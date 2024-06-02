Ночь — время суток, когда Петербург сказочно преображается. Он обволакивает вас таинственным туманом и завлекает яркими огнями. Такая атмосфера порождает легенды о мифических существах и древних пророчествах. Вы услышите самые интересные из них, увидите главные места города, рискнёте встретиться с призраком Павла I и при желании отправитесь в круиз под разводными мостами.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите ключевые локации исторического центра и услышите рассказ гида о каждой:

Площадь Островского

Дворцовую набережную

Медного всадника

Смольный собор

Михайловский замок

Семимостье

Невский проспект

Сенатскую площадь

Исаакиевскую площадь

Во время поездки мы сделаем несколько остановок, где вы сможете не только пофотографироваться, но и познакомиться с загадочными Сфинксами и даже встретить призрак Павла I.

При желании после автобусной экскурсии вы отправитесь в путешествие по Неве на музыкальном теплоходе и полюбуетесь разведением мостов.

Организационные детали