Денис — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 3611 туристов

Меня зовут Денис и я живу в Петербурге всю жизнь. Знаю его барную культуру практически с того момента, как она начала зарождаться в её современном виде в 2004-м году. Вместе с друзьями мы запустили в культурной столице экскурсии нового формата и вот уже несколько лет знакомим гостей города с ночной жизнью мегаполиса. Мы проведём вас по легендарным барам и секретным рюмочным и расскажем немало познавательных и неожиданных фактов.

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