Улицы Петербурга уже освещены бесчисленными огоньками гирлянд. Ёлки расправили пушистые ветви у витрин магазинов. Аромат мандаринов, корицы и глинтвейна витает над городскими ярмарками.
Самое время выходить на прогулку и ловить новогоднюю атмосферу! Пока мы будем гулять, я расскажу интересные истории об окружающих местах, а в самых красивых мы сделаем фото.
Описание фото-прогулки
Вы увидите самые нарядные локации города:
- Магазин купцов Елисеевых
- Екатерининский парк
- Ярмарки на Манежной площади и в Пассаже
- Дом Зингера
- Казанский собор
- Спас на Крови
- Большую и Малую Конюшенные улицы
- При желании посетим рождественскую выставку в Петрикирхе
По пути будем делать фототочки — с позированием я помогу. И расскажу об окружающей нас красоте. Вы познакомитесь с историей города и сохраните воспоминания на снимках.
Организационные детали
- Все кадры отдаются в ретуши. Время обработки — неделя. Количество — от 50 штук
- Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 1 ILCE-1. Объективы: Zeiss 35 mm и телеобъектив G Master 100-400 mm
- Длина маршрута — около 1,5 км. Если есть физические ограничения, можно скорректировать продолжительность и подобрать наиболее удобные фотолокации
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 300 туристов
Я коммерческий фотограф, который влюбился в Петербург. Снимаю на полнокадровую камеру Sony Alpha A1. Буду рада встрече с вами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
24 янв 2025
Нашей целью была фотопрогулкв по парадному Петербургу. При этом, мы очень и не рассчитывали на какие-то исторические рассказы. Но Елена смогла и рассказать нам интересные истории и сумела расположить нас к себе. Справилась со своей задачей (фотографии) очень достойно. Фотографии мы получили даже раньше срока. Мы очень довольны.
Татьяна
20 янв 2025
Хочу поблагодарить Елену за проделанную работу! Все очень понравилось. За час успели много: прогулялись по центру новогоднего Санкт-Петербурга (это просто чудесно), посмотрели основные достопримечательности, еще и историю их узнала, а самое главное остались красивые фотографии на память!!! Рекомендую!
А
Александр
16 янв 2025
Назвать данное мероприятие экскурсией нельзя. Прогулкой тоже очень сложно. Фотопрогулка прошла в бегущем режиме. Фотографии были получены с запозданием и не самого лучшего качества. Плохо подобранны локации для съемки.
Елена
Ответ организатора:
Приветствую Вас, Александр!
Сожалею, что фотопрогулка не оправдала ожиданий. Благодарю, что нашли возможность оставить отзыв - это помогает мне сделать экскурсии
Валерия
8 янв 2025
Елена очень позитивный и открытый человек. Гуляли по Петербургу в канун Рождества. Маршрут продуман до мелочей. Во время перемещений, от одной локации к другой, Елена делилась интересными фактами и историями о городе. Места схемок выбраны очень точно. Советы в позировании, оказались как нельзя кстати. Рекомендую!
Наталья
30 дек 2024
Благодарна Лене за сказочную фотосессию, лучшего новогоднего подарка и не придумаешь. Лена очень позитивная и умная девушка, профессионально владеет фотокамерой, понимает какой результат будет в итоге. Прогулка пролетела на одном
Анастасия
28 дек 2024
Елена прекрасный собеседник, гид и фотограф. Фотосессия прошла комфортно, получилось задействовать достаточно много локаций, особенно поравилось помощь в позировании ничег самой придумывать не нужно)
Ю
Юлия
27 дек 2024
Здравствуйте) огромное спасибо Елене за экскурсию и фотосессию) девушка очень милая и интересная) с нетерпением жду фотографии)
Е
Елена
23 дек 2024
Нам с дочкой очень понравилась фото-прогулка по волшебному предновогоднему Питеру с Леной.
Было ненапряжно, весело и познавательно. Рекомендуем!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
