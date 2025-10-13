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Понравилось всё: интересный гид Ирина, поездка в сумерках и таинственные истории, часовая экскурсия в Аптеку и бомбоубежище. В самой экскурсии переплелись истории и про времена Петра, и про Блокадный город, поэтому было временами грустно, тк я сама с военного Донецка, и поход в подвал прямо вернул меня во времена, когда мы сами сидели в подвалах во время обстрелов 14-23 годов… Тронуло за душу. В Аптеке экскурсовод (не запомнила имени) тоже очень интересно и с юмором рассказывал и показывал всякие бутылёчки и колбочки. Однозначно рекомендую эту экскурсию! Даже если вы не турист) Узнаете о Петербурге много нового.