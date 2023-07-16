Прокатитесь по центру Санкт-Петербурга, вы сможете это сделать в любое время года и в любую погоду. Зимой, весной, осенью, летом, в cнег или дождь — добро пожаловать на мотопрогулку.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Вы увидите Город, а Город увидит Вас Посмотрите на наш город и его исторические достопримечательности под новым для себя углом зрения и узнать некоторые моменты истории города с прежних времен. Просмотр следов, оставшихся от военных времен не оставит вас равнодушным. Наличие военного мотоцикла МВ 650 и атрибутика от реставраторов исторических событий поможет вам стать на некоторое время частью истории нашего города. Мотоцикл предполагает совместную прогулку для 2-х пассажиров и водителя. Важная информация:
- Форму одежды нужно согласовать перед поездкой.
- Мото-защита и инструктаж входит в стоимость прогулки.
По субботам и воскресеньям в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Весь Невский проспект
- Дворцовую площадь
- Стрелку Васильевского острова
- Набережные Невы
- Центральные мосты
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Мотозащита и инструктаж входит в прогулку
- Дополнительная атрибутика по согласованию
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выход М «Площадь Александра Невского-1»
Завершение: Ст М «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Вы увидите город, город увидит вас - гласит описание экскурсии. Чистая правда: прохожие на перекрёстках и водители одобрительно кивают и машут, винтажная техника притягивает взгляды. Осмотрели город с ветерком! Большая
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О
Экскурсия сделала наш день. Все довольны,много смеялись, много фото на память. Ледяной Петербург таким я ещё не видела. С ветерком! Спасибо организаторам.
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