Вас ждет морская прогулка на комфортабельном скоростном «Метеоре» к дворцам и паркам Петергофа.



Выбирайте, что вам подходит: нужен ли вам только трансфер в одну или обе стороны, хотите ли вы прогуляться по паркам самостоятельно, заранее приобретая входной билет, или вам хочется послушать экскурсию от опытного гида и ни о чем не беспокоиться.