Антон — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провёл экскурсии для 167 туристов

Приятно познакомиться, меня зовут Антон. Родился и вырос в Петербурге, всю жизнь интересовался непознанным: энергетикой человека, аномальными местами, загадками природы. Одна из таких загадок — места силы: я нашел и продолжаю искать такие места в родном городе, в других регионах нашей страны и даже заграницей. На экскурсиях по Петербургу знакомлю с этим явлением, рассказываю, что может обрести с их помощью человек и как правильно с ними взаимодействовать. Надеюсь, что благодаря этим экскурсиям вы раскроете для себя наш мир, и на одну из тайн в нём станет меньше.

Задать вопрос