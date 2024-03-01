Мистика Петроградской стороны
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Открыть таинственную историю старейшего района города и посетить места силы

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Знаковый район, с которого начинался Петербург, хранит множество историй, которые удивляют, а иногда будоражат сознание.

Дом с ангелом и дом с Мефистофелем, зодиакальный круг и скрытая функция Петропавловской крепости, явление Божьей Матери и жизнь Ксении Блаженной — вы откроете тайны Петроградской стороны и разгадаете значение необычной символики на некоторых зданиях.
Мистика Петроградской стороны
Мистика Петроградской стороны
Мистика Петроградской стороны

Описание

Что вас ожидает

  • Дом с зодиакальным кругом на площади Льва Толстого, где вы узнаете о значении этого символа в архитектуре и разберётесь, что же хотел сказать автор строения
  • Сад Андрея Петрова и мистическая связь известного советского кинокомпозитора с Ксенией Петербургской
  • Матвеевский сад, где вы познакомитесь с историей одного из старейших храмов города, прихожанкой которого была Ксения Блаженная
  • Место, где находился дом святой, а ныне стоит храм, и дом с Мефистофелем на фасаде напротив: для чего здесь размещена эта фигура?
  • Удивительная история исцеления отрока Николая и место явления Божьей Матери на Петроградской стороне
  • Дом с ангелом на Чкаловском проспекте, значение символики на этом здании
  • Секреты Князь-Владимирского собора
  • Петропавловская крепость, выстроенная в форме шестиконечной звезды: вы узнаете, какую скрытую функцию, кроме оборонительной (и тюрьмы), носило старейшее сооружение Петербурга!

Организационные детали

В холодное время по предварительной договоренности возможно проведение экскурсии на авто с доплатой (дату и время уточняйте).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Петроградская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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