Неваляшка — один из самых тёплых и узнаваемых символов детства. На нашем мастер-классе вы распишете собственную музыкальную матрёшку.
Уметь рисовать необязательно — мы всему научим, и у вас обязательно получится! А после творческой части вас ждут чай с традиционными угощениями и знакомство с экспонатами нашего музея русского быта.
Описание мастер-класса
Творческий мастер-класс (1,5 ч)
Под руководством мастера вы распишете музыкальную матрёшку-неваляшку. Мастер объяснит технологию и будет рядом на каждом этапе работы. Готовую игрушку вы заберёте домой.
Чай и атмосфера русского быта (30 мин)
После мы пригласим вас на уютное чаепитие с традиционными угощениями. Покажем экспонаты нашего музея русского быта. При желании вы примерите народные костюмы и кокошники и сделаете необычные фотографии.
Организационные детали
- Дети до 14 лет участвуют только в сопровождении взрослого. Билет включает присутствие одного сопровождающего взрослого
- Все материалы для росписи предоставляются
- С вами будет один из мастеров музея
в понедельник и вторник в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00, в среду, четверг и субботу в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00, в пятницу и воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00 и 19:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Александровский парк
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00, в среду, четверг и субботу в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00, в пятницу и воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 91 туриста
Первый музей, где русская старина оживает в ваших руках! Трогайте, крутите, примеряйте и создавайте.
