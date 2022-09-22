Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия

Разобраться в причинах, деталях, событиях и последствиях самой большой трагедии в истории города

Музей в особняке Румянцева, на мой взгляд, куда более полно и упорядоченно освещает историю Блокады, чем официальный музей в Соляном переулке.

В 12 залах музея вы узнаете о жизни Ленинграда в страшную зиму 1941-1942 годов, о подвигах на Дороге Жизни, о планах Гитлера и решениях Сталина. И в итоге ответите на важнейшие вопросы, которые часто обходят стороной на других экскурсиях.
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
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Описание

Что вас ожидает

Судьба блокадного Ленинграда: глубокий взгляд

Эта экскурсия — последовательный рассказ о событиях блокады Ленинграда, во время которого я постараюсь дать вам ответы на те крупные вопросы, которые ранее игнорировались или мало освещались на экскурсиях. Разберемся:

  • почему немцы не решились штурмовать Ленинград;
  • почему ни в коем случае нельзя было сдавать город;
  • где проходила Дорога Жизни и в чём заключалась сложность её организации;
  • действительно ли Сталин оставил город на произвол судьбы;
  • и какие попытки предпринимала Красная Армия для освобождения города.

Хроники и быт блокады

Вначале мы поговорим о подготовке Ленинграда к обороне, на большой карте проследим, как сжималось вокруг него кольцо окружения, и обсудим, какими были планы Гитлера в отношении города. Вы увидите обезвреженные бомбы и снаряды, узнаете о работе сапёров и поймете, почему 2,5 года обстрелов не стерли Ленинград с лица земли. Каждый из залов музея раскроет новые страницы истории блокады:

  • В зале, который посвящен выживанию горожан в смертную зиму 1941-1942 годов, мы увидим блокадный хлеб и дневник Тани Савичевой, печки-буржуйки и другие предметы той эпохи. Я расскажу о «блокадном шоколаде» и «сердце Ленинграда», а потом мы постоим в комнате блокадника под вой сирены из радиоприёмника.
  • На электрифицированной карте проследим путь конвоев с продовольствием по льду Ладожского озера и вспомним о подвигах шофёров, лётчиков и моряков.
  • В зале весны 1942 года вы представите себе «большую чистку» Ленинграда и посадки овощей в парках и садах.
  • В зале экспозиции битвы за Ленинград я расскажу о попытках прорыва блокады, об операции «Искра» в январе 1943 года и о том, почему Дорога Победы именовалась «Дорогой Смерти».
  • А в последнем зале затронем тему снятия блокады: в каком состоянии были к этому моменту город и его жители и как сохраняется историческая память о самой большой трагедии в истории Ленинграда.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят билеты в музей: взрослые — 300 рублей; учащиеся, студенты и пенсионеры — 150 рублей.
  • Экскурсия не адаптирована для детей младшего школьного возраста и не содержит квестовых/аниматорских элементов, хотя я стараюсь сделать её понятной для разных возрастов
  • Так как это авторская экскурсия и её время ограничено, я делаю акценты именно на тех людях и событиях, которые считаю важным для общего понимания событий блокады. Если вы хотите узнать более подробно об интересующей вас теме, пожалуйста сообщите мне об этом при встрече или в ходе экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Особняк Румянцева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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