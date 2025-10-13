В городе на Неве достаточно загадок — от белых ночей до сфинксов и грифонов.
Но вы точно знаете обо всех? Как насчёт мостов-убийц? Башни, в которой можно обрести бессмертие? Аптеки алхимика и её подземелий? И, наконец, с какими оживающими памятниками вы знакомы? Будьте внимательны: нам есть что рассказать и показать!
Но вы точно знаете обо всех? Как насчёт мостов-убийц? Башни, в которой можно обрести бессмертие? Аптеки алхимика и её подземелий? И, наконец, с какими оживающими памятниками вы знакомы? Будьте внимательны: нам есть что рассказать и показать!
Описание экскурсии
Вы услышите о:
- главных городских мостах-убийцах.
- самой намоленной церкви Санкт-Петербурга.
- роковой светской львице Авроре Шернваль.
- греческих сфинксах.
- пугающей Пиковой Даме.
- таинственной смерти императора.
- башне бессмертия.
- призраке Инженерного замка.
- оживающем Медном всаднике.
- и многом другом — не менее интригующем и мистическом!
Вы посетите:
- старейшую в Санкт-Петербурге аптеку доктора Пеля и его сыновей.
- бомбоубежище времён Великой Отечественной войны.
- подвал-лабораторию по изготовлению философского камня.
- башню Грифонов, исполняющую желания.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт наш профессиональный гид.
- В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги гида, все входные билеты.
- В автобусах действует свободная рассадка.
в воскресенье в 16:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1700 ₽
|Пенсионеры
|1600 ₽
|Школьники
|1500 ₽
|Студенты
|1600 ₽
|Дети от 2 до 6 лет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Думская
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 14948 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Добрый день. Я была на экскурсии с сыном 13 лет. Нам понравилось все: начиная с удобного места встречи, комфортного автобуса, чудесного экскурсовода, заканчивая погодой;). Во время поездки мы делали остановки, более детально рассматривая памятники и места, имели возможность сделать фото при желании.
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Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Елена рассказала много интересных фактов о мистике Санкт-Петербурга.
В аптеке Пеля тоже очень познавательная экскурсия.
Рекомендую 👍
В аптеке Пеля тоже очень познавательная экскурсия.
Рекомендую 👍
+1
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Ю
Отличная и содержательная экскурсия. Осталась под впечатлением.
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И
Экскурсия информационно насыщена интересными фактами. Рекомендуем.
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Д
Очень понравилось! Я уже 1,5 года как не турист, а житель прекрасного Петербурга, но иногда выезжаю на подобные экскурсии. Потому что интересно и этот город можно познавать хоть всю жизнь!
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Т
К сожалению экскурсия полное разочарование. Экскурсовод постоянно прыгает с темы на тему, путается, запинается. Ждали действительно что-то интересное. Например про пиковую даму вообще ничего не рассказали. В основном про наших
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