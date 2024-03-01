Открыть таинственную историю старейшего района города и посетить места силы
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Знаковый район, с которого начинался Петербург, хранит множество историй, которые удивляют, а иногда будоражат сознание.
Дом с ангелом и дом с Мефистофелем, зодиакальный круг и скрытая функция Петропавловской крепости, явление Божьей Матери и жизнь Ксении Блаженной — вы откроете тайны Петроградской стороны и разгадаете значение необычной символики на некоторых зданиях.
Дом с ангелом и дом с Мефистофелем, зодиакальный круг и скрытая функция Петропавловской крепости, явление Божьей Матери и жизнь Ксении Блаженной — вы откроете тайны Петроградской стороны и разгадаете значение необычной символики на некоторых зданиях.
Описание
Что вас ожидает
- Дом с зодиакальным кругом на площади Льва Толстого, где вы узнаете о значении этого символа в архитектуре и разберётесь, что же хотел сказать автор строения
- Сад Андрея Петрова и мистическая связь известного советского кинокомпозитора с Ксенией Петербургской
- Матвеевский сад, где вы познакомитесь с историей одного из старейших храмов города, прихожанкой которого была Ксения Блаженная
- Место, где находился дом святой, а ныне стоит храм, и дом с Мефистофелем на фасаде напротив: для чего здесь размещена эта фигура?
- Удивительная история исцеления отрока Николая и место явления Божьей Матери на Петроградской стороне
- Дом с ангелом на Чкаловском проспекте, значение символики на этом здании
- Секреты Князь-Владимирского собора
- Петропавловская крепость, выстроенная в форме шестиконечной звезды: вы узнаете, какую скрытую функцию, кроме оборонительной (и тюрьмы), носило старейшее сооружение Петербурга!
Организационные детали
В холодное время по предварительной договоренности возможно проведение экскурсии на авто с доплатой (дату и время уточняйте).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Петроградская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 167 туристов
Приятно познакомиться, меня зовут Антон. Родился и вырос в Петербурге, всю жизнь интересовался непознанным: энергетикой человека, аномальными местами, загадками природы. Одна из таких загадок — места силы: я нашел и продолжаю искать такие места в родном городе, в других регионах нашей страны и даже заграницей. На экскурсиях по Петербургу знакомлю с этим явлением, рассказываю, что может обрести с их помощью человек и как правильно с ними взаимодействовать. Надеюсь, что благодаря этим экскурсиям вы раскроете для себя наш мир, и на одну из тайн в нём станет меньше.
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