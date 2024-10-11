Приглашаю пройти по великолепным интерьерам Шуваловского дворца и совершить увлекательное путешествие в прошлое ювелирного искусства. Вы увидите шедевры поставщиков двора Его Императорского Величества и узнаете, как небольшая мастерская Фаберже стала известным на весь мир ювелирным домом.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

На парадной лестнице я расскажу о бывших хозяевах дворца, его советском периоде и истории создания музея.

В роскошных залах вы узнаете о предшественниках Фаберже — династии Болинов, Кейбелей, Сазиковых. Услышите об английском магазине Никольса и Плинке и увидите их произведения. Разберётесь в хрониках семьи и фирмы Фаберже.

Завершим экскурсию рассказом о современниках Фаберже — Овчинникове, Хлебникове, Рюкерте, Кузьмичеве.

А ещё я поделюсь:

Как кораблекрушение стало причиной появления ювелирной династии

Какой магазин был самым дорогим в империи в первой половине 19 века

Может ли крестьянин стать придворным фабрикантом и получить гран-при на Всемирной выставке

Как одна встреча меняет жизнь и масштаб бизнеса

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в музей — 1000 ₽ за чел. (в группе до 5 человек) или 900 ₽ за чел. (в группе более 5 человек).