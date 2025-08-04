Блестящий Петербург 19 века хранит секрет: красавица Аврора несчастна, а её бриллиант уносит жизни. Учёный работает над статьёй о роде Демидовых и хочет разгадать эту тайну. Но пожар уничтожил архивы, и профессор просит вас восстановить утраченное.
Вы перенесётесь в прошлое, чтобы проследить за героями, раскрыть проклятие и собрать улики, не нарушая ход истории.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Вы побываете в роли исследователей времени, от которых зависит успех целого научного труда. Погрузитесь в атмосферу роскоши и интриг, любовных страстей и дворцовых тайн!
По мере прохождения квеста вы услышите факты о городе и увидите известные достопримечательности:
- Дворцовую площадь
- Сад Зимнего дворца
- Адмиралтейство и Александровский сад
- Исаакиевский собор и особняк Демидовых
- Большую Морскую улицу
Организационные детали
- Квест рассчитан на участников 12+
- Временных ограничений нет. Вы можете решить задания за 1 час, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лина
5 авг 2025
Интересный формат экскурсии и подача материала
Ш
Шурик
20 июл 2025
Купили с семьёй квест, уже очень хотелось узнать, что же за амурная история скрыта за таким названием! Оказалось, в центре внимания барышня и… А дальше сами узнаете, так сказать.
Были удивлены,
О
Олеся
12 июл 2025
Сам квест понравился! Романтично-трагичная история трогает душу. Здания несложные)
Хочу отметить очень красивые локации! Мы вернемся сюда чтобы сделать фотосессию!
Татьяна
7 июн 2025
Квест интересный, маршрут проходит по красивым локациям.
Было познавательно узнать часть истории Демидовых. Рекомендую!
Т
Татьяна
24 мая 2025
Очень увлекательный квест! Маршрут совсем небольшой, но затрагивает очень красивые локации. Прошли быстро, узнали много нового. Сюжет оказался интересным. Советуем к прохождению!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
