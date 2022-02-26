В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу

Отправиться в русский Версаль, впечатлиться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов

4.8
12 отзывов
Групповая
Из Петербурга вы на «крыльях» метеора переправитесь через воды Финского залива и окажетесь в прекрасном парке Петергофа.

В группе до 30 человек прогуляетесь по его дорожкам и узнаете самое любопытное о фонтанах.

И наведаетесь в Большой дворец: его убранство и детали впечатлят вас своей пышностью и блеском, а гид расскажет о царской жизни в этих стенах и об архитектурных нюансах.
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Поездка на метеоре. Туда и обратно вы доберетесь с комфортом на метеоре, скоростном судне на подводных крыльях. По пути увидите новый стадион Газпром-Арену, а также башню Лахта-центра.

Прогулка по Нижнему Парку. Вы обойдете все главные фонтаны — от Сампсона, венчающего каскад, до веселых шутих. Узнаете об устройстве российского Версаля, о том, как подается вода в фонтаны.

Экскурсия по Большому дворцу. Вы пройдете по парадным залам, впечатлитесь богатством и роскошью интерьеров, приглядитесь к декоративным деталям и оцените их мастерство. Гид также расскажет о возведении дворца, о непростых для него годах ВОВ и о том, сколько усилий приложили мастера для его реставрации.

Бонусом вы бесплатно посетите один из малых дворцов или музеев.

Тайминг экскурсии: 30-40 минут занимает поездка на метеоре в одну сторону, экскурсия длится 2,5-3 часа, после у вас будет около часа свободного времени.

Организационные детали

  • С вами будет организатор из нашей команды; экскурсию по парку и дворцу проводит местный гид, сотрудник Петергофа
  • Экскурсия проходит на метеоре в группе до 30 человек
  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Для прогулки по парку выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
3
2
1
И
26 фев 2022
Хотелось чуть больше времени, чтобы посмотреть всё, в остальном всё просто отлично!
Л
13 окт 2021
Очень понравилось. Особенно интерьеры дворца и рассказ про устройство фонтанов внутри гротов
Н
19 сен 2021
Благодарим нашего гида Елену за четкую организацию, очень интересную экскурсию, теплое, душевное и внимательное отношение к каждому участнику группы, высокий профессионализм. Мы обязательно вернемся к вам…
Е
4 сен 2021
Экскурсия понравилась! Организация 5 баллов! Жаль, что на метеор нельзя места выбирать… все рассказали, показали, довольно интересно, время быстро пролетело!
Наталья
29 авг 2021
Экскурсия замечательная и очень насыщенная. Программа составлена отлично.
Гид-сопровождающий Елена прекрасно всем руководила, ко всем была очень внимательна.
Отличный экскурсовод Наталья была с нашей группой по всей программе в Петергофе. Все пункты были выполнены, полностью уложились в график.
И само путешествие на Метеоре тоже понравилось.
Экскурсию очень рекомендую!!!
М
25 авг 2021
Фактически платишь на несколько тысяч больше за организационные вопросы. По Дворцу и парку в Петергофе экскурсии ведут только свои гиды, сотрудники Трипстер собирают группу, везут в Петергоф, передают группу гидам, поэтому оценить это именно как экскурсию трипстер невозможно. Гиды в самом Петергофе неплохие, но тут кому кто достанется. Летом туристов очень много, во Дворце группы идут просто друг за другом, поэтому наверное было проще заплатить дороже но не заниматься техническими и организационными вопросами. Во время поездки на метеоре было бы хорошо если бы давали наушники и организатор группы хотя бы перечислил достопримечательности, которые видны с корабля. В целом ожидали большего
Ю
21 авг 2021
Хорошая, интересная экскурсия. Отличный вариант получить впечатление и приобщиться к россиской истории для школьников и их родителей.
С
16 авг 2021
Были на Экскурсии 13 августа. Думала, что на метеоре будет гид, хотя бы аудиогид, но нет. Группа была большая- 40-45 человек. Поэтому нас постоянно пересчитывали, останавливали, т. к. кого-то или чего-то ждали. Экскурсия во дворце Петергофа совсем не понравилась. Нашей подгруппе не повезло с гидом. Аморфная старушка рассказывала скучно совершено неинтересные факты. Через 5 минут мой мозг отключился и не мог уже воспринимать ее монотонный голос. У второй подгруппы гид была повеселее, в чем мы убедились, примкнув на внешней части Экскурсии к ним. Экскурсия по Эрмитажу детям понравилась больше всего- спасибо местному Гиду, все интересно показала и рассказала. А теперь Важная информация! На метеор, отправляющийся раньше времени, указанного на Вашем ваучере, сажают только в случае наличия свободных мест! Наши экскурсоводы, вручая ваучер, сказали, что по нему мы можем уехать и в 18:00, и в 18:30 (как на нем написано), умолчав про правило «наличие свободных мест». Дети устали, и мы решили вернуться в город раньше. На пристани, чтобы уточнить информацию, озвученную гидом, я подошла к девушке, отвечающей за посадку в метеор с вопросом: “У нас в ваучере указано более позднее время, мы можем уехать на ближайшем метеоре?» ответ был однозначный «Да». (заметьте, просто «да». Без каких-либо оговорок) Дети простояли 20 минут в очереди на ветру в числе первых, желая попасть в передний салон метеора. Но! Как только подошёл метеор и открыли посадку, выясняется, что мы пройти не можем! Что нас посадят только при наличии свободных мест!!! На мое недоумение и отсыл к нашей с ней короткой беседе, девушка, проверяющая билеты, стала хамить и грубить. Нас отодвинули в сторону и стали запускать тех, у кого было указано время 18:00… дети плакали. Да, мы все-таки уехали на этом метеоре, нам хватило мест. но! Дети сидели в самом хвосте жутко расстроенные. Если бы узнала от экскурсовода или этой грубиянки девушки, что есть такое правило « посадят при наличии свободных мест», то не морозила бы детей на ветру, а прогулялась бы подольше у фонтанов и пришла ко времени, указанному на ваучере. В итоге, из всех экскурсий, поездка в прекрасный Петергоф оставила самые неприятные впечатления у моих детей, которые в Питере были впервые…
Мария
Ответ гида:
Уважаемая Светлана!
Мы очень сожалеем, что поездка на метеоре в Петергоф разочаровала Ваших детей.
Внимательно изучив Ваш отзыв и разобравшись в ситуации, мы хотим Вам сообщить, что обязательно направим претензию перевозчику, чтобы они провели разьяснительную работу со своими сотрудниками, и, конечно же, мы приносим Вам свои извинения от лица перевозчика.
Хотим также заметить, что 1) в описании программы нет экскурсии на метеоре.
2) Суда нашего базового перевозчика укомплектованы одинаковыми креслами как в носовом, так и в среднем и в кормовой салонах, именно поэтому на метеорах действует свободная рассадка. При стандартной комплектации кресел судно имеет 128 мест, и только 24 из них расположены в носовой части метеора, что означает, что носовой салон не можем вместить всех желающих пассажиров.
При покупке тура мы не можем гарантировать, какое место достанется конкретному человеку, так как посадка осуществляется в порядке живой очереди.
Мы сожалеем, что Вашим детям не достались панорамные места. Если бы Вы пришли на свой рейс (а Вы подошли на 30 минут раньше) в числе первых пассажиров-шанс занять именно те места, которые хотелось Вашим детям, был бы существенно выше. На будущее - если Вы решите повторить поездку в Петергоф на метеоре конкретно в носовой части - у одного из метеорных операторов есть места с нумерацией - Вы сможете забронировать для своей семьи места в бизнес-салоне с повышенным коэффициентом, но гарантировано получить места в первом ряду.
Ещё раз приносим Вам свои извинения за испорченное впечатление от метеора.
Д
11 авг 2021
Все понравилось
в
11 авг 2021
Очень понравилось и держали вовлечённость 7-ми и 15-ти летние девочки. Спасибо
И
4 авг 2021
Всё очень понравилось, кроме погоды (поливал дождь когда прибыли в Петергоф). Но экскурсовод Юлия с первых минут общения развеяла неприятные эмоции от непогоды и увлекла нас в интереснейший мир истории. Такого экскурсовода можно слушать бесконечно!!! Даже погода сменила гнев на милость: дождь закончился и выглянуло солнышко! Самые теплые слова благодарности Юлии и вашей команде за организацию отдыха на высшем уровне!!!
Т
28 июля 2021
Обычная экскурсия с улицы. На каждом углу такие предлагают. Видимо я переплатила. Хороший местный гид, провела экскурсию гораздо дольше, чем должна была.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь день🏰Дворцы, замки и особнякиПетергоф🗽Достопримечательности🚀На метеореЛахта Центр

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
5 часов
🚀 На метеоре
Билет на борт
Спутник
4.2
1004 отзыва
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
Вы отправитесь в резиденцию русских царей самым быстрым и удобным транспортом - на «Метеоре»
от 1 540 за 1 человека
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
2 часа
Индивидуальная
Павел
Нет отзывов
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию по блистательному Нижнему парку Петергофа, известного своими фонтанами
7 500 за 1-6 чел.
Нижний парк и фонтаны Петергофа (автобус + «Метеор»)
5.5 часов
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Групповая
ТурсервисСПб
4.2
37 отзывов
Нижний парк и фонтаны Петергофа (автобус + «Метеор»)
На нашей экскурсии вы побываете в Нижнем парке Петергофа, познакомитесь с его историей
от 2 950 за 1 человека
Входной ваучер в Петергоф (Нижний парк и фонтаны)
2 часа
Входной билет
Нижний
4.7
99 отзывов
Входной ваучер в Петергоф (Нижний парк и фонтаны)
Попадите в Петергоф и прогуляйтесь среди знаменитых фонтанов и дворцов без очередей и томительного ожидания
от 550 за 1 человека
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
4.9
50 отзывов
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны
Экскурсия в Большой Петергофский дворец и Нижний парк с фонтанами
12 000 за 1-3 чел.
Автобусная экскурсия в Петергоф c билетами в Большой дворец без очереди
7 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Спутник
4.5
714 отзывов
Автобусная экскурсия в Петергоф c билетами в Большой дворец без очереди
Знаменитая резиденция Петра I не нуждается в дополнительном представлении
от 1 600 за 1 человека
Санкт-петербург: билет и аудиогид в нижний парк петергофа
3 часа
Входной билет
Санкт-петербург: билет и аудиогид в нижний парк петергофа
Прогуляйтесь по Петергофу и осмотрите его фонтаны, сады и дворцы
от 763 за 1 человека
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
45 минут
🚀 На метеоре
⛴ На теплоходе
Билет на борт
Спутник
4.2
1978 отзывов
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
Электронный билет позволяет вам гарантированно занять кресло на быстроходном теплоходе «Метеор»
от 890 за 1 человека
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Экскурсии с аудиогидом
Нет отзывов
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Путешествие в царство петровского барокко: история создания и шедевры в деталях
690 за 1 человека
Прогулка по блистательному Нижнему парку Петергофа
2 часа
Индивидуальная
Наталия
Нет отзывов
Прогулка по блистательному Нижнему парку Петергофа
Посетив самую главную и самую зрелищную летнюю резиденцию российских императоров, Вы погрузитесь
7 000 за 1-5 чел.
Петегроф: Нижний парк и Гроты Большого каскада
2 часа
Входной билет
Нижний
Нет отзывов
Петегроф: Нижний парк и Гроты Большого каскада
Фонтаны Большого Каскада завораживают своей красотой
от 550 за 1 человека
Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия по Нижнему парку
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
4.8
13 отзывов
Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия по Нижнему парку
Петергоф - одна из красивейших загородных резиденций императоров
690 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ