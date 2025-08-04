Блестящий Петербург 19 века хранит секрет: красавица Аврора несчастна, а её бриллиант уносит жизни. Учёный работает над статьёй о роде Демидовых и хочет разгадать эту тайну. Но пожар уничтожил архивы, и профессор просит вас восстановить утраченное. Вы перенесётесь в прошлое, чтобы проследить за героями, раскрыть проклятие и собрать улики, не нарушая ход истории.

Описание квеста

Вы побываете в роли исследователей времени, от которых зависит успех целого научного труда. Погрузитесь в атмосферу роскоши и интриг, любовных страстей и дворцовых тайн!

По мере прохождения квеста вы услышите факты о городе и увидите известные достопримечательности:

Дворцовую площадь

Сад Зимнего дворца

Адмиралтейство и Александровский сад

Исаакиевский собор и особняк Демидовых

Большую Морскую улицу

Организационные детали