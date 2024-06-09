Вы слепите кружку, тарелку или вазу — любое изделие, какое только захотите. Наш мастер будет рядом и поможет воплотить вашу задумку в жизнь. На этом же занятии вы распишете изделие красками — дайте волю фантазии и позвольте цветам выразить ваше видение прекрасного. Тактильное удовольствие и море новых впечатлений вам гарантированы!

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Мы встретим вас в уютной и светлой творческой студии в центре Санкт-Петербурга. Угостим чаем, кофе и печеньем. Выдадим фартук и тапочки, чтобы защитить вашу одежду от случайных пятен. И начнётся волшебство!

Вы слепите оригинальное изделие по чутким руководством мастера и распишите его яркими красками на свой вкус. Сушку, обжиг и глазурирование мы возьмём на себя — и уже через месяц вы сможете забрать шедевр домой и использовать в быту.

Организационные детали