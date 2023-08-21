Чтобы как следует осмотреть Петергоф, лучше выделить целый день, в том числе на дорогу. Вы много потеряете, если выберете электричку или автобус. На «Метеоре» мы с вами домчимся по воде из центра Петербурга прямо к парку всего за 45 минут. Избежим пробок и полюбуемся Невой. А на месте я посвящу вас в секреты дворцово-парковых ансамблей и восхитительных фонтанов Нижнего парка.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Всё лучшее сразу

Петербург и Петергоф — неразделимы! Лучшим способом добраться до самой роскошной императорской резиденции станет водная прогулка на метеоре. Это не только самый быстрый, но и наиболее увлекательный способ попасть в столицу фонтанов.

План поездки

Путешествие начнётся в самом сердце Петербурга. Сначала вас ждут лучшие ракурсы достопримечательностей, расположенных на гранитных берегах Северной столицы. Затем в акватории Финского залива вам откроются знаменитые футуристические достопримечательности города.

Прибыв на причал Петергофа, вы окажетесь в месте, где с большой любовью и размахом Пётр I, вдохновившись Версалем, построил себе «игрушку», которая поражает своим размахом и красотой, но в разы превосходит свою «музу».

Первой и абсолютной жемчужиной столицы фонтанов, которая встретит вас, будет уникальный фонтанный комплекс «Самсон», который венчает не менее удивительный каскад «Большой».

Прогуливаясь по самому знаменитому и большому фонтанному парку в мире, вместе мы сможем разгадать секреты царской семьи, запечатанные в аллегориях скульптур и фонтанов и в буквальном смысле окунуться в царские забавы — фонтаны-шутихи.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или мои коллеги, которые так же любят свое дело и готовы поделиться самым интересным.

Обязательные расходы

Дополнительно оплачиваются билеты на метеор (стоимость за поездку в 1 сторону):

- Категория комфорт взрослый/детский – 1300 ₽/700₽

- Категория комфорт+ (у окна) взрослый/детский – взрослый/детский – 1400 ₽/700₽

- Категория бизнес-класс (в носу у окна с панорамным видом) – 1750 ₽/900₽

- Категория комфорт взрослый/детский – 1300 ₽/700₽ - Категория комфорт+ (у окна) взрослый/детский – взрослый/детский – 1400 ₽/700₽ - Категория бизнес-класс (в носу у окна с панорамным видом) – 1750 ₽/900₽ Также понадобится приобрести билеты на метеор для гида. Билеты бронируются и оплачиваются заранее, благодаря чему мы избежим очередей.

Билеты в Нижний парк (для вас и для гида) — 600 ₽ за 1 человека, дети до 14 лет бесплатно

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