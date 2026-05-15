Всего за 40 минут комфортабельный метеор доставит вас с причала Нижнего парка Петергофа в центр города.
Вместо пробок и светофоров вы насладитесь свежим морским бризом, сделаете потрясающие фото на открытой площадке теплохода между салонами и полюбуетесь Северной столицей воды.
Вместо пробок и светофоров вы насладитесь свежим морским бризом, сделаете потрясающие фото на открытой площадке теплохода между салонами и полюбуетесь Северной столицей воды.
Описание билета
Продолжительность трансфера может быть изменена из-за подъёма уровня воды и перекрытия акваторий.
В Петербург с ветерком
Метеор — самый быстрый и удобный способ добраться в Петербург из музея-заповедника Петергоф. По пути вы полюбуетесь из панорамных окон корабля пейзажами Финского залива. А также оцените с нового ракурса Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость.
Организационные детали
- Время в пути — 40 мин
- Это скоростной трансфер, не предполагающий экскурсионного сопровождения
- На борту свободная рассадка
- Маршрут может корректироваться в зависимости от уровня воды
- Рейсы осуществляются на скоростных катамаранах «Котлин» или СПК «Метеор». Судоходная компания оставляет за собой право на замену судна, но время в пути не меняется
- Также вы можете забронировать метеор из Петербурга в Петергоф
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала ГМЗ «Петергоф»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 6635 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень красивый, удобный и романтичный способ передвижения)) особенно с шампанским в конце дня)
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Е
По волнам домчались из Петергофа в Санкт-Петербург) мест было много. Все отлично!
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Е
не жалейте денег, прокатитесь! детям и взрослым понравится 100%
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М
Удобно, комфортно
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И
Мы прокатились на таком уютном речном трамвайчике, у него крыша из стекла, так что можно было спокойно любоваться видами. Прогулка по рекам и каналам Питера получилась вполне приятной, экскурсия нормальная.
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Д
Нам очень понравилось. Крутые корабли и команда, которая реально за всем следит. Но больше всего впечатлили гиды - они с такой искренней любовью о городе рассказывают, что каждый раз открываешь
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