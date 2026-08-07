Прогулка в мини-группе по центру города под аккомпанемент романтических историй
Любовь во все времена была стимулом к жизни. Причиной безрассудств. Или началом трагедий.
Мы прогуляемся вдоль знаменитых особняков и выясним, в которых из них гибли от предательств, где из-за ревности бросали вызов на дуэль или выигрывали любимых в карты. А сквозняки на набережных расскажут о любовных авантюрах, происходящих за порогами дворцов.
Описание экскурсии
Дворец Юсуповых на Мойке. Вы познакомитесь с историей семьи и услышите о фамильном проклятии. Мы объясним, почему Николай Юсупов поехал в Париж за супругами Мантейфель, чему его брат пытался препятствовать и в какую трагедию всё это вылилось.
Дом Российско-Американского общества на Мойке, который основал Николай Резанов. Вы поймёте, как миссия по снабжению продовольствием американских колоний превратилась в знаменитую историю любви «Юноны» и «Авось».
Мариинский дворец, он же свадебный подарок любимой дочери Николая I. Вам станет известно, как и почему отец, позволявший дочке всё, в одном вопросе решительно встал на защиту её «карманного» мужа.
Дворец Марии Вяземской. Мы расскажем дерзкую историю о том, как везение в карточных играх помогло Льву Разумовскому выиграть возлюбленную у её супруга.
Набережная Мойки и Невский проспект. Поговорим, на какой вечеринке Грибоедов получил вызов на квартетную дуэль и как благодаря этому его опознали после смерти.
Марсово поле и Мраморный дворец, за стенами которого также полыхали нешуточные страсти и плелись любовные интриги.
Кому подойдёт
Всем, кто старше 16 лет и хотел бы услышать о судьбах хозяев дворцов в лёгкой повествовательной форме развлекательного романа.
Организационные детали
Экскурсия проходит в лёгком пешеходном темпе на открытом воздухе и частично на автомобиле. Внутрь дворцов мы не заходим. Автомобиль подбираем в зависимости от количества человек.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 15:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У набережной Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 15840 туристов
Добрый день! Меня зовут Дарья, я эксперт в туризме. С 2015 года прошла стажировку в международных компаниях по организации путешествий и работе с клиентами. Это помогло мне организовать команду высокопрофессиональных читать дальшеуменьшить
гидов и экскурсоводов. Я являюсь лицензированным гидом и экскурсоводом. Провожу экскурсии по северной столице и окрестностям, Карелии и всему Северо-Западному региону, а также по Золотому кольцу и Серебряному ожерелью России. Я и моя команда ждём встречи с вами!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Любовные драмы Петербурга: скандалы, дуэли, проклятия»