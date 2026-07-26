Забудьте про мегапиксели и Photoshop. Я дам вам в руки большую форматную камеру — дедушку всех современных зеркалок.
Вы научитесь видеть мир вверх ногами на матовом стекле, а результат получите не на флэшке, а на настоящей фотобумаге через 30 минут после съёмки.
Вы научитесь видеть мир вверх ногами на матовом стекле, а результат получите не на флэшке, а на настоящей фотобумаге через 30 минут после съёмки.
Описание фото-прогулки
- Встретимся в фотостудии в историческом центре Санкт-Петербурга.
- Я познакомлю вас с принципами аналоговой фотографии и, в частности, съёмки на фотобумагу с обращением.
- Вы научитесь пользоваться форматной фотокамерой и постигнете основы студийного света.
- После компоновки кадра, натюрморта или портрета (на ваше усмотрение) вы самостоятельно сделаете фото или вас сфотографируют.
- Затем отправимся в фотолабораторию, где вместе проявим снимки.
- После сушки в течение получаса вы получите готовые фотографии на бумаге.
Организационные детали
- В стоимость входят все необходимые химикаты и фотобумага.
- Всего будет сделано 3 фотографии. Результат можно получить в течении получаса после сушки фотографий.
- Можно с детьми старше 12 лет — они допускаются только в сопровождении взрослых.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Суворовском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 2008 туристов
Жить в Петербурге было моим сознательным выбором. В начале 2000-х годов моё знакомство с городом начиналось в мире коллекционирования предметов старины. Затем оно переросло в увлечение историей и получение профессии
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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