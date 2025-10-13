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Мистический Петербург и аптека Пеля - групповая экскурсия на автобусе

Узнать о мостах-убийцах, оживающих памятниках и прочей петербургской чертовщине
В городе на Неве достаточно загадок — от белых ночей до сфинксов и грифонов.

Но вы точно знаете обо всех? Как насчёт мостов-убийц? Башни, в которой можно обрести бессмертие? Аптеки алхимика и её подземелий? И, наконец, с какими оживающими памятниками вы знакомы? Будьте внимательны: нам есть что рассказать и показать!
4.5
12 отзывов
Мистический Петербург и аптека Пеля - групповая экскурсия на автобусе
Мистический Петербург и аптека Пеля - групповая экскурсия на автобусе
Мистический Петербург и аптека Пеля - групповая экскурсия на автобусе

Описание экскурсии

Вы услышите о:

  • главных городских мостах-убийцах.
  • самой намоленной церкви Санкт-Петербурга.
  • роковой светской львице Авроре Шернваль.
  • греческих сфинксах.
  • пугающей Пиковой Даме.
  • таинственной смерти императора.
  • башне бессмертия.
  • призраке Инженерного замка.
  • оживающем Медном всаднике.
  • и многом другом — не менее интригующем и мистическом!

Вы посетите:

  • старейшую в Санкт-Петербурге аптеку доктора Пеля и его сыновей.
  • бомбоубежище времён Великой Отечественной войны.
  • подвал-лабораторию по изготовлению философского камня.
  • башню Грифонов, исполняющую желания.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт наш профессиональный гид.
  • В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги гида, все входные билеты.
  • В автобусах действует свободная рассадка.

в воскресенье в 16:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1700 ₽
Пенсионеры1600 ₽
Школьники1500 ₽
Студенты1600 ₽
Дети от 2 до 6 лет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Думская
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 14948 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
3
2
1
О
Добрый день. Я была на экскурсии с сыном 13 лет. Нам понравилось все: начиная с удобного места встречи, комфортного автобуса, чудесного экскурсовода, заканчивая погодой;). Во время поездки мы делали остановки, более детально рассматривая памятники и места, имели возможность сделать фото при желании.
Добрый день. Я была на экскурсии с сыном 13 лет. Нам понравилось все: начиная с удобного
Добрый день. Я была на экскурсии с сыном 13 лет. Нам понравилось все: начиная с удобного
Добрый день. Я была на экскурсии с сыном 13 лет. Нам понравилось все: начиная с удобного
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Наталья
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Елена рассказала много интересных фактов о мистике Санкт-Петербурга.
В аптеке Пеля тоже очень познавательная экскурсия.
Рекомендую 👍
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Елена рассказала много интересных фактов о мистике Санкт-Петербурга.
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Елена рассказала много интересных фактов о мистике Санкт-Петербурга.
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Елена рассказала много интересных фактов о мистике Санкт-Петербурга.
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Елена рассказала много интересных фактов о мистике Санкт-Петербурга.
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Елена рассказала много интересных фактов о мистике Санкт-Петербурга.
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Елена рассказала много интересных фактов о мистике Санкт-Петербурга.
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Елена рассказала много интересных фактов о мистике Санкт-Петербурга.
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Елена рассказала много интересных фактов о мистике Санкт-Петербурга.+1
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Елена рассказала много интересных фактов о мистике Санкт-Петербурга.
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Ю
Отличная и содержательная экскурсия. Осталась под впечатлением.
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И
Экскурсия информационно насыщена интересными фактами. Рекомендуем.
Экскурсия информационно насыщена интересными фактами. Рекомендуем.
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Д
Очень понравилось! Я уже 1,5 года как не турист, а житель прекрасного Петербурга, но иногда выезжаю на подобные экскурсии. Потому что интересно и этот город можно познавать хоть всю жизнь!
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Понравилось всё: интересный гид Ирина, поездка в сумерках и таинственные истории, часовая экскурсия в Аптеку и бомбоубежище. В самой экскурсии переплелись истории и про времена Петра, и про Блокадный город, поэтому было временами грустно, тк я сама с военного Донецка, и поход в подвал прямо вернул меня во времена, когда мы сами сидели в подвалах во время обстрелов 14-23 годов… Тронуло за душу. В Аптеке экскурсовод (не запомнила имени) тоже очень интересно и с юмором рассказывал и показывал всякие бутылёчки и колбочки. Однозначно рекомендую эту экскурсию! Даже если вы не турист) Узнаете о Петербурге много нового.

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Т
К сожалению экскурсия полное разочарование. Экскурсовод постоянно прыгает с темы на тему, путается, запинается. Ждали действительно что-то интересное. Например про пиковую даму вообще ничего не рассказали. В основном про наших
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правителей, но мы то не про них хотели слушать. Аптека это отдельная история, по мне так просто час потраченного времени. Очень долго, очень нудно. А вишенка на торте это длительность вместо 3х часов ровно 2,5 Из + это только комфортный автобус! и будьте готовы что в начале экскурсии вам будет впаривать книги, флешки, и календари. Брали много разных экскурсий, но такое видим впервые.

К сожалению экскурсия полное разочарование. Экскурсовод постоянно прыгает с темы на тему, путается, запинается. Ждали действительно
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