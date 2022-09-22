Музей в особняке Румянцева, на мой взгляд, куда более полно и упорядоченно освещает историю Блокады, чем официальный музей в Соляном переулке. В 12 залах музея вы узнаете о жизни Ленинграда в страшную зиму 1941-1942 годов, о подвигах на Дороге Жизни, о планах Гитлера и решениях Сталина. И в итоге ответите на важнейшие вопросы, которые часто обходят стороной на других экскурсиях.

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Описание

Что вас ожидает

Судьба блокадного Ленинграда: глубокий взгляд

Эта экскурсия — последовательный рассказ о событиях блокады Ленинграда, во время которого я постараюсь дать вам ответы на те крупные вопросы, которые ранее игнорировались или мало освещались на экскурсиях. Разберемся:

почему немцы не решились штурмовать Ленинград;

почему ни в коем случае нельзя было сдавать город;

где проходила Дорога Жизни и в чём заключалась сложность её организации;

действительно ли Сталин оставил город на произвол судьбы;

и какие попытки предпринимала Красная Армия для освобождения города.

Хроники и быт блокады

Вначале мы поговорим о подготовке Ленинграда к обороне, на большой карте проследим, как сжималось вокруг него кольцо окружения, и обсудим, какими были планы Гитлера в отношении города. Вы увидите обезвреженные бомбы и снаряды, узнаете о работе сапёров и поймете, почему 2,5 года обстрелов не стерли Ленинград с лица земли. Каждый из залов музея раскроет новые страницы истории блокады:

В зале, который посвящен выживанию горожан в смертную зиму 1941-1942 годов, мы увидим блокадный хлеб и дневник Тани Савичевой, печки-буржуйки и другие предметы той эпохи. Я расскажу о «блокадном шоколаде» и «сердце Ленинграда», а потом мы постоим в комнате блокадника под вой сирены из радиоприёмника.

На электрифицированной карте проследим путь конвоев с продовольствием по льду Ладожского озера и вспомним о подвигах шофёров, лётчиков и моряков.

В зале весны 1942 года вы представите себе «большую чистку» Ленинграда и посадки овощей в парках и садах.

В зале экспозиции битвы за Ленинград я расскажу о попытках прорыва блокады, об операции «Искра» в январе 1943 года и о том, почему Дорога Победы именовалась «Дорогой Смерти».

А в последнем зале затронем тему снятия блокады: в каком состоянии были к этому моменту город и его жители и как сохраняется историческая память о самой большой трагедии в истории Ленинграда.

Организационные детали