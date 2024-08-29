Однажды, читая книгу из студенческой библиотеки, вы обнаружили в ней исписанный листок. Почерк был неразборчив, чернила местами образовали кляксы, но кое-что вам удалось прочесть: «Что же произошло… могила… убил…» Кто убил? Кого? Возможно, эта записка прольёт свет на загадочную историю Карла и Эмилии — погибших влюблённых из Санкт-Петербурга.

Описание квеста

Так что случилось с Карлом и Эмилией — петербургскими Ромео и Джульеттой? Одни говорят, что они утопились в пруду, другие — вместе приняли яд, третьи — застрелились. Есть и совсем неправдоподобная версия: они пронзили друг друга шпагами! Пройдя весь путь, вы не только узнаете причину смерти влюблённых, но и отыщите место их захоронения.

Квест начинается у станции метро «Политихническая» и, ведя вас по круговому маршруту, заканчивается поблизости от исходной точки. Вы прогуляетесь по Политехническому парку, посетите новые для себя локации и узнаете неожиданные факты о них.

Организационные детали