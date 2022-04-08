Уникальный по своей атмосферности мотовояж на мотоциклах с коляской вы сможете совершить прямо сейчас.

Прокатиться по центру Санкт-Петербурга в любое время года и в любую погоду. Зимой, весной, осенью, летом, в cнег или дождь - пожалуйста!

Посмотреть на наш город, на его исторические достопримечательности под новым для себя углом зрения и узнать некоторые моменты истории города с прежних времен.

Просмотр следов, оставшихся от военных времен не оставит вас равнодушным.

Наличие военного мотоцикла МВ 650 и атрибутика от реставраторов исторических событий поможет вам стать на некоторое время частью истории нашего города.

Вы увидите Город, а Город увидит Вас!

Мотоцикл предполагает совместную прогулку для 2-х пассажиров и водителя.