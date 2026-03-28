Приглашаю на прогулку по самобытным районам Петербурга — Литейной части и Пескам, где вместо торжественных площадей — креативные дворики, вместо дворцов — доходные дома, вместо сетевых магазинов и кафе — небанальные книжные и гастробары.
Заглянем за фасады зданий, увидим Notre Dame de France, поспорим о Доме с варварами и обсудим респектабельные «Хреновы дома».
Описание экскурсии
- Самый узкий переулок Петербурга
- Музей Суворова, скорее напоминающий древнюю русскую крепость
- Креативные дворики за фасадами доходных домов
- Вызывающий споры своей красотой Дом с варварами
- Комфортабельный жилой комплекс начала 20 века со свободными планировками
- Впечатляющую церковь под неофициальным названием Notre Dame de France
- Дом с лягушками
- Респектабельные «Хреновы дома»
- Особняк Мясниковых, всю красоту и роскошь которого в 19 веке затмевало судебное разбирательство владельцев
Я расскажу:
- где в Петербурге жили греки
- историю создания колоды «Русский стиль»
- о петербургских слонах и «рассеянном с улицы Бассейной»
- а также об известных поэтах и о типичных владельцах доходных домов Петербурга: архитекторах, военных и экономических обществах
Организационные детали
Маршрут — порядка 5 км: одевайтесь удобно, по погоде и рассчитывайте свои силы.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1496 туристов
Я лицензированный гид с современным подходом: меньше цифр, больше фактов и контрастов. Создаю небанальные экскурсии в разных районах города. Аудитория 16+. Приглашаю всех интересующихся историей Петербурга, ценящих красоту или желающих открыть новую грань этого великолепного и противоречивого города.
