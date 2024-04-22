Квест по местам петербургского общепита
Индивидуальная квест-экскурсия в Санкт-Петербурге

Познакомиться с культовыми и тайными заведениями города в игровом формате

Для одних Петербург — это помпезная Северная столица с ресторанами, для других — город шавермы и пышек, третьи знают о корюшке и рассольнике по-ленинградски. Наш квест — попытка соединить всё воедино, добавив щепотку современной кухни.

Выполняя интересные задания, вы раскроете гастрономический Петербург в разных проявлениях и весело проведёте время!
Квест по местам петербургского общепита
Квест по местам петербургского общепита
Квест по местам петербургского общепита
Ближайшие даты:
22
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Описание

Что вас ожидает

Вы посетите:

  • Самую классическую шавермную Петербурга
  • Секретную вьетнамскую столовую
  • Одну из главных пышечных города
  • Пару кофеен и пирожковых
  • Итальянское и мексиканское кафе
  • Рюмочную

В интерактивном формате раскроете:

  • В чём особенности ленинградского и петербургского общепита
  • Чем питались разные социальные классы в разные эпохи
  • Почему в Петербурге шаверма, а не шаурма
  • Чем пышка отличается от пончика

И другие интересные факты!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы рекомендуем в каждом месте брать по одному блюду и делить на всех. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • В программе упор сделан не на рестораны, а на демократичный общепит

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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