Ночь — время суток, когда Петербург сказочно преображается. Он обволакивает вас таинственным туманом и завлекает яркими огнями. Такая атмосфера порождает легенды о мифических существах и древних пророчествах.
Вы услышите самые интересные из них, увидите главные места города, рискнёте встретиться с призраком Павла I и при желании отправитесь в круиз под разводными мостами.
Вы услышите самые интересные из них, увидите главные места города, рискнёте встретиться с призраком Павла I и при желании отправитесь в круиз под разводными мостами.
Ближайшие даты:
Время начала: 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите ключевые локации исторического центра и услышите рассказ гида о каждой:
- Площадь Островского
- Дворцовую набережную
- Медного всадника
- Смольный собор
- Михайловский замок
- Семимостье
- Невский проспект
- Сенатскую площадь
- Исаакиевскую площадь
Во время поездки мы сделаем несколько остановок, где вы сможете не только пофотографироваться, но и познакомиться с загадочными Сфинксами и даже встретить призрак Павла I.
При желании после автобусной экскурсии вы отправитесь в путешествие по Неве на музыкальном теплоходе и полюбуетесь разведением мостов.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается билет на речной круиз по Неве — 2400 руб. /чел. Гид провожает вас к месту посадки на теплоход и прощается, желая приятного отдыха. После круиза по Неве вы самостоятельны и независимы в своих действиях.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в среду, пятницу и субботу в 22:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 048 ₽
|Дети до 14 лет
|1 698 ₽
|Пенсионеры
|1 898 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 22:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 743 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу их поЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
2 июня 2024
Спасибо огромное Ирине за замечательный вечер. Экскурсия полностью адаптирован на любой возраст
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
ГрупповыеНа автобусеМистическиеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНочныеЛетниеСвятые местаОбзорныеМихайловский замокПопулярные местаДворцы, замки и особнякиСоборы и храмыНабережнаяРазвод мостовВодные развлеченияУлицы и переулкиДля студентовСамое главноеСемимостьеВечерниеНа теплоходеМузыкальные теплоходы
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
3 часа
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по средам, пятницам и субботам в 23:00
Завтра в 23:00
14 июня в 23:00
1 300₽ за человека
скидка
25%
Групповая
2 часа
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: На набережная реки Мойка
Сегодня в 23:50
Завтра в 23:50
22501 688₽ за человека
скидка
25%
Групповая
2 часа
Ночная теплоходная прогулка - от причала Кронверкский мост
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: Возле Кронверкского моста
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
22501 688₽ за человека