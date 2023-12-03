Узнать о мостах-убийцах, оживающих памятниках и прочей петербургской чертовщине
В городе на Неве достаточно загадок — от белых ночей до сфинксов и грифонов.
Но вы точно знаете обо всех? Как насчёт мостов-убийц? Башни, в которой можно обрести бессмертие? Аптеки алхимика и её подземелий? И, наконец, с какими оживающими памятниками вы знакомы? Будьте внимательны: нам есть что рассказать и показать!
Но вы точно знаете обо всех? Как насчёт мостов-убийц? Башни, в которой можно обрести бессмертие? Аптеки алхимика и её подземелий? И, наконец, с какими оживающими памятниками вы знакомы? Будьте внимательны: нам есть что рассказать и показать!
Ближайшие даты:
3
дек
дек
10
дек
дек
17
дек
дек
24
дек
дек
31
дек
дек
7
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 600 ₽
|Дети 7-17 лет
|1 100 ₽
|Дети до 6 лет
|600 ₽
|Пенсионер
|1 200 ₽
|Студенческий
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы услышите о:
- главных городских мостах-убийцах.
- самой намоленной церкви Санкт-Петербурга.
- роковой светской львице Авроре Шернваль.
- греческих сфинксах.
- пугающей Пиковой Даме.
- таинственной смерти императора.
- башне бессмертия.
- призраке Инженерного замка.
- оживающем Медном всаднике.
- и многом другом — не менее интригующем и мистическом!
Вы посетите:
- старейшую в Санкт-Петербурге аптеку доктора Пеля и его сыновей.
- бомбоубежище времён Великой Отечественной войны.
- подвал-лабораторию по изготовлению философского камня.
- башню Грифонов, исполняющую желания.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт наш профессиональный гид.
- В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги гида, все входные билеты.
- В автобусах действует свободная рассадка.
в воскресенье в 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Думская
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 16:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 8204 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлеченные своим делом, гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
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