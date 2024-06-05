Билеты на метеор в Петергоф и обратно в Питер

Найдено 11 экскурсий в категории «Метеор в Петергоф» в Санкт-Петербурге, цены от 1 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
🚗 На машине
🚀 На метеоре
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
6 часов
229 отзывов
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
48004 560 за человека
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
81 отзыв
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500 за человека
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
1145 отзывов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300 за человека
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Групповая
5.5 часов
433 отзыва
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
Расписание: ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 950 за человека
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
🚀 На метеоре
Групповая
45 минут
3654 отзыва
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
Начало: Адмиралтейская НАБ.Д. 2, прист. «Спуск со львами»
Расписание: Ежедневно. Доступность мест смотрите ниже.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:00
от 1 000 за человека
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
🚀 На метеоре
Групповая
5 часов
2312 отзывов
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Расписание: С 10:00 до 18:00 каждые полчаса
Завтра в 10:15
9 июня в 10:00
от 1 900 за человека
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
🚀 На метеоре
Групповая
9 часов
14 отзывов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550 за человека
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
🚀 На метеоре
Групповая
6.5 часов
12 отзывов
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
Отправиться в русский Версаль, впечатлиться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов
Начало: На Английской набережной
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
5 500 за человека
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
🚶 Пешая
🚀 На метеоре
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
Посетить летнюю резиденцию российских императоров и насладиться видами Финского залива по пути
12 июня в 15:30
16 июня в 10:30
8 000 за всё до 8 чел.
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
🚀 На метеоре
⛴ На теплоходе
Групповая
9 часов
6 отзывов
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
Успеть всё на самой насыщенной групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
7 550 за человека
На метеоре - в Петергоф
🚀 На метеоре
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
7 отзывов
На метеоре - в Петергоф
Добраться до дворцово-паркового комплекса по воде всего за 40 минут
Начало: На причале «Спуск со львами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
    Хочу выразить благодарность организаторам и потрясающему гиду Елене! Экскурсия была просто потрясающая! Огромное вам спасибо!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
    Экскурсия очень понравилась, хорошая организация, всё было во время, без задержек. Гид Виктория хорошо преподносит материал, интересно и легко воспринимается
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    информация. Понравилось, что было достаточно свободного времени для осмотра парка. Обратная дорога на микроавтобусе также сопровождалась интересной, исторической информацией. Окончание маршрута у Казанского собора, что очень удобно. Отдельное спасибо Виктории за доброжелательность и отлично проведенную экскурсию.

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
    Отличная экскурсия! Организация выше похвал, учли наше пожелание вернуться на метеоре. Интересная подача материала, заботливая гид! Спасибо!
  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
    Первый раз были в Питере. Экскурсия на целый день. Устали, но впечатлений!!!!! Всё очень здорово. Гиды просто молодцы! Организация супер!!!!!
  • К
    Карина
    1 июня 2024
    В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
    К организаторам экскурсии и сопровождающему гиду только благодарность. Елена очень приятный человек и знающий гид. Но в Большом дворце все
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    было ужасно организовано! При жаре 30 градусов они загнали в комнату сразу несколько групп и мы стояли, обливаясь потом, изнемогая от жары и жажды (воду на входе отбирали), минут 15-20. И далее группы шли впритык, иногда одновременно по 2 в одной комнате, что не способствовало восприятию информации. К тому же служители музея не разрешали остановиться даже на минуту для фото экспонатов, подгоняли: «Останавливаться запрещено!» В общем, погоня за деньгами затмила заботу о посетителях. И в парке было грязно, одуванчики цвели во всю, трава не скошена. Все это очень испортило впечатление о таком прекрасном месте. Очень жаль!

  • М
    Мария
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Экскурсия в Петергоф на метеоре, экскурсия в Большой дворец и экскурсия в подарок в гроты-это было чудесно! Самая лучшая экскурсия!
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    Начну с того, что нас встретили гиды, наш гид была Алёна, она нас везде встречала, сопровождала, всегда была рядом, все хорошо объясняла. Мы отправились на катамаран, неизгладимые впечатления от скорости и комфорта! Обратно возвращались на метеоре, тоже очень классно плюс быстро, в дороге полчаса в одну сторону. Сами экскурсии очень интересные и познавательные, места красивые, исторические. И конечно прекрасные фото на память. Также было достаточно свободного время покушать и пофотографироваться, а кто не хотел, мог поменять билеты обратно на пораньше и уехать. Но таких было мало. Также Алёна провела нам экскурсию по грозами, замечательно рассказывает! Спасибо огромное! Все чётко, здорово!

  • Т
    Таисия
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Все супер
  • Р
    Рожкова
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Все понравилось, спасибо!
  • В
    Вадим
    29 мая 2024
    В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
    Всем советую воспользоваться данным предложением: очень быстрая, комфортная доставка + билеты в Нижний парк, не нужно стоять в очереди в кассу.
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
    Всё прошло замечательно! Будем снова обращаться! Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Метеор в Петергоф»

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  1. К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
  2. Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
  3. В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Метеор в Петергоф" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 000 до 8 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 7903 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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