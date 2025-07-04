Наш увлекательный мастер-класс в красивой дизайнерской студии — это безумно медитативный процесс создания ароматической композиции.
Вы познакомитесь с миром аромамасел и под руководством опытного мастера за бокалом вина или чашечкой чая сотворите неповторимую экосвечу.
Вы познакомитесь с миром аромамасел и под руководством опытного мастера за бокалом вина или чашечкой чая сотворите неповторимую экосвечу.
Описание мастер-класса
- Сначала мастер расскажет об эфирных маслах и других материалах, которые вы будете использовать в процессе — воске и фитилях. Вы узнаете, чем пахнет литсея кубеба, как выглядят пачули и бергамот и много другое.
- Затем из библиотеки ароматов (а их около 30 видов!) создадите уникальную ароматическую композицию, зальёте свечу и оформите её, как захотите.
- С мастер-класса уйдёте с собственной свечой из соевого воска, которая будет согревать вас воспоминаниями о приятном вечере.
Организационные детали
- Каждую пятницу мастер-класс проходит в Центральном районе, каждое воскресенье — в студии на Васильевском острове.
- Это мастер-класс только для взрослых.
- В стоимость включены напитки (вино, чай, вода) и закуски (сырная тарелка).
- Мастер-класс для вас проведёт один из преподавателей нашей студии.
в пятницу в 19:00, в субботу в 16:00, в воскресенье в 18:45
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Кирочная по пятницам и на улице Кожевенная по воскресеньям
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 19:00, в субботу в 16:00, в воскресенье в 18:45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 101 туриста
Приглашаем вас в первый в России кендлбар! Это дизайнерская студия в культурном пространстве. С помощью наших мастеров вы создадите свечу с нуля: выберете ёмкость, аромат и дизайн. Наша философия гласит: «лучший сувенир из поездки — это сувенир, сделанный своими руками».Задать вопрос
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