«Метеор» в Петергоф: трансфер, билеты, экскурсия

Групповая экскурсия на Метеоре в Петергоф: узнайте историю резиденции Петра I

4.9
7 отзывов
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Вас ждет морская прогулка на комфортабельном скоростном «Метеоре» к дворцам и паркам Петергофа.

Выбирайте, что вам подходит: нужен ли вам только трансфер в одну или обе стороны, хотите ли вы прогуляться по паркам самостоятельно, заранее приобретая входной билет, или вам хочется послушать экскурсию от опытного гида и ни о чем не беспокоиться.
«Метеор» в Петергоф: трансфер, билеты, экскурсия
«Метеор» в Петергоф: трансфер, билеты, экскурсия
«Метеор» в Петергоф: трансфер, билеты, экскурсия
«Метеор» в Петергоф: трансфер, билеты, экскурсия
«Метеор» в Петергоф: трансфер, билеты, экскурсия
«Метеор» в Петергоф: трансфер, билеты, экскурсия
«Метеор» в Петергоф: трансфер, билеты, экскурсия
Ближайшие даты:
31
июл
1
авг
2
авг
3
авг
4
авг
5
авг
6
авг
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Что вас ожидает:

  • Нижний парк
  • Фонтаны Петергофа
  • Самый северный небоскреб «Лахта-центр» (462 метра)
  • Западный скоростной диаметр
  • Футбольный стадион «Газпром Арена»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Автобусом из Петербурга мы отправимся в Петергоф. Уже в дороге вы услышите увлекательный рассказ экскурсовода об этом удивительном месте.
  • По замыслу Петра I резиденция в Петергофе должна была достичь двух целей — сравниться в своем великолепии со знаменитой королевской резиденцией во Франции и стать триумфальным памятником борьбы России за выход к Балтийскому морю. Обе задачи были выполнены блестяще и резиденция с XVIII века восхищает всех путешественников.
  • Вы погуляете по обширному Нижнему парку с экскурсоводом, узнаете историю этого места и осмотрите фонтаны. А после совершите морскую прогулку до Петербурга на комфортабельном скоростном метеоре.

На пути в Петербург вы увидите:

  • Самый северный небоскреб «Лахта Центр» (462 метра).
  • Западный скоростной диаметр.
  • Футбольный стадион «Газпром Арена».

Важно знать:

  • Экскурсия по парку длится 1,5 часа. Её для вас проводит сотрудник музея. Затем вам будет предоставлено свободно время - 1 час.
  • В случае неблагоприятных погодных условиях (шторм, ураган, высокие волны и пр.) рейс может быть отменен. Мы предложим вам вернуться в Санкт-Петербург на туристическом автобусе.
  • Будьте внимательны при бронировании туристических услуг. Выбирайте категорию, которую Вы сможете подтвердить при посадке в автобус документами (паспорт, Свидетельство о рождении, Пенсионное удостоверение или студенческий билет). Если категория будет указана неверно, придется доплачивать до полной стоимости билета.
  • Стоимость билетов в Петергофе для граждан стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) одинакова со стоимостью билетов граждан РФ.
  • Школьникам 15+ для подтверждения необходима справка из школы.
  • Возьмите с собой паспорт (для детей - свидетельство о рождении)! Это обязательное условие для входа в парк.
  • Места на метеор приобретаются автоматически класса Standart (в салоне на корме) в зависимости от наличия свободных мест на момент оплаты. Места могут быть расположены не рядом.
  • Вы можете изменить категорию места на метеоре до Comfort (в центральном салоне), Business Class (в салоне с панорамным остеклением в носовой части) заблаговременно обратившись к организатору по телефону указанному в Вашем билете.
  • Посещать территорию ГМЗ «Петергоф», в том числе музеи и дворцы, с животными любых видов, пород и размеров.

ежедневно по расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на «Метеор» в одну или обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
  • Входные билеты в Нижний парк (при выборе билета "Метеор + билет в парк")
  • Экскурсия по парку и осмотр фонтанов (при выборе билета "Метеор + билет в парк + экскурсия")
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
  • Входные билеты в Нижний парк (при выборе билета "Метеор")
  • Экскурсия по парку и осмотр фонтанов (при выборе билета "Метеор + билет в парк" или "Метеор")
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Думская ул. 2
Завершение: Адмиралтейская наб. , д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно по расписанию
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой паспорт, для детей свидетельство о рождении - это обязательное условие для входа в парк
  • Регистрация на рейс прекращается за 5 минут до отправления автобуса.
  • Приходите на место встречи минимум за 15 минут. Автобус не ждёт опаздывающих
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
2
1
A
9 июня 2023
Отличный метеор и отличное путешествие с видами, только девочки с фотоаппаратами немного напрягают
В
8 июня 2023
Прекрасный Метеор. Приятная атмосфера в салоне, доброжелательный и приветливый персонал, время в пути незаметно. Билеты покупали на сайте, очень удобно. Всем советую.
Г
3 июня 2023
Все отлично) Спасибо большое
О
30 мая 2023
Очень замечательно на метеоре! Все чисто и отличное времяпрепровождение 👍🏻 обязательно еще не один раз прокатимся!!
И
19 мая 2023
Очень удобно, с ветерком прокатились!
В
16 мая 2023
Все супер!!!
А
8 мая 2023
В пути есть аудиогид, но интереснее просто по сторонам смотреть, наслаждаться видами

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