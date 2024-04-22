Познакомиться с культовыми и тайными заведениями города в игровом формате
Для одних Петербург — это помпезная Северная столица с ресторанами, для других — город шавермы и пышек, третьи знают о корюшке и рассольнике по-ленинградски. Наш квест — попытка соединить всё воедино, добавив щепотку современной кухни.
Выполняя интересные задания, вы раскроете гастрономический Петербург в разных проявлениях и весело проведёте время!
Выполняя интересные задания, вы раскроете гастрономический Петербург в разных проявлениях и весело проведёте время!
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Описание
Что вас ожидает
Вы посетите:
- Самую классическую шавермную Петербурга
- Секретную вьетнамскую столовую
- Одну из главных пышечных города
- Пару кофеен и пирожковых
- Итальянское и мексиканское кафе
- Рюмочную
В интерактивном формате раскроете:
- В чём особенности ленинградского и петербургского общепита
- Чем питались разные социальные классы в разные эпохи
- Почему в Петербурге шаверма, а не шаурма
- Чем пышка отличается от пончика
И другие интересные факты!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы рекомендуем в каждом месте брать по одному блюду и делить на всех. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- В программе упор сделан не на рестораны, а на демократичный общепит
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Восстания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 3611 туристов
Меня зовут Денис и я живу в Петербурге всю жизнь. Знаю его барную культуру практически с того момента, как она начала зарождаться в её современном виде в 2004-м году. Вместе с друзьями мы запустили в культурной столице экскурсии нового формата и вот уже несколько лет знакомим гостей города с ночной жизнью мегаполиса. Мы проведём вас по легендарным барам и секретным рюмочным и расскажем немало познавательных и неожиданных фактов.
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