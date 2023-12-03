Мистический Петербург и аптека Пеля - на автобусе в мини-группе

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Узнать о мостах-убийцах, оживающих памятниках и прочей петербургской чертовщине

В городе на Неве достаточно загадок — от белых ночей до сфинксов и грифонов.

Но вы точно знаете обо всех? Как насчёт мостов-убийц? Башни, в которой можно обрести бессмертие? Аптеки алхимика и её подземелий? И, наконец, с какими оживающими памятниками вы знакомы? Будьте внимательны: нам есть что рассказать и показать!
Мистический Петербург и аптека Пеля - на автобусе в мини-группе
Мистический Петербург и аптека Пеля - на автобусе в мини-группе
Мистический Петербург и аптека Пеля - на автобусе в мини-группе
Мистический Петербург и аптека Пеля - на автобусе в мини-группе
Мистический Петербург и аптека Пеля - на автобусе в мини-группе
Мистический Петербург и аптека Пеля - на автобусе в мини-группе
Мистический Петербург и аптека Пеля - на автобусе в мини-группе
Ближайшие даты:
3
дек
10
дек
17
дек
24
дек
31
дек
7
янв
14
янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 600 ₽
Дети 7-17 лет1 100 ₽
Дети до 6 лет600 ₽
Пенсионер 1 200 ₽
Студенческий 1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы услышите о:

  • главных городских мостах-убийцах.
  • самой намоленной церкви Санкт-Петербурга.
  • роковой светской львице Авроре Шернваль.
  • греческих сфинксах.
  • пугающей Пиковой Даме.
  • таинственной смерти императора.
  • башне бессмертия.
  • призраке Инженерного замка.
  • оживающем Медном всаднике.
  • и многом другом — не менее интригующем и мистическом!

Вы посетите:

  • старейшую в Санкт-Петербурге аптеку доктора Пеля и его сыновей.
  • бомбоубежище времён Великой Отечественной войны.
  • подвал-лабораторию по изготовлению философского камня.
  • башню Грифонов, исполняющую желания.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт наш профессиональный гид.
  • В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги гида, все входные билеты.
  • В автобусах действует свободная рассадка.

в воскресенье в 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Думская
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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