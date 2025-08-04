Мои заказы

Мобильный квест в Петербурге «Роковая любовь, или Бриллиант судьбы»

Погулять по центру и разгадать загадки прошлого - без сопровождения гида
Блестящий Петербург 19 века хранит секрет: красавица Аврора несчастна, а её бриллиант уносит жизни. Учёный работает над статьёй о роде Демидовых и хочет разгадать эту тайну. Но пожар уничтожил архивы, и профессор просит вас восстановить утраченное.

Вы перенесётесь в прошлое, чтобы проследить за героями, раскрыть проклятие и собрать улики, не нарушая ход истории.
5
5 отзывов
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Вы побываете в роли исследователей времени, от которых зависит успех целого научного труда. Погрузитесь в атмосферу роскоши и интриг, любовных страстей и дворцовых тайн!

По мере прохождения квеста вы услышите факты о городе и увидите известные достопримечательности:

  • Дворцовую площадь
  • Сад Зимнего дворца
  • Адмиралтейство и Александровский сад
  • Исаакиевский собор и особняк Демидовых
  • Большую Морскую улицу

Организационные детали

  • Квест рассчитан на участников 12+
  • Временных ограничений нет. Вы можете решить задания за 1 час, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Лина
Лина
5 авг 2025
Интересный формат экскурсии и подача материала
Ш
Шурик
20 июл 2025
Купили с семьёй квест, уже очень хотелось узнать, что же за амурная история скрыта за таким названием! Оказалось, в центре внимания барышня и… А дальше сами узнаете, так сказать.
Были удивлены,
читать дальше

сколько в то время молодой человек ради свой возлюбленной мог отдать, да сколько барышня от света пришлось натерпеться.
Впечатления только положительные: внуки загадки решали, а мы с супругой малость историю города чуть лучше узнали!

Купили с семьёй квест, уже очень хотелось узнать, что же за амурная история скрыта за таким названием! Оказалось, в центре внимания барышня и… А дальше сами узнаете, так сказать.

Были удивлены, сколько в то время молодой человек ради свой возлюбленной мог отдать, да сколько барышня от света пришлось натерпеться.
Впечатления только положительные: внуки загадки решали, а мы с супругой малость историю города чуть лучше узнали!
О
Олеся
12 июл 2025
Сам квест понравился! Романтично-трагичная история трогает душу. Здания несложные)
Хочу отметить очень красивые локации! Мы вернемся сюда чтобы сделать фотосессию!
Сам квест понравился! Романтично-трагичная история трогает душу. Здания несложные)
Хочу отметить очень красивые локации! Мы вернемся сюда чтобы сделать фотосессию!
Татьяна
Татьяна
7 июн 2025
Квест интересный, маршрут проходит по красивым локациям.
Было познавательно узнать часть истории Демидовых. Рекомендую!
Квест интересный, маршрут проходит по красивым локациям.
Было познавательно узнать часть истории Демидовых. Рекомендую!
Т
Татьяна
24 мая 2025
Очень увлекательный квест! Маршрут совсем небольшой, но затрагивает очень красивые локации. Прошли быстро, узнали много нового. Сюжет оказался интересным. Советуем к прохождению!
Очень увлекательный квест! Маршрут совсем небольшой, но затрагивает очень красивые локации. Прошли быстро, узнали много нового. Сюжет оказался интересным. Советуем к прохождению!

