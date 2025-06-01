Исаакиевский собор, Дворцовая площадь, Невский проспект… Можно пройти по центру Петербурга и увидеть только его визитные карточки. Но мы поступим иначе: пройдём таким маршрутом, который покажет Город на Неве с разных сторон. Отыщем в центре чисто питерские дворы и заглянем в парадные. Прогуляемся по сердцу города и поднимемся на смотровую. И конечно, поговорим об истории.
Описание экскурсии
- Вы узнаете, почему в Петербурге так много разноцветных мостов и где находится самый широкий мост в Европе.
- Побываете в красивых парадных с витражами и лепниной.
- Пройдёте по Золотому треугольнику и Трезубцу — районам, насыщенным историей и великолепной архитектурой.
- На Дворцовой площади услышите мифы и правду об Александровской колонне, пройдёте через дворы Капеллы, полные атмосферных деталей.
- Увидите заброшенный ресторан, где до революции 1917 года собирались аристократы и богема.
- Подниметесь на смотровую и полюбуетесь видами Петербурга.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. По пути предусмотрены фотопаузы.
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 13:00, 15:30 и 17:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Загородный пр. 2
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 15:30 и 17:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 694 туристов
Работа нашей команды — показывать вам лучшие достопримечательности, рассказывать об истории и культуре Петербурга. С нами вы откроете множество интересных фактов, легенд и архитектурных особенностей Северной столицы. Будем рады показать вам один из красивейших городов мира — Санкт-Петербург!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Добрый день! Экскурсия с Никитой, деликатно, интересно, в приятном темпе!!! Большое спасибо!!!!! Видовая квартира:))) супер, рекомендую! С уважением, две Елены
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Если честно, то цена не соответсвует качеству, как говорится… 3 парадных… один двор-колодец… крыша конечно красивая, оформленная, очень понравилась.
Но хочу отметить, что экскурсовод Денис очень хороший, интересно и увлекательно обо всем рассказывает. Спасибо ему большое
Но хочу отметить, что экскурсовод Денис очень хороший, интересно и увлекательно обо всем рассказывает. Спасибо ему большое
Оксана
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим за Ваш отзыв и то, что отметили нашего гида Дениса! Нам очень жаль, что Ваши ожидания не
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