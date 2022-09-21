Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге

Родился в Ленинграде, живу в Петербурге. Много лет преподавал историю, занимался со школьниками и студентами краеведением, походами, путешествиями. С детства люблю гулять по городу в поисках «открытий». Сам учусь и учу своих ребят «читать» городской текст: когда архитектура, декор, детали убранства города, атрибуты скульптуры, порой незаметные следы прошлого могут рассказать интересные истории и открыть скрытую суть Петербурга, почувствовать Гения места. Как я занялся экскурсиями? Предоставляя своих учеников гидам, понял, что иногда лучше вести их самому, таким образом, втянулся в эту деятельность. Провожу экскурсии и рассказываю предпочтительно о том, что самому интересно. Многими темами, ставшими моими экскурсиями, увлекаюсь с детства и юности. Это война 1812 года, морская история и морское дело, время Петра I, русская революция… Придерживаюсь принципа, что на экскурсии главное показывать то и рассказывать только о том, что видим. Борюсь, по мере сил, с многочисленными выдумками, созданными для развлечения туристов, критикую городские легенды, стараюсь опираться на документальные факты. Люблю стихи хороших поэтов, подходящие к месту прогулки.