В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом

Посетить летнюю резиденцию российских императоров и насладиться видами Финского залива по пути

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Чтобы как следует осмотреть Петергоф, лучше выделить целый день, в том числе на дорогу. Вы много потеряете, если выберете электричку или автобус. На «Метеоре» мы с вами домчимся по воде из центра Петербурга прямо к парку всего за 45 минут. Избежим пробок и полюбуемся Невой.

А на месте я посвящу вас в секреты дворцово-парковых ансамблей и восхитительных фонтанов Нижнего парка.
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Всё лучшее сразу

Петербург и Петергоф — неразделимы! Лучшим способом добраться до самой роскошной императорской резиденции станет водная прогулка на метеоре. Это не только самый быстрый, но и наиболее увлекательный способ попасть в столицу фонтанов.

План поездки

  • Путешествие начнётся в самом сердце Петербурга. Сначала вас ждут лучшие ракурсы достопримечательностей, расположенных на гранитных берегах Северной столицы. Затем в акватории Финского залива вам откроются знаменитые футуристические достопримечательности города.
  • Прибыв на причал Петергофа, вы окажетесь в месте, где с большой любовью и размахом Пётр I, вдохновившись Версалем, построил себе «игрушку», которая поражает своим размахом и красотой, но в разы превосходит свою «музу».
  • Первой и абсолютной жемчужиной столицы фонтанов, которая встретит вас, будет уникальный фонтанный комплекс «Самсон», который венчает не менее удивительный каскад «Большой».
  • Прогуливаясь по самому знаменитому и большому фонтанному парку в мире, вместе мы сможем разгадать секреты царской семьи, запечатанные в аллегориях скульптур и фонтанов и в буквальном смысле окунуться в царские забавы — фонтаны-шутихи.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или мои коллеги, которые так же любят свое дело и готовы поделиться самым интересным.

Обязательные расходы

  • Дополнительно оплачиваются билеты на метеор (стоимость за поездку в 1 сторону):
    - Категория комфорт взрослый/детский – 1300 ₽/700₽
    - Категория комфорт+ (у окна) взрослый/детский – взрослый/детский – 1400 ₽/700₽
    - Категория бизнес-класс (в носу у окна с панорамным видом) – 1750 ₽/900₽
  • Также понадобится приобрести билеты на метеор для гида. Билеты бронируются и оплачиваются заранее, благодаря чему мы избежим очередей.
  • Билеты в Нижний парк (для вас и для гида) — 600 ₽ за 1 человека, дети до 14 лет бесплатно

Дополнительные опции

  • По желанию вы можете дополнить программу посещением дворцов Петергофа (обговаривается заранее)
  • Возможно увеличить продолжительность экскурсии и посетить несколько пригородов: Ораниенбаум или Кронштадт

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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