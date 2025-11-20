Мои заказы

Мастер-классы по эпоксидной смоле – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы по эпоксидной смоле» в Санкт-Петербурге, цены от 2500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Мастер-класс по эпоксидной смоле: картина или кит своими руками
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Почувствовать себя художником и создать собственный шедевр в уютной студии в центре Петербурга
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Завтра в 15:00
22 ноя в 13:00
3000 ₽ за человека
Арт-свидание для двоих: мастер-класс по эпоксидной смоле
2 часа
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Создать парных китов и приятно провести время в уютной студии в центре Петербурга
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
10 450 ₽11 000 ₽ за всё до 2 чел.
Мастер-класс по созданию ёлочных игрушек из эпоксидной смолы в Петербурге
2 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Погрузиться в атмосферу зимней сказки и сделать уникальные новогодние украшения своими руками
Начало: У метро «Площадь Восстания»
22 ноя в 15:30
23 ноя в 11:30
2500 ₽ за человека

