ещё лучше для путешественников. Но меня искренне удивило, что Вы остались недовольны, так как при личном общении такого мнения не сложилось и это могут подтвердить улыбки на фото. Кстати фотографии "не самого лучшего" качества Вы тоже не прикрепили - а это помогло бы лучше всего увидеть результат.

Мы начали маршрут у магазина купцов Елисеевых, затем прошли сквозь торговые ряды по Малой Садовой улице до ярмарки на Манежной площади, затем двинулись к Пассажу, через него вышли на Невский проспект с его главными достопримечательностями такими как Казанский собор, Дом Зингера, Спас на Крови, Думская башня и закончили на Большой Конюшенной улице у композиции Щелкунчиков. Все заявленные локации мы посетили, по пути я рассказывала интересные истории и факты про те места, где находимся в данный момент. Экскурсия состоялась 7 января, фото в обработке (74 штуки) были отданы 16 января. На обработку фото уходит рабочая неделя и об этом я честно пишу в экскурсии, но у меня есть выходные дни, как у всех - если считать с ними, то я опоздала, если без них, то опоздания не было. Но в любом случае, я не люблю дожидаться крайнего для и в последний момент отдавать фото людям, стараюсь быстро отдавать съёмки и это видно по другим отзывам, но так как была большая нагрузка в новогодний период, организм под конец не выдержал и я легла дома с температурой, за что несколько раз извинилась перед вами в диалоге