Петербург проклят! А причиной этому стала нелюбовь императора к своей первой жене Евдокии. Покидая царские покои, та сказала: «Месту сему быть пусту».
Как отразились эти слова на главном творении Петра? Какие мистические и загадочные явления здесь происходят с тех пор? Где и почему обитают призраки? Это и многое другое вам предстоит выяснить в путешествии по центру города.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Вы узнаете, кто повинен в смертях императоров и почему гостей после свадьбы преследуют несчастья. Выясните, в какой день лучше не встречаться с призраками, чтобы сохранить себе жизнь, где в городе нечисть устраивала шабаш и многое другое. По мере прохождения квеста вы откроете любопытные факты о Северной столице и интересные места для фотосессий.
В нашей программе:
- Михайловский замок
- Садовая улица
- Марсово поле
- Дворцовая набережная
- Спас на Крови
- канал Грибоедова
- набережная Мойки
- Медный всадник
- и другие знаковые достопримечательности
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Подходит для детей 16+
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Михайловского замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
