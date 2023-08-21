Погрузиться в мир воспитанниц Смольного института и проверить свою эмпатию
5
2 отзыва
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О гиде
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Ответы на вопросы
Они — героини многих книг. Им посвящали стихи и романсы. Смолянки — удивительные девушки, с которыми мы и познакомимся на встрече. А помогут нам картины Левицкого и интересные задания. Однако цель экскурсии не только в этом.
Ребята также проверят свою эмпатию, то есть умение понимать другого, почувствуют, как первое впечатление о человеке меняется по мере знакомства с ним.
Ближайшие даты:
11 окт
12 окт
13 окт
14 окт
15 окт
16 окт
17 окт
Ещё даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
История Смольного собора и института благородных девиц. В первой части экскурсии я познакомлю вас с прошлым собора. Расскажу, как возникло первое в России образовательное учреждение для девочек — Смольный институт. Вы узнаете, кто такие смолянки, какие у них были предметы и во сколько начинался учебный день. Изучите словарик школы и выясните, что означают цвета формы каждого курса.
Игра на основе 7 картин Дмитрия Левицкого «Смолянки», где изображены первые выпускницы Смольного института. Мы будем использовать метод педагогической мастерской — через игру ребята сами будут делать выводы и открытия.
Заданий будет несколько. Среди них, например, такие:
Выбрать любую репродукцию Левицкого и описать характер героини (например, весёлая, жизнерадостная, серьёзная)
По небольшим воспоминаниям, которые я буду зачитывать, понять, о какой девочке-смолянке идёт речь
Экскурсия будет интересна как жителям Петербурга, так и гостям города. Подойдёт не только семьям с детьми, но и молодёжи, а также пожилым людям.
Организационные детали
Экскурсия-игра проходит внутри Смольного собора
Рекомендую программу для детей от 9 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Смольного собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Ольга. Проведение экскурсий — одно из моих любимых дел! Главное для меня как экскурсовода не только поделиться интересным материалом, но и порадовать людей новыми открытиями, взаимным общением. Работаю в этой сфере более 10 лет, имею городскую аккредитацию (высшая категория). Помимо работы со взрослой аудиторией, составляю и провожу экскурсии для детей. Разработала школьный проект «Семейные прогулки», в котором с интересом участвуют дети и взрослые. Приглашаю на интерактивные экскурсии всей семьёй!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
21 авг 2023
На экскурсии я узнала много интересных фактов об истории собора и обучении в Институте благородных девиц. Игра по репродукциям картин позволяет ближе познакомиться с ученицами-смолянками, истории об их судьбах заставляют восхищаться и сопереживать. Ольга ведет экскурсию мягко, часто в формате диалога, задавая вопросы, благодаря которым можно лучше проникнуться жизнью смолянок и даже узнать что-то новое о себе.
Дарья
20 авг 2023
Это было очень здорово! Ольга невероятно приятная и комфортная девушка, очень много знает, легко и охотно отвечает на вопросы. Экскурсия построена интересно, всё время что-то ищешь и исследуешь. Игра со смолянками мне тоже очень понравилась: запоминающаяся, нетрудная, погружающая в атмосферу Смольного. Сегодня же порекомендовала подруге с ребёнком прийти на эту экскурсию. Большое спасибо за впечатления и новые знания!
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