Прогулка в мини-группе по центру города под аккомпанемент романтических историй
Мы прогуляемся вдоль знаменитых особняков и выясним, в которых из них гибли от предательств, где из-за ревности бросали вызов на дуэль или выигрывали любимых в карты. А сквозняки на набережных расскажут о любовных авантюрах, происходящих за порогами дворцов.
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Описание
Что вас ожидает
Дворец Юсуповых на Мойке. Вы познакомитесь с историей семьи и услышите о фамильном проклятии. Мы объясним, почему Николай Юсупов поехал в Париж за супругами Мантейфель, чему его брат пытался препятствовать и в какую трагедию всё это вылилось.
Дом Российско-Американского общества на Мойке, который основал Николай Резанов. Вы поймёте, как миссия по снабжению продовольствием американских колоний превратилась в знаменитую историю любви «Юноны» и «Авось».
Мариинский дворец, он же свадебный подарок любимой дочери Николая I. Вам станет известно, как и почему отец, позволявший дочке всё, в одном вопросе решительно встал на защиту её «карманного» мужа.
Дворец Марии Вяземской. Мы расскажем дерзкую историю о том, как везение в карточных играх помогло Льву Разумовскому выиграть возлюбленную у её супруга.
Набережная Мойки и Невский проспект. Поговорим, на какой вечеринке Грибоедов получил вызов на квартетную дуэль и как благодаря этому его опознали после смерти.
Марсово поле и Мраморный дворец, за стенами которого также полыхали нешуточные страсти и плелись любовные интриги.
Кому подойдёт
Всем, кто старше 16 лет и хотел бы услышать о судьбах хозяев дворцов в лёгкой повествовательной форме развлекательного романа.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в лёгком пешеходном темпе на открытом воздухе и частично на автомобиле. Внутрь дворцов мы не заходим. Автомобиль подбираем в зависимости от количества человек.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 15:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у набережной Мойки
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 15:30Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.