Уникальный по своей атмосферности мотовояж на мотоциклах с коляской вы сможете совершить прямо сейчас.
Прокатиться по центру Санкт-Петербурга в любое время года и в любую погоду. Зимой, весной, осенью, летом, в cнег или дождь - пожалуйста!
Посмотреть на наш город, на его исторические достопримечательности под новым для себя углом зрения и узнать некоторые моменты истории города с прежних времен.
Просмотр следов, оставшихся от военных времен не оставит вас равнодушным.
Наличие военного мотоцикла МВ 650 и атрибутика от реставраторов исторических событий поможет вам стать на некоторое время частью истории нашего города.
Вы увидите Город, а Город увидит Вас!
Мотоцикл предполагает совместную прогулку для 2-х пассажиров и водителя.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида-водителя
Мотозащита и инструктаж входит в прогулку
Дополнительная атрибутика по согласованию
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выход М «Площадь Александра Невского-1»
Завершение: Ст М «Гостиный двор»
Когда и сколько длится
Когда: По субботам и воскресеньям в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Форму одежды согласовать перед поездкой.
Мото-защита и инструктаж входит в прогулку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
По субботам и воскресеньям в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
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