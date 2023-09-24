Это путешествие — уникальная возможность оценить красоту имперского наследия России.
«Люблю тебя, Петра творенье…»
В начале маршрута мы откроем для вас великолепие Петербурга — причудливые смешения стилей и эпох. На обзорной автобусной экскурсии вы увидите более десятка роскошных дворцов: Шереметевский, Шуваловский, Аничков, Михайловский, Зимний и многие другие. Полюбуетесь великолепием Невского проспекта и знаменитого Медного всадника.
Блеск и роскошь императорской резиденции
Продолжим восхищаться видами и шедеврами на экскурсии по дворцово-парковому комплексу Петергоф. Подобно Северной столице, этот пригород строился по личному плану Петра I. Вы проследите грандиозный замысел во всём — в разбивке аллей, расположении памятников архитектуры и скульптур, садовых лабиринтов и павильонов. Главный акцент этой части путешествия — посещение знаменитого каскада «Шахматная гора» и множества других фонтанов, а также прогулка по тенистым аллеям сада до самого Финского залива.
Программа
10:00 — сбор в Санкт-Петербурге (ст. м. «Невский проспект»). Обзорная экскурсия по городу с 4-5 остановками для фото. 14:00 — переезд в Петергоф. Экскурсия по Нижнему парку Петергофа. Осмотр каскада и фонтанов в сопровождении гида. Свободное время, когда можно перекусить, посидеть на скамейке в тени вековых деревьев или прогуляться до Финского залива. 19:00 — прибытие к ст. м. «Невский проспект».
Организационные детали
Объекты показа могут меняться местами, с сохранением объёма оказываемых услуг
К показу могут быть предложены другие достопримечательности в Петербурге в связи с реставрационными действиями на объектах показа и/или дорожной ситуацией
Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами
Время поездки может корректироваться в связи с дорожной ситуацией
Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено
— трансфер на комфортабельном автобусе — прогулка-экскурсия по Нижнему парку Петергофа — обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с фотовыходами
Дополнительно оплачиваются
— входные билеты в Нижний парк Петергофа: взрослые граждане РФ и республики Беларусь — 750 ₽, учащиеся от 14 до 18 лет — 550 ₽, дети от 7 до 14 лет — 100 ₽, дети до 7 лет — бесплатно (при предъявлении справки из школы или документа); иностранные граждане — 1500 ₽.
По желанию оплачиваются
— входные билеты в Большой Петергофский дворец: взрослые граждане РФ и республики Беларусь — 750 ₽, учащиеся от 14 до 18 лет — 550 ₽, дети от 7 до 14 лет — 200 ₽, дети до 7 лет — бесплатно (при предъявлении справки из школы или документа); иностранные граждане — 2000 ₽.
Доступ в Петергоф
Обратите внимание, на майские праздники или в выходные летом не всегда можно попасть в Большой дворец в Петергофе, так как может не быть билетов и свободных гидов.
Не рекомендуем покупать входные билеты заранее: время посещения может меняться из-за погоды, дорожных и организационных особенностей. Наш гид поможет оформить билеты в ходе поездки оптимальным способом.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Филипп — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 59616 туристов
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже более 5 лет проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
24 сен 2023
Очень довольна. Отличный гид,прекрасный рассказчик,зовут его Игорь,очень много интересного рассказал, хорошо составлен маршрут. В следующий раз приеду с внуком,буду искать маршрут с этим гидом.
О
Ольга
21 авг 2023
Отличная экскурсия, объемная, информационно- насыщенная, великолепный гид Ирина, сразу видно профессионал своего дела. Петербург с его достопримечательными местами и Петергоф с его знаменитыми фонтанами никого не оставят равнодушными! Побывайте на этой экскурсии, не пожалеете! . Выражаю благодарность гиду Ирине, а также водителю Анатолию за комфортную езду! . И спасибо Петербургу за тепло и гостеприимство!!!! .
М
Марина
20 авг 2023
Экскурсию по Петербургу и Петергофу в связи с тем, что не набралась группа нам предложили поменять на Петергоф, Кронштадт и форт Константин. Было очень жаль так как у нас с читать дальше
племянницей был первый день пребывания в Петербурге и первой хотелось бы именно обзорную экскурсию по городу. Следующим не совсем понятным моментом могу отметить, что проезжая по городу мимо Петропавловской крепости, затем мимо легендарного крейсера Авроры от гида Елены мы ничего не услышали об этих объектах, а слушали правила поведения в автобусе, в Петергофе и т. д.. Всю дальнейшую экскурсию также могу оценить только на 4ку, т. к. при отличных знаниях предмета разговора (это чувствовалось) информации было дано крайне недостаточно. Могу сравнить, т. к. была на точно такой же экскурсии 30 апреля т. г. с другим гидом.
С
Светлана
29 июл 2023
Экскурсию По Петербургу и Петергофу нам предложили поменять на Петергоф, Кронштадт, форт Константин, мы нисколько не пожалели, даже обрадовались, т. к. планировали посетить эти места в дальнейшем. Организация экскурсии очень хорошая. Экскурсовод Ирина замечательная. Все было ОЧЕНЬ интересно, узнали много исторических фактов. ОГРОМНОЕ спасибо организаторам!
М
Марина
14 июл 2023
Добрый день! Игорь отличный экскурсовод, очень приятная речь, понятно рассказывает, интересно слушать. Желаем ему процветания! От поездки только положительные эмоции. Единственное хотелось бы больше свободного времени в Петергофе.
Аня
21 июн 2023
Экскурсовод дает много информации в понятном виде, устать не успеваешь. В целом все прошло хорошо, кроме одного: по дороге до Петергофа сломался автобус, пришлось ждать другой, но потраченное время на ожидание докинули к экскурсии.
Надежда
4 июн 2023
Это была очень хорошая экскурсия! Понравился формат - в один день обзорная по городу и выезд в Петергоф. Очень насыщенно и познавательно! Ирина, экскурсовод, замечательный и гид и человек