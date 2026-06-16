Вы увидите разводку сразу восьми мостов: Дворцового, Благовещенского, Троицкого, Литейного, Большеохтинского, Александра Невского, Финляндского и Большого Смоленского. Скоростной катамаран «Котлин» идёт не в потоке всех теплоходов, а возглавляет караван судов.
Благодаря высоте и открытой палубе создаётся эффект полного погружения — мосты раскрываются буквально над головой. На борту работает бар и играет DJ.
Благодаря высоте и открытой палубе создаётся эффект полного погружения — мосты раскрываются буквально над головой. На борту работает бар и играет DJ.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- 8 разводных мостов за одну ночь.
- Движение во главе каравана судов.
- Панорамный обзор с высокой палубы.
- Эффект «мосты над головой».
- Бар на борту.
- DJ и ночная атмосфера Петербурга.
Организационные детали
- Рекомендуем приходить за 15 минут до отправления, чтобы успеть получить посадочный талон.
- Продолжительность прогулки — 2 часа.
- Прогулка проходит на скоростном катамаране с крытой и открытой палубами. На борту действует свободная рассадка.
- Маршрут может корректироваться в зависимости от уровня воды.
- Проносить на борт судна свою еду и напитки не разрешается. Для пассажиров работает бар с напитками и лёгкими закусками.
- С вами будет капитан из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Сенатская пристань»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 5871 туриста
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Восемь разводных мостов Петербурга - на катамаране»
Групповая
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Пройти по Неве под мостами и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона
Начало: На набережной Макарова, 32
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
1350 ₽ за человека
Групповая
Джаз над ночной Невой: на музыкальном теплоходе к разводным мостам
Начало: Набережная Макарова, д. 34
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
1450 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Они, мосты Петербурга
Побывать у Семимостья, узнать небанальные факты переправ и увидеть развод мостов
Завтра в 23:30
21 июн в 23:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Мосты повисли над Невой: прогулка на теплоходе на развод мостов
Прокатиться ночью по Неве и полюбоваться разводом четырех мостов
Начало: На причале "Сенатская пристань" или "Дворцовая при...
Завтра в 00:30
18 июн в 00:30
1950 ₽ за человека
2900 ₽ за человека