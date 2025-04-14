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Мобильный квест «Петербург романтический и мистический»

Очутиться в круговороте историй о разбитых сердцах и спасти призрак Белой Дамы
Юное личико, белое платье, золотые туфельки и полные боли глаза — это Белая Дама, которую погубила несчастная любовь к императору. Неприкаянная душа до сих пор не знает покоя.

Поможете ей обрести свободу? Вместе с призраком вы перенесётесь в прошлое и станете свидетелями реальных трагических историй любви, что произошли в Петербурге в 18–19 веках.
Мобильный квест «Петербург романтический и мистический»
Мобильный квест «Петербург романтический и мистический»
Мобильный квест «Петербург романтический и мистический»

Описание квеста

Предательства, страшные проклятия, убийства, женские и четверные дуэли, похищения, игры в карты на даму, подробности знаменитой истории любви из оперы «Юноны и Авось»… Ответив на вопросы квеста и разгадав множество тайн, вы сможете спасти невинную душу.

Квест проходит на улице в центре Петербурга — от Аничкова дворца до набережной Мойки. В тёмное время не забудьте фонарик — это создаст особую атмосферу и поможет в поиске ответов.

Организационные детали

  • Квест проходит без гида. Для его прохождения нужно скачать приложение (бесплатно) — инструкцию со ссылкой мы пришлём после бронирования
  • Маршрут проходит на улице и рассчитан на 1,5 часа. Но вы можете гулять целый день, делая паузы и вчитываясь в детали
  • Квест комфортно проходить компанией на одном устройстве

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Аничкова дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 4494 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Впервые в жизни попробовала именно такой формат квеста и очень рада, что остановила свой выбор именно на этом! Несмотря на ветренную погоду и активную пешую прогулку полтора часа пролетели незаметно.
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Хочется отметить, что автор очень грамотно продумал маршрут квеста. С самого начала, в буквальном смысле слова, ощущаешь себя участником увлекательной мистической истории и, не ощущая времени, идёшь и идёшь вперёд, искренне вовлеченный в игру Белой Дамы. Переходы между пунктами не очень долгие и проходят по улицам исторического Санкт-Петербурга. Вообще, надо сказать, маршрут очень красивый, самый центр города. Сами задания - интересные, креативные, разнообразные, одновременно на внимательность и "на подумать". Предложенные автором загадки обращают внимание на тонкости и детали, о которых в обычной жизни и привычной суете даже не задумаешься, глядя на то или иное здание или памятник. Разгадывая один за другим эти шарады, получаешь яркие эмоции и испытываешь настоящее ментальное удовольствие.
Как следствие, волей-неволей начинаешь задумываться об истории города, о судьбах людей, в разные времена живших в нём, о тайнах, которые хранят его красивые стены и о том, как, когда и кем создавались данные архитектурные шедевры.
Вцелом, от этой увлекательной и познавательной прогулки осталось светлое и приятное послевкусие! В формате такого необычного взаимодействия с Питером удалось посмотреть на любимый город под непривычным интересным углом и ощутить какой-то новый вкус от погружения в его загадочное и неоднозначное прошлое. Однозначно рекоменую!

Впервые в жизни попробовала именно такой формат квеста и очень рада, что остановила свой выбор именно
Впервые в жизни попробовала именно такой формат квеста и очень рада, что остановила свой выбор именно
Впервые в жизни попробовала именно такой формат квеста и очень рада, что остановила свой выбор именно
Впервые в жизни попробовала именно такой формат квеста и очень рада, что остановила свой выбор именно
Впервые в жизни попробовала именно такой формат квеста и очень рада, что остановила свой выбор именно
Впервые в жизни попробовала именно такой формат квеста и очень рада, что остановила свой выбор именно
Впервые в жизни попробовала именно такой формат квеста и очень рада, что остановила свой выбор именно
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А
Мы с мужем решили устроить себе свидание - прогулку по центру. Решили взять квест. Привлекло, что это романтический квест и он в приложении, нет никаких посторонних, только мы. Нам очень
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понравилось. Спасибо автору!! Оказывается столько удивительных историй любви в нашем городе. Впечатлили женские дуэли топлес и когда муж проиграл жену в карты. А ещё памятник Николаю Первому открылся совсем с другой стороны.

Мы с мужем решили устроить себе свидание - прогулку по центру. Решили взять квест. Привлекло, что
Мы с мужем решили устроить себе свидание - прогулку по центру. Решили взять квест. Привлекло, что
Мы с мужем решили устроить себе свидание - прогулку по центру. Решили взять квест. Привлекло, что
Мы с мужем решили устроить себе свидание - прогулку по центру. Решили взять квест. Привлекло, что
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И
Ходили с детьми 10 и 11 лет, квест понравился всем!! Дети не ныли, с интересом слушали и выполняли задания. По времени не спеша прошли за часа 2.
Ходили с детьми 10 и 11 лет, квест понравился всем!! Дети не ныли, с интересом слушали и выполняли задания. По времени не спеша прошли за часа 2.
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Ю
Хорошо погуляли
Хорошо погуляли
Хорошо погуляли
Хорошо погуляли
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А
Пригласил девушку на свидание. Решил удивить квестом, подумал, что так веселее проведем время. Выбор романтических квестов небольшой. Этот понравился по описанию, не прогадали. Свидание прошло на ура, пришлось и походить,
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и мозги напрячь. Узнали много интересного и удивительного. Например, как муж проиграл жену в карты)) или пикантные подробности четвертной дуэли, где участвовал Грибоедов. Потом еще ехали и на обратном пути домой обсуждали разные моменты из квеста. Рекомендую.

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Н
Купили квест в надежде хорошо провести время и, что проходя маршрут узнаем много интересных романтических историй, что было обещано в описании квеста. Однако приложение, через которое осуществлялось прохождение квеста, работало
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плохо, постоянно выкидывало из самого квеста и после ответов на вопросы просто перекидывало на следующий вопрос и никакие обещанные истории не загружались! Возможно это только так на айфоне, но удовольствия от прохождения квеста не получили к сожалению! Зря потраченное время и деньги!

Снежана
Снежана
Ответ организатора:
Благодарим за отзыв!
Работа приложения связана с интернет-подключением, поэтому очень важен хороший интернет.
Хороших вам путешествий!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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