Они — героини многих книг. Им посвящали стихи и романсы. Смолянки — удивительные девушки, с которыми мы и познакомимся на встрече. А помогут нам картины Левицкого и интересные задания. Однако цель экскурсии не только в этом. Ребята также проверят свою эмпатию, то есть умение понимать другого, почувствуют, как первое впечатление о человеке меняется по мере знакомства с ним.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История Смольного собора и института благородных девиц. В первой части экскурсии я познакомлю вас с прошлым собора. Расскажу, как возникло первое в России образовательное учреждение для девочек — Смольный институт. Вы узнаете, кто такие смолянки, какие у них были предметы и во сколько начинался учебный день. Изучите словарик школы и выясните, что означают цвета формы каждого курса.

Игра на основе 7 картин Дмитрия Левицкого «Смолянки», где изображены первые выпускницы Смольного института. Мы будем использовать метод педагогической мастерской — через игру ребята сами будут делать выводы и открытия.

Заданий будет несколько. Среди них, например, такие:

Выбрать любую репродукцию Левицкого и описать характер героини (например, весёлая, жизнерадостная, серьёзная)

По небольшим воспоминаниям, которые я буду зачитывать, понять, о какой девочке-смолянке идёт речь

Экскурсия будет интересна как жителям Петербурга, так и гостям города. Подойдёт не только семьям с детьми, но и молодёжи, а также пожилым людям.

Организационные детали