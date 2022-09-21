Море рядом! Прогулка по набережной Лейтенанта Шмидта, где

острые мачты вздымая, не прячась по теплым углам, душа Ленинграда прямая вполне открывается нам

Петр Великий основал наш город, чтобы закрепить за Россией выход к морю.

Но замечают ли эту морскую суть Петербурга? Давайте же отправимся на поиски признаков моря и мореходства в Городе на Неве.

Вы исследуете все, что относится к мореплаванию и кораблестроению, на набережной, сохранившей портовую функцию. А сопровождать вас будут яркие факты, невымышленные истории и атмосферные стихотворения.
Море рядом! Прогулка по набережной Лейтенанта Шмидта, где
Море рядом! Прогулка по набережной Лейтенанта Шмидта, где
Море рядом! Прогулка по набережной Лейтенанта Шмидта, где
Море рядом! Прогулка по набережной Лейтенанта Шмидта, где
Море рядом! Прогулка по набережной Лейтенанта Шмидта, где
Море рядом! Прогулка по набережной Лейтенанта Шмидта, где
Море рядом! Прогулка по набережной Лейтенанта Шмидта, где
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Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • где начинается море согласно правилам судоходства, что означают знаки на мостах, для чего нужны огни и флаги судам;
  • что называть кораблем, а что судном, какие на самом деле бывают якоря, как отличить якорную цепь, на что и как заводят швартовы;
  • какие суда стоят вдоль набережной и какие строятся на Балтийском заводе и Адмиралтейских верфях;
  • как отличить ледокол от обычного судна и что означают цифры, написанные у ватерлинии;
  • что Иван Федорович Крузенштерн вовсе не «человек и пароход», а «человек и парусник», и что может рассказать герб на его памятнике;
  • с чем связана линейка, прикреплённая на спуске у Горного института.
  • и другие любопытные факты о морском мире Петербурга.

План путешествия: маршрут и объекты

  • Мы прогуляемся по 6-7 линии В. о. к набережной, задержимся у Андреевского собора. И далее отправимся по набережной Шмидта от начала до конца вниз по течению.
  • Вы увидите Благовещенский мост; знак «Философский пароход»; суда, причаленные у набережной, как правило, это сухогрузы, буксиры, лоцманские катера, шхуна «Юный Балтиец» и др. По пути будет памятник И. Ф. Крузенштерну; здание Морского кадетского корпуса; подводная лодка-музей С-189; дебаркадер.
  • Также на маршруте строящиеся суда у достроечных стенок Адмиралтейских верфей: плавучий док, плавучий кран, подводные лодки типа «Лада», патрульный ледокол «Иван Папанин», рыболовецкие траулеры, ледовая платформа «Северный полюс». У Балтийского завода строящийся атомный ледокол «Урал». А еще футшток у Горного института (т. н. ординар) и ледокол-музей «Красин».

Организационные детали

  • Чтобы лучше рассмотреть то, что вдали, рекомендую взять портативный бинокль или подзорную трубу.
  • Поскольку место открытое, и на Неве почти всегда ветрено, нужно одеться с учетом погоды.
  • Завершение экскурсии у ледокола «Красин», у 22-й линии В. о.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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