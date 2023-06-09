Групповая экскурсия на Метеоре в Петергоф: узнайте историю резиденции Петра I
Вас ждет морская прогулка на комфортабельном скоростном «Метеоре» к дворцам и паркам Петергофа.
Выбирайте, что вам подходит: нужен ли вам только трансфер в одну или обе стороны, хотите ли вы прогуляться по паркам самостоятельно, заранее приобретая входной билет, или вам хочется послушать экскурсию от опытного гида и ни о чем не беспокоиться.
Выбирайте, что вам подходит: нужен ли вам только трансфер в одну или обе стороны, хотите ли вы прогуляться по паркам самостоятельно, заранее приобретая входной билет, или вам хочется послушать экскурсию от опытного гида и ни о чем не беспокоиться.
Ближайшие даты:
31
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Что вас ожидает:
- Нижний парк
- Фонтаны Петергофа
- Самый северный небоскреб «Лахта-центр» (462 метра)
- Западный скоростной диаметр
- Футбольный стадион «Газпром Арена»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Автобусом из Петербурга мы отправимся в Петергоф. Уже в дороге вы услышите увлекательный рассказ экскурсовода об этом удивительном месте.
- По замыслу Петра I резиденция в Петергофе должна была достичь двух целей — сравниться в своем великолепии со знаменитой королевской резиденцией во Франции и стать триумфальным памятником борьбы России за выход к Балтийскому морю. Обе задачи были выполнены блестяще и резиденция с XVIII века восхищает всех путешественников.
- Вы погуляете по обширному Нижнему парку с экскурсоводом, узнаете историю этого места и осмотрите фонтаны. А после совершите морскую прогулку до Петербурга на комфортабельном скоростном метеоре.
На пути в Петербург вы увидите:
- Самый северный небоскреб «Лахта Центр» (462 метра).
- Западный скоростной диаметр.
- Футбольный стадион «Газпром Арена».
Важно знать:
- Экскурсия по парку длится 1,5 часа. Её для вас проводит сотрудник музея. Затем вам будет предоставлено свободно время - 1 час.
- В случае неблагоприятных погодных условиях (шторм, ураган, высокие волны и пр.) рейс может быть отменен. Мы предложим вам вернуться в Санкт-Петербург на туристическом автобусе.
- Будьте внимательны при бронировании туристических услуг. Выбирайте категорию, которую Вы сможете подтвердить при посадке в автобус документами (паспорт, Свидетельство о рождении, Пенсионное удостоверение или студенческий билет). Если категория будет указана неверно, придется доплачивать до полной стоимости билета.
- Стоимость билетов в Петергофе для граждан стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) одинакова со стоимостью билетов граждан РФ.
- Школьникам 15+ для подтверждения необходима справка из школы.
- Возьмите с собой паспорт (для детей - свидетельство о рождении)! Это обязательное условие для входа в парк.
- Места на метеор приобретаются автоматически класса Standart (в салоне на корме) в зависимости от наличия свободных мест на момент оплаты. Места могут быть расположены не рядом.
- Вы можете изменить категорию места на метеоре до Comfort (в центральном салоне), Business Class (в салоне с панорамным остеклением в носовой части) заблаговременно обратившись к организатору по телефону указанному в Вашем билете.
- Посещать территорию ГМЗ «Петергоф», в том числе музеи и дворцы, с животными любых видов, пород и размеров.
ежедневно по расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет на «Метеор» в одну или обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
- Входные билеты в Нижний парк (при выборе билета "Метеор + билет в парк")
- Экскурсия по парку и осмотр фонтанов (при выборе билета "Метеор + билет в парк + экскурсия")
- Что не входит
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
- Входные билеты в Нижний парк (при выборе билета "Метеор")
- Экскурсия по парку и осмотр фонтанов (при выборе билета "Метеор + билет в парк" или "Метеор")
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, Думская ул. 2Завершение: Адмиралтейская наб. , д. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно по расписаниюЭкскурсия длится около 5.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой паспорт, для детей свидетельство о рождении - это обязательное условие для входа в парк
- Регистрация на рейс прекращается за 5 минут до отправления автобуса.
- Приходите на место встречи минимум за 15 минут. Автобус не ждёт опаздывающих
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anna
9 июня 2023
Отличный метеор и отличное путешествие с видами, только девочки с фотоаппаратами немного напрягают
В
Виктория
8 июня 2023
Прекрасный Метеор. Приятная атмосфера в салоне, доброжелательный и приветливый персонал, время в пути незаметно. Билеты покупали на сайте, очень удобно. Всем советую.
Г
Гульназ
3 июня 2023
Все отлично) Спасибо большое
О
Ольга
30 мая 2023
Очень замечательно на метеоре! Все чисто и отличное времяпрепровождение 👍🏻 обязательно еще не один раз прокатимся!!
И
Игорь
19 мая 2023
Очень удобно, с ветерком прокатились!
В
Вита
16 мая 2023
Все супер!!!
А
Альбина
8 мая 2023
В пути есть аудиогид, но интереснее просто по сторонам смотреть, наслаждаться видами
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