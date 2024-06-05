1 чел.
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скидка
5%
Групповая
6 часов
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
48004 560₽ за человека
Групповая
6 часов
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500₽ за человека
Групповая
6 часов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Расписание: ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 950₽ за человека
Групповая
45 минут
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
Начало: Адмиралтейская НАБ.Д. 2, прист. «Спуск со львами»
Расписание: Ежедневно. Доступность мест смотрите ниже.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:00
от 1 000₽ за человека
Групповая
5 часов
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Расписание: С 10:00 до 18:00 каждые полчаса
Завтра в 10:15
9 июня в 10:00
от 1 900₽ за человека
Групповая
9 часов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550₽ за человека
Групповая
6.5 часов
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
Отправиться в русский Версаль, впечатлиться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов
Начало: На Английской набережной
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
5 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
Посетить летнюю резиденцию российских императоров и насладиться видами Финского залива по пути
12 июня в 15:30
16 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
9 часов
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
Успеть всё на самой насыщенной групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
7 550₽ за человека
Групповая
1 час
На метеоре - в Петергоф
Добраться до дворцово-паркового комплекса по воде всего за 40 минут
Начало: На причале «Спуск со львами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Хочу выразить благодарность организаторам и потрясающему гиду Елене! Экскурсия была просто потрясающая! Огромное вам спасибо!
- ССветлана5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, хорошая организация, всё было во время, без задержек. Гид Виктория хорошо преподносит материал, интересно и легко воспринимается
- ЕЕкатерина5 июня 2024Отличная экскурсия! Организация выше похвал, учли наше пожелание вернуться на метеоре. Интересная подача материала, заботливая гид! Спасибо!
- ААлена5 июня 2024Первый раз были в Питере. Экскурсия на целый день. Устали, но впечатлений!!!!! Всё очень здорово. Гиды просто молодцы! Организация супер!!!!!
- ККарина1 июня 2024К организаторам экскурсии и сопровождающему гиду только благодарность. Елена очень приятный человек и знающий гид. Но в Большом дворце все
- ММария30 мая 2024Экскурсия в Петергоф на метеоре, экскурсия в Большой дворец и экскурсия в подарок в гроты-это было чудесно! Самая лучшая экскурсия!
- ТТаисия30 мая 2024Все супер
- РРожкова30 мая 2024Все понравилось, спасибо!
- ВВадим29 мая 2024Всем советую воспользоваться данным предложением: очень быстрая, комфортная доставка + билеты в Нижний парк, не нужно стоять в очереди в кассу.
- ААндрей29 мая 2024Всё прошло замечательно! Будем снова обращаться! Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Метеор в Петергоф»
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