Вы слепите кружку, тарелку или вазу — любое изделие, какое только захотите. Наш мастер будет рядом и поможет воплотить вашу задумку в жизнь.
На этом же занятии вы распишете изделие красками — дайте волю фантазии и позвольте цветам выразить ваше видение прекрасного. Тактильное удовольствие и море новых впечатлений вам гарантированы!
На этом же занятии вы распишете изделие красками — дайте волю фантазии и позвольте цветам выразить ваше видение прекрасного. Тактильное удовольствие и море новых впечатлений вам гарантированы!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Мы встретим вас в уютной и светлой творческой студии в центре Санкт-Петербурга. Угостим чаем, кофе и печеньем. Выдадим фартук и тапочки, чтобы защитить вашу одежду от случайных пятен. И начнётся волшебство!
Вы слепите оригинальное изделие по чутким руководством мастера и распишите его яркими красками на свой вкус. Сушку, обжиг и глазурирование мы возьмём на себя — и уже через месяц вы сможете забрать шедевр домой и использовать в быту.
Организационные детали
- В стоимость включено: все материалы для лепки, кофе, чай и печенье
- Мастер-класс будет интересен взрослым и детям от 5 лет
- Готовую работу можно забрать в студии через месяц после мастер-класса. Если вы из другого города, мы надёжно упакуем и отправим изделия за ваш счёт Почтой России или курьерской службой.
- Мастер-класс проведёт один из преподавателей студии
ежедневно в 11:30
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Чернышевская/Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Всем привет! Меня зовут Кристина, я создательница мастерской в центре Питера ✨ Мы приглашаем вас прийти к нам на мастер-класс и создать изделие из глины своими руками. Яркие впечатления вам обеспечены!Задать вопрос
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