Любовные драмы Петербурга: скандалы, дуэли, проклятия

Прогулка в мини-группе по центру города под аккомпанемент романтических историй

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Ответы на вопросы
Любовь во все времена была стимулом к жизни. Причиной безрассудств. Или началом трагедий.

Мы прогуляемся вдоль знаменитых особняков и выясним, в которых из них гибли от предательств, где из-за ревности бросали вызов на дуэль или выигрывали любимых в карты. А сквозняки на набережных расскажут о любовных авантюрах, происходящих за порогами дворцов.
Любовные драмы Петербурга: скандалы, дуэли, проклятия
Любовные драмы Петербурга: скандалы, дуэли, проклятия
Любовные драмы Петербурга: скандалы, дуэли, проклятия
Любовные драмы Петербурга: скандалы, дуэли, проклятия
Любовные драмы Петербурга: скандалы, дуэли, проклятия
Любовные драмы Петербурга: скандалы, дуэли, проклятия
Любовные драмы Петербурга: скандалы, дуэли, проклятия
Любовные драмы Петербурга: скандалы, дуэли, проклятия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дворец Юсуповых на Мойке. Вы познакомитесь с историей семьи и услышите о фамильном проклятии. Мы объясним, почему Николай Юсупов поехал в Париж за супругами Мантейфель, чему его брат пытался препятствовать и в какую трагедию всё это вылилось.

Дом Российско-Американского общества на Мойке, который основал Николай Резанов. Вы поймёте, как миссия по снабжению продовольствием американских колоний превратилась в знаменитую историю любви «Юноны» и «Авось».

Мариинский дворец, он же свадебный подарок любимой дочери Николая I. Вам станет известно, как и почему отец, позволявший дочке всё, в одном вопросе решительно встал на защиту её «карманного» мужа.

Дворец Марии Вяземской. Мы расскажем дерзкую историю о том, как везение в карточных играх помогло Льву Разумовскому выиграть возлюбленную у её супруга.

Набережная Мойки и Невский проспект. Поговорим, на какой вечеринке Грибоедов получил вызов на квартетную дуэль и как благодаря этому его опознали после смерти.

Марсово поле и Мраморный дворец, за стенами которого также полыхали нешуточные страсти и плелись любовные интриги.

Кому подойдёт

Всем, кто старше 16 лет и хотел бы услышать о судьбах хозяев дворцов в лёгкой повествовательной форме развлекательного романа.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в лёгком пешеходном темпе на открытом воздухе и частично на автомобиле. Внутрь дворцов мы не заходим. Автомобиль подбираем в зависимости от количества человек.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 15:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у набережной Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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