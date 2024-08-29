Мобильный квест «Трагедия петербургских Ромео и Джульетты» (16+)

Узнать подробности душераздирающей истории любви - без сопровождения гида
Однажды, читая книгу из студенческой библиотеки, вы обнаружили в ней исписанный листок.

Почерк был неразборчив, чернила местами образовали кляксы, но кое-что вам удалось прочесть: «Что же произошло… могила… убил…» Кто убил? Кого? Возможно, эта записка прольёт свет на загадочную историю Карла и Эмилии — погибших влюблённых из Санкт-Петербурга.
5
1 отзыв
Мобильный квест «Трагедия петербургских Ромео и Джульетты» (16+)
Мобильный квест «Трагедия петербургских Ромео и Джульетты» (16+)
Мобильный квест «Трагедия петербургских Ромео и Джульетты» (16+)
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 08:00

Описание квеста

Так что случилось с Карлом и Эмилией — петербургскими Ромео и Джульеттой? Одни говорят, что они утопились в пруду, другие — вместе приняли яд, третьи — застрелились. Есть и совсем неправдоподобная версия: они пронзили друг друга шпагами! Пройдя весь путь, вы не только узнаете причину смерти влюблённых, но и отыщите место их захоронения.

Квест начинается у станции метро «Политихническая» и, ведя вас по круговому маршруту, заканчивается поблизости от исходной точки. Вы прогуляетесь по Политехническому парку, посетите новые для себя локации и узнаете неожиданные факты о них.

Организационные детали

  • Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
  • Время не ограничено: вы можете пройти задания за 1,5 часа, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Политехническая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
29 авг 2024
Интересное разнообразие прогулки. Прошли квест с девушкой, узнали новые места в городе и вникли в детали истории.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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