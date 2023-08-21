Посетить летнюю резиденцию российских императоров и насладиться видами Финского залива по пути
Чтобы как следует осмотреть Петергоф, лучше выделить целый день, в том числе на дорогу. Вы много потеряете, если выберете электричку или автобус. На «Метеоре» мы с вами домчимся по воде из центра Петербурга прямо к парку всего за 45 минут. Избежим пробок и полюбуемся Невой.
А на месте я посвящу вас в секреты дворцово-парковых ансамблей и восхитительных фонтанов Нижнего парка.
А на месте я посвящу вас в секреты дворцово-парковых ансамблей и восхитительных фонтанов Нижнего парка.
Ближайшие даты:
21
авг
авг
22
авг
авг
24
авг
авг
25
авг
авг
26
авг
авг
27
авг
авг
28
авг
авг
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Всё лучшее сразу
Петербург и Петергоф — неразделимы! Лучшим способом добраться до самой роскошной императорской резиденции станет водная прогулка на метеоре. Это не только самый быстрый, но и наиболее увлекательный способ попасть в столицу фонтанов.
План поездки
- Путешествие начнётся в самом сердце Петербурга. Сначала вас ждут лучшие ракурсы достопримечательностей, расположенных на гранитных берегах Северной столицы. Затем в акватории Финского залива вам откроются знаменитые футуристические достопримечательности города.
- Прибыв на причал Петергофа, вы окажетесь в месте, где с большой любовью и размахом Пётр I, вдохновившись Версалем, построил себе «игрушку», которая поражает своим размахом и красотой, но в разы превосходит свою «музу».
- Первой и абсолютной жемчужиной столицы фонтанов, которая встретит вас, будет уникальный фонтанный комплекс «Самсон», который венчает не менее удивительный каскад «Большой».
- Прогуливаясь по самому знаменитому и большому фонтанному парку в мире, вместе мы сможем разгадать секреты царской семьи, запечатанные в аллегориях скульптур и фонтанов и в буквальном смысле окунуться в царские забавы — фонтаны-шутихи.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или мои коллеги, которые так же любят свое дело и готовы поделиться самым интересным.
Обязательные расходы
- Дополнительно оплачиваются билеты на метеор (стоимость за поездку в 1 сторону):
- Категория комфорт взрослый/детский – 1300 ₽/700₽
- Категория комфорт+ (у окна) взрослый/детский – взрослый/детский – 1400 ₽/700₽
- Категория бизнес-класс (в носу у окна с панорамным видом) – 1750 ₽/900₽
- Также понадобится приобрести билеты на метеор для гида. Билеты бронируются и оплачиваются заранее, благодаря чему мы избежим очередей.
- Билеты в Нижний парк (для вас и для гида) — 600 ₽ за 1 человека, дети до 14 лет бесплатно
Дополнительные опции
- По желанию вы можете дополнить программу посещением дворцов Петергофа (обговаривается заранее)
- Возможно увеличить продолжительность экскурсии и посетить несколько пригородов: Ораниенбаум или Кронштадт
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8421 туриста
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки вместе с командой проверенных гидов. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашего Петербурга, на реке Фонтанке в доме напротив Михайловского (Инженерного) замка. Жили мы тогда ещё в коммунальной квартире в четыре «дружных» семьи, во дворе «колодце», окнами в стену напротив. Детство наше проходило в лабиринтах проходных дворов, чердаках и «парадных». Я жил в историческом центре, бегая по асфальту, под которым «законсервированы» бесчисленные артефакты истории и не подозревал тогда, что мне всё же повезло стать маленькой частицей истории Петербурга. С годами рос интерес к истории города, его архитектуре, событиям, именам, датам. Петербург для меня не только место рождения — это моё увлечение, гордость и утешение.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
Пешеходные
Водные развлечения
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
Петергоф
Популярные места
Метеор в Петергоф
На метеоре
Парки Петергофа
Финский Залив
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
6 часов
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
Отправиться в русский Версаль, впечатлиться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов
на Дворцовой площади
Сегодня
Завтра
22 авг
23 авг
5 300₽ за человека
Групповая
1 час
На метеоре - в Петергоф
Добраться до дворцово-паркового комплекса по воде всего за 40 минут
на причале «Спуск со львами»
Завтра
21 авг
22 авг
23 авг
1 100₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Знакомство с восхитительным Петергофом
Отправиться на минивэне в Русский Версаль на берегу Финского залива
Завтра
21 авг
22 авг
23 авг
11 700₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду