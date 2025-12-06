В нашей уютной студии вы окунётесь в процесс, где смола превращается в свет, морозный блеск и новогоднее волшебство! Даже если вы никогда не пробовали творчество — под руководством мастера всё получится красиво и аккуратно.
Вы своими руками сделаете набор игрушек — маленькие произведения искусства украсят вашу ёлку или станут отличным подарком.
Описание мастер-класса
Вы узнаете:
- как работать с эпоксидной смолой безопасно и уверенно
- подбирать цвета и блёстки, создавать эффекты инея, снега и света
- самостоятельно залить формы и оформить готовые украшения
Под чутким руководством опытного мастера вы создадите на выбор:
- комплект из 3 игрушек (примерно 10х10 см)
- или комплект из 17 мини-игрушек (примерно 4х4 см)
А волшебства добавят прекрасный вид из окна на центр Петербурга и праздничная музыка!
Организационные детали
- В стоимость включены материалы премиум-класса, перчатки, фартуки, чай и сладости
- Мастер-класс не рекомендуется беременным и детям до 7 лет из-за особенностей работы с материалом
- Изделие можно забрать через 3 дня после мастер-класса: это время нужно на полимеризацию. Мы красиво упакуем игрушки, если вы захотите их кому-нибудь подарить
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Наша мастерская (с отличным видом на площадь Восстания и Московский вокзал) — это настоящий оазис творчества, где каждый может создать эксклюзивные изделия из эпоксидной смолы и не только. Мы с заботой
