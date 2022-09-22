Эта экскурсия — последовательный рассказ о событиях блокады Ленинграда, во время которого я постараюсь дать вам ответы на те крупные вопросы, которые ранее игнорировались или мало освещались на экскурсиях. Разберемся:
Вначале мы поговорим о подготовке Ленинграда к обороне, на большой карте проследим, как сжималось вокруг него кольцо окружения, и обсудим, какими были планы Гитлера в отношении города. Вы увидите обезвреженные бомбы и снаряды, узнаете о работе сапёров и поймете, почему 2,5 года обстрелов не стерли Ленинград с лица земли. Каждый из залов музея раскроет новые страницы истории блокады: