимся невыдуманным историям о художниках, дуэлянтах и поэтах Серебряного века.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 36882 582 ₽ за экскурсиюскидка30%

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Литературные тропы Васильевского острова
Литературные тропы Васильевского острова

Что вас ожидает

Литературная мекка Петербурга
На протяжении трех столетий истории 📖 Санкт-Петербурга именно Васильевский остров 🏝️, задуманный Петром I как воплощение мечты о европейской столице, был центром городской, российской и мировой литературы. На прогулке 👣 мы отыщем целую россыпь адресов, связанных с плеядой писателей и поэтов. Нашими незримыми попутчиками станут Антоний Погорельский, Николай Лесков, Фёдор Достоевский, Анна Ахматова, Вадим Шефнер и другие культовые авторы. И о каждом мы непременно поговорим, открывая любопытные подробности их биографий и творчества.

Васильевский остров и его невыдуманные сюжеты
В лабиринтах линий Васильевского острова мы разберем интересные детали быта петербургских немцев, обсудим жизнь художников середины 19 века и посмотрим, какие артефакты прошлого сохранились до наших дней. Вы побываете на самой узкой улочке города, узнаете, как «мальчику Алеше», который не учил уроки, удавалось быть лучшим в классе, разгадаете названия проспекта ЗНД и Счастливой линии. И конечно, вас покорит история бедной хромающей девочки, превратившейся в роковую красавицу, из-за которой сошлись на дуэли талантливейшие поэты Серебряного века.

Кому подойдет экскурсия

Поклонникам русской литературы и всем, кто хочет глубже познакомиться с историей Петербурга 18 — 20 веков.

Организационные детали

Протяженность маршрута — около 3 км, рекомендую одеваться комфортно и по погоде.

Начало и место завершения
🚩 у станции «Василеостровская»
Литературные тропы Васильевского острова
Литературные тропы Васильевского острова
Литературные тропы Васильевского острова
Литературные тропы Васильевского острова
Литературные тропы Васильевского острова
Литературные тропы Васильевского острова
Литературные тропы Васильевского острова
Литературные тропы Васильевского острова
Литературные тропы Васильевского острова
Литературные тропы Васильевского острова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Я люблю делиться большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также проводить их по нетуристическим и необычным маршрутам. В самых обычных на первый взгляд вещах всегда кроется сказочное. Это и есть цель моих исследований городской жизни, а открывать секреты своим друзьям и новым знакомым так приятно :) Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Я с нетерпением жду нашей встречи с открытым сердцем и надеюсь на интересное знакомство!
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Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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