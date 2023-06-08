Вас ждет морская прогулка на комфортабельном скоростном «Метеоре» к дворцам и паркам Петергофа.
Выбирайте, что вам подходит: нужен ли вам только трансфер в одну или обе стороны, хотите ли вы прогуляться по паркам самостоятельно, заранее приобретая входной билет, или вам хочется послушать экскурсию от опытного гида и ни о чем не беспокоиться.
Выбирайте, что вам подходит: нужен ли вам только трансфер в одну или обе стороны, хотите ли вы прогуляться по паркам самостоятельно, заранее приобретая входной билет, или вам хочется послушать экскурсию от опытного гида и ни о чем не беспокоиться.
Описание экскурсииЧто вас ждет: Автобусом из Петербурга мы отправимся в Петергоф. Уже в дороге вы услышите увлекательный рассказ экскурсовода об этом удивительном месте. По замыслу Петра I резиденция в Петергофе должна была достичь двух целей — сравниться в своем великолепии со знаменитой королевской резиденцией во Франции и стать триумфальным памятником борьбы России за выход к Балтийскому морю. Обе задачи были выполнены блестяще и резиденция с XVIII века восхищает всех путешественников. Вы погуляете по обширному Нижнему парку с экскурсоводом, узнаете историю этого места и осмотрите фонтаны. А после совершите морскую прогулку до Петербурга на комфортабельном скоростном метеоре. На пути в Петербург вы увидите:
• Самый северный небоскреб «Лахта Центр» (462 метра) • Западный скоростной диаметр • Футбольный стадион «Газпром Арена». Важно знать:
- Экскурсия по парку длится 1,5 часа. Её для вас проводит сотрудник музея. Затем вам будет предоставлено свободно время - 1 час.
- В случае неблагоприятных погодных условиях (шторм, ураган, высокие волны и пр.) рейс может быть отменен. Мы предложим вам вернуться в Санкт-Петербург на туристическом автобусе.
- Будьте внимательны при бронировании туристических услуг. Выбирайте категорию, которую Вы сможете подтвердить при посадке в автобус документами (паспорт, Свидетельство о рождении, Пенсионное удостоверение или студенческий билет). Если категория будет указана неверно, придется доплачивать до полной стоимости билета.
- Стоимость билетов в Петергофе для граждан стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) одинакова со стоимостью билетов граждан РФ.
- Школьникам 15+ для подтверждения необходима справка из школы.
- Возьмите с собой паспорт (для детей - свидетельство о рождении)! Это обязательное условие для входа в парк.
- Места на метеор приобретаются автоматически класса Standart (в салоне на корме) в зависимости от наличия свободных мест на момент оплаты. Места могут быть расположены не рядом.
- Вы можете изменить категорию места на метеоре до Comfort (в центральном салоне), Business Class (в салоне с панорамным остеклением в носовой части) заблаговременно обратившись к организатору по телефону указанному в Вашем билете.
- Посещать территорию ГМЗ «Петергоф», в том числе музеи и дворцы, с животными любых видов, пород и размеров.
ежедневно по расписанию
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижний парк
- Фонтаны Петергофа
- Самый северный небоскреб «Лахта-центр» (462 метра)
- Западный скоростной диаметр
- Футбольный стадион «Газпром Арена»
Что включено
- Билет на «Метеор» в одну или обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
- Входные билеты в Нижний парк (при выборе билета / «Метеор + билет в парк/»)
- Экскурсия по парку и осмотр фонтанов (при выборе билета / «Метеор + билет в парк + экскурсия/»)
Что не входит в цену
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
- Входные билеты в Нижний парк (при выборе билета / «Метеор/»)
- Экскурсия по парку и осмотр фонтанов (при выборе билета / "Метеор + билет в парк/" или /"Метеор/")
Где начинаем и завершаем?
Начало: Думская, 2
Завершение: Адмиралтейская наб., 2
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно по расписанию
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Прекрасный Метеор. Приятная атмосфера в салоне, доброжелательный и приветливый персонал, время в пути незаметно. Билеты покупали на сайте, очень удобно. Всем советую.
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О
Очень замечательно на метеоре! Все чисто и отличное времяпрепровождение 👍🏻 обязательно еще не один раз прокатимся!!
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А
В пути есть аудиогид, но интереснее просто по сторонам смотреть, наслаждаться видами
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И
Очень удобно, с ветерком прокатились!
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A
Отличный метеор и отличное путешествие с видами, только девочки с фотоаппаратами немного напрягают
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Г
Все отлично) Спасибо большое
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