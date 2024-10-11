Приглашаю пройти по великолепным интерьерам Шуваловского дворца и совершить увлекательное путешествие в прошлое ювелирного искусства.
Вы увидите шедевры поставщиков двора Его Императорского Величества и узнаете, как небольшая мастерская Фаберже стала известным на весь мир ювелирным домом.
Вы увидите шедевры поставщиков двора Его Императорского Величества и узнаете, как небольшая мастерская Фаберже стала известным на весь мир ювелирным домом.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 18:30
Описание экскурсии
На парадной лестнице я расскажу о бывших хозяевах дворца, его советском периоде и истории создания музея.
В роскошных залах вы узнаете о предшественниках Фаберже — династии Болинов, Кейбелей, Сазиковых. Услышите об английском магазине Никольса и Плинке и увидите их произведения. Разберётесь в хрониках семьи и фирмы Фаберже.
Завершим экскурсию рассказом о современниках Фаберже — Овчинникове, Хлебникове, Рюкерте, Кузьмичеве.
А ещё я поделюсь:
- Как кораблекрушение стало причиной появления ювелирной династии
- Какой магазин был самым дорогим в империи в первой половине 19 века
- Может ли крестьянин стать придворным фабрикантом и получить гран-при на Всемирной выставке
- Как одна встреча меняет жизнь и масштаб бизнеса
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты в музей — 1000 ₽ за чел. (в группе до 5 человек) или 900 ₽ за чел. (в группе более 5 человек).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я с юности влюблена в Санкт-Петербург, но только 7 лет назад получила профессию гида-переводчика, чем полностью изменила свою жизнь. Работаю как аккредитованный гид в различных музеях в Петербурге и пригородах. Этот город невозможно полностью изучить, он каждый раз раскрывает всё новые и новые секреты. Я всегда рада делиться с гостями не только своими знаниями, но также радостью и положительными эмоциями!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
инна
11 окт 2024
Экскурсия очень понравилась!
Легкая, емкая, динамичная.
Светлана мастер своего дела! Очень рекомендую!
Легкая, емкая, динамичная.
Светлана мастер своего дела! Очень рекомендую!
С
Светлана
28 сен 2024
Очень понравилась экскурсия под руководством Светланы!!! Очень приятный и грамотный специалист! Прекрасно изложенный материал с очень интересными фактами, нюансами! Успевали и слушать и наслаждаться красотой! Очень благодарны! С удовольствием в будущем посетим другие экскурсии!
Л
Лада
25 сен 2024
Благодарю Светлану за замечательную экскурсию! Интересный рассказ, красивая грамотная речь, знания по истории и искусству, внимание к мельчайшим деталям. Одна из лучших экскурсий за последнее время. Без сомнений рекомендую посетить всем! Надеюсь встретиться со Светланой и на других ее экскурсиях.
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