В городе на Неве достаточно загадок — от белых ночей до сфинксов и грифонов.



Но вы точно знаете обо всех? Как насчёт мостов-убийц? Башни, в которой можно обрести бессмертие? Аптеки алхимика и её подземелий? И, наконец, с какими оживающими памятниками вы знакомы? Будьте внимательны: нам есть что рассказать и показать!