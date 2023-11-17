Погрузиться в мир воспитанниц Смольного института и проверить свою эмпатию
Они — героини многих книг. Им посвящали стихи и романсы. Смолянки — удивительные девушки, с которыми мы и познакомимся на встрече. А помогут нам картины Левицкого и интересные задания. Однако цель экскурсии не только в этом.
Ребята также проверят свою эмпатию, то есть умение понимать другого, почувствуют, как первое впечатление о человеке меняется по мере знакомства с ним.
История Смольного собора и института благородных девиц. В первой части экскурсии я познакомлю вас с прошлым собора. Расскажу, как возникло первое в России образовательное учреждение для девочек — Смольный институт. Вы узнаете, кто такие смолянки, какие у них были предметы и во сколько начинался учебный день. Изучите словарик школы и выясните, что означают цвета формы каждого курса.
Игра на основе 7 картин Дмитрия Левицкого «Смолянки», где изображены первые выпускницы Смольного института. Мы будем использовать метод педагогической мастерской — через игру ребята сами будут делать выводы и открытия.
Заданий будет несколько. Среди них, например, такие:
Выбрать любую репродукцию Левицкого и описать характер героини (например, весёлая, жизнерадостная, серьёзная)
По небольшим воспоминаниям, которые я буду зачитывать, понять, о какой девочке-смолянке идёт речь
Экскурсия будет интересна как жителям Петербурга, так и гостям города. Подойдёт не только семьям с детьми, но и молодёжи, а также пожилым людям.
Организационные детали
В будние дни экскурсия-игра проходит в помещении, где у смолянок был урок хора. В выходные и праздничные дни в тёплое время года проводим экскурсию в саду-партере Смольного института
Рекомендую программу для детей от 9 лет
Дополнительно оплачиваются билеты (при проведении экскурсии в помещении): 200 ₽ — взрослый, 100 ₽ — льготный.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Смольного собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провела экскурсии для 188 туристов
Меня зовут Ольга. Проведение экскурсий — одно из моих любимых дел! Главное для меня как экскурсовода не только поделиться интересным материалом, но и порадовать людей новыми открытиями, взаимным общением. Работаю читать дальшеуменьшить
в этой сфере более 10 лет, имею городскую аккредитацию (высшая категория), являюсь победителем в номинации «Детская экскурсия» Всероссийского проекта «Лига экскурсоводов» 2024 г. Помимо работы со взрослой аудиторией, составляю и провожу экскурсии для детей. Разработала школьный проект «Семейные прогулки», в котором с интересом участвуют дети и взрослые. Приглашаю на интерактивные экскурсии всей семьёй!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Егор
Замечательная экскурсия для детей и взрослых! Отлично продуманный маршрут, рассказ, взаимодействие со слушателями. Когда Ольга показывала как переливается кристал у всех захватило дух 😃 Вторая часть практическая, во время которой читать дальшеуменьшить
знакомились со смолянками, оставила классные впечатления и ошущение того, что мы не просто познакомились с жизнью учениц, прониклись той атмосферой, но и сами побывали в роли смолянки. Продумано все до мелочей, большое спасибо Ольге за чудесную экскурсию! Она отлично подходит тем, кто уже не первый раз в Санкт-Петербурге и хочет чего-то необычного, глубокого, чтобы лучше познакомиться с городом и его историями. Очень рекомендую семьям с детьми)
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Светлана
Экскурсия нам очень понравилась и мы можем рекомендовать её от всей души! Нам рассказали всё про окрестности на улице, затем провели в Собор. Там возле макета мы услышали историю строения. Затем обошли читать дальшеуменьшить
собор внутри, услышав массу интересных фактов. Ну, а потом самое душевное! Рассказ об обучении в Смольном университете и некоторых его ученицах. Рассказ сопровождался интересным для детей и взрослых интерактивом. Ольга заслуживает отдельных слов благодарности! Очень приятный и душевный человек. Смогла расположить и заинтересовать детей на второй за день экскурсии!
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Н
Наталья
Ольга, кажется, знает о смолянках всё. Ее рассказ о жизни девочек в Смольном, живое общение увлекли мою поначалу недоверчиво настроенную дочь. Портреты смолянок, которые мы рассматривали в Русском музее перед встречей с Ольгой, прекрасно дополнили наше общение на экскурсии.
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Александра
На экскурсии я узнала много интересных фактов об истории собора и обучении в Институте благородных девиц. Игра по репродукциям картин позволяет ближе познакомиться с ученицами-смолянками, истории об их судьбах заставляют восхищаться и сопереживать. Ольга ведет экскурсию мягко, часто в формате диалога, задавая вопросы, благодаря которым можно лучше проникнуться жизнью смолянок и даже узнать что-то новое о себе.
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Людмила
Были с детьми- 11,13, 16 и 17 лет. Экскурсия понравилась и подросткам, и взрослым- познавательно, интересно. Узнали о жизни смолянок, примерили ее на себя- никто из нас не захотел жить читать дальшеуменьшить
в то время и учиться в данном заведении 🤪😂 Все таки условия слишком сильно отличаются от современных, но и люди (в том числе дети) были другими столетие-два назад. Обязательно нужно вести детей на эту экскурсию. Мои тинейджеры теперь не думают, что условия в современной школе кабальные, и очень жалеют девочек-смолянок)) Экскурсоводу - 5 ⭐️ за оригинальное раскрытие темы и организацию.
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Ирина
Прекрасная экскурсия в компании с замечательным гидом!
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