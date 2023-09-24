Облик Петербурга и Петергофа хранит множество историй и память об известных людях и событиях. Архитекторы с мировым именем, министры, вельможи и первые лица империи — вот чьи имена будут звучать во время нашего автобусного путешествия. Вы осмотрите величественные архитектурные ансамбли, дворцовый комплекс и парк, которые приведут вас в восторг своим масштабом.

Описание экскурсии

Это путешествие — уникальная возможность оценить красоту имперского наследия России.

«Люблю тебя, Петра творенье…»

В начале маршрута мы откроем для вас великолепие Петербурга — причудливые смешения стилей и эпох. На обзорной автобусной экскурсии вы увидите более десятка роскошных дворцов: Шереметевский, Шуваловский, Аничков, Михайловский, Зимний и многие другие. Полюбуетесь великолепием Невского проспекта и знаменитого Медного всадника.

Блеск и роскошь императорской резиденции

Продолжим восхищаться видами и шедеврами на экскурсии по дворцово-парковому комплексу Петергоф. Подобно Северной столице, этот пригород строился по личному плану Петра I. Вы проследите грандиозный замысел во всём — в разбивке аллей, расположении памятников архитектуры и скульптур, садовых лабиринтов и павильонов. Главный акцент этой части путешествия — посещение знаменитого каскада «Шахматная гора» и множества других фонтанов, а также прогулка по тенистым аллеям сада до самого Финского залива.

Программа

10:00 — сбор в Санкт-Петербурге (ст. м. «Невский проспект»). Обзорная экскурсия по городу с 4-5 остановками для фото.

14:00 — переезд в Петергоф. Экскурсия по Нижнему парку Петергофа. Осмотр каскада и фонтанов в сопровождении гида. Свободное время, когда можно перекусить, посидеть на скамейке в тени вековых деревьев или прогуляться до Финского залива.

19:00 — прибытие к ст. м. «Невский проспект».

Организационные детали

Объекты показа могут меняться местами, с сохранением объёма оказываемых услуг

К показу могут быть предложены другие достопримечательности в Петербурге в связи с реставрационными действиями на объектах показа и/или дорожной ситуацией

Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами

Время поездки может корректироваться в связи с дорожной ситуацией

Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено

— трансфер на комфортабельном автобусе

— прогулка-экскурсия по Нижнему парку Петергофа

— обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с фотовыходами

Дополнительно оплачиваются

— входные билеты в Нижний парк Петергофа: взрослые граждане РФ и республики Беларусь — 750 ₽, учащиеся от 14 до 18 лет — 550 ₽, дети от 7 до 14 лет — 100 ₽, дети до 7 лет — бесплатно (при предъявлении справки из школы или документа); иностранные граждане — 1500 ₽.

По желанию оплачиваются

— входные билеты в Большой Петергофский дворец: взрослые граждане РФ и республики Беларусь — 750 ₽, учащиеся от 14 до 18 лет — 550 ₽, дети от 7 до 14 лет — 200 ₽, дети до 7 лет — бесплатно (при предъявлении справки из школы или документа); иностранные граждане — 2000 ₽.

