Любовь во все времена была стимулом к жизни. Причиной безрассудств. Или началом трагедий. Мы прогуляемся вдоль знаменитых особняков и выясним, в которых из них гибли от предательств, где из-за ревности бросали вызов на дуэль или выигрывали любимых в карты. А сквозняки на набережных расскажут о любовных авантюрах, происходящих за порогами дворцов.

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Описание экскурсии

Дворец Юсуповых на Мойке. Вы познакомитесь с историей семьи и услышите о фамильном проклятии. Мы объясним, почему Николай Юсупов поехал в Париж за супругами Мантейфель, чему его брат пытался препятствовать и в какую трагедию всё это вылилось.

Дом Российско-Американского общества на Мойке, который основал Николай Резанов. Вы поймёте, как миссия по снабжению продовольствием американских колоний превратилась в знаменитую историю любви «Юноны» и «Авось».

Мариинский дворец, он же свадебный подарок любимой дочери Николая I. Вам станет известно, как и почему отец, позволявший дочке всё, в одном вопросе решительно встал на защиту её «карманного» мужа.

Дворец Марии Вяземской. Мы расскажем дерзкую историю о том, как везение в карточных играх помогло Льву Разумовскому выиграть возлюбленную у её супруга.

Набережная Мойки и Невский проспект. Поговорим, на какой вечеринке Грибоедов получил вызов на квартетную дуэль и как благодаря этому его опознали после смерти.

Марсово поле и Мраморный дворец, за стенами которого также полыхали нешуточные страсти и плелись любовные интриги.

Кому подойдёт

Всем, кто старше 16 лет и хотел бы услышать о судьбах хозяев дворцов в лёгкой повествовательной форме развлекательного романа.

Организационные детали