Музей Фаберже: блеск драгоценностей и судьбы династий

Погрузиться в историю ювелирного дела Российской империи
Приглашаю пройти по великолепным интерьерам Шуваловского дворца и совершить увлекательное путешествие в прошлое ювелирного искусства.

Вы увидите шедевры поставщиков двора Его Императорского Величества и узнаете, как небольшая мастерская Фаберже стала известным на весь мир ювелирным домом.
5
3 отзыва
Музей Фаберже: блеск драгоценностей и судьбы династий
Музей Фаберже: блеск драгоценностей и судьбы династий
Музей Фаберже: блеск драгоценностей и судьбы династий
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 18:30

Описание экскурсии

На парадной лестнице я расскажу о бывших хозяевах дворца, его советском периоде и истории создания музея.

В роскошных залах вы узнаете о предшественниках Фаберже — династии Болинов, Кейбелей, Сазиковых. Услышите об английском магазине Никольса и Плинке и увидите их произведения. Разберётесь в хрониках семьи и фирмы Фаберже.

Завершим экскурсию рассказом о современниках Фаберже — Овчинникове, Хлебникове, Рюкерте, Кузьмичеве.

А ещё я поделюсь:

  • Как кораблекрушение стало причиной появления ювелирной династии
  • Какой магазин был самым дорогим в империи в первой половине 19 века
  • Может ли крестьянин стать придворным фабрикантом и получить гран-при на Всемирной выставке
  • Как одна встреча меняет жизнь и масштаб бизнеса

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в музей — 1000 ₽ за чел. (в группе до 5 человек) или 900 ₽ за чел. (в группе более 5 человек).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
инна
11 окт 2024
Экскурсия очень понравилась!
Легкая, емкая, динамичная.
Светлана мастер своего дела! Очень рекомендую!
С
28 сен 2024
Очень понравилась экскурсия под руководством Светланы!!! Очень приятный и грамотный специалист! Прекрасно изложенный материал с очень интересными фактами, нюансами! Успевали и слушать и наслаждаться красотой! Очень благодарны! С удовольствием в будущем посетим другие экскурсии!
Л
25 сен 2024
Благодарю Светлану за замечательную экскурсию! Интересный рассказ, красивая грамотная речь, знания по истории и искусству, внимание к мельчайшим деталям. Одна из лучших экскурсий за последнее время. Без сомнений рекомендую посетить всем! Надеюсь встретиться со Светланой и на других ее экскурсиях.

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