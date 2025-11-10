Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Петербург проклят! А причиной этому стала нелюбовь императора к своей первой жене Евдокии. Покидая царские покои, та сказала: «Месту сему быть пусту».



Как отразились эти слова на главном творении Петра? Какие мистические и загадочные явления здесь происходят с тех пор? Где и почему обитают призраки? Это и многое другое вам предстоит выяснить в путешествии по центру города.