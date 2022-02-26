Что вас ожидает

Поездка на метеоре. Туда и обратно вы доберетесь с комфортом на метеоре, скоростном судне на подводных крыльях. По пути увидите новый стадион Газпром-Арену, а также башню Лахта-центра.

Прогулка по Нижнему Парку. Вы обойдете все главные фонтаны — от Сампсона, венчающего каскад, до веселых шутих. Узнаете об устройстве российского Версаля, о том, как подается вода в фонтаны.

Экскурсия по Большому дворцу. Вы пройдете по парадным залам, впечатлитесь богатством и роскошью интерьеров, приглядитесь к декоративным деталям и оцените их мастерство. Гид также расскажет о возведении дворца, о непростых для него годах ВОВ и о том, сколько усилий приложили мастера для его реставрации.

Бонусом вы бесплатно посетите один из малых дворцов или музеев.

Тайминг экскурсии: 30-40 минут занимает поездка на метеоре в одну сторону, экскурсия длится 2,5-3 часа, после у вас будет около часа свободного времени.

Организационные детали