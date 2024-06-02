Ночной Санкт-Петербург - автобусная экскурсия

Увидеть главные достопримечательности, узнать их тёмные секреты и прокатиться по Неве на теплоходе
Ночь — время суток, когда Петербург сказочно преображается. Он обволакивает вас таинственным туманом и завлекает яркими огнями. Такая атмосфера порождает легенды о мифических существах и древних пророчествах.

Вы услышите самые интересные из них, увидите главные места города, рискнёте встретиться с призраком Павла I и при желании отправитесь в круиз под разводными мостами.
5
1 отзыв
Ночной Санкт-Петербург - автобусная экскурсия
Ночной Санкт-Петербург - автобусная экскурсия
Ночной Санкт-Петербург - автобусная экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите ключевые локации исторического центра и услышите рассказ гида о каждой:

  • Площадь Островского
  • Дворцовую набережную
  • Медного всадника
  • Смольный собор
  • Михайловский замок
  • Семимостье
  • Невский проспект
  • Сенатскую площадь
  • Исаакиевскую площадь

Во время поездки мы сделаем несколько остановок, где вы сможете не только пофотографироваться, но и познакомиться с загадочными Сфинксами и даже встретить призрак Павла I.

При желании после автобусной экскурсии вы отправитесь в путешествие по Неве на музыкальном теплоходе и полюбуетесь разведением мостов.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается билет на речной круиз по Неве — 2400 руб. /чел. Гид провожает вас к месту посадки на теплоход и прощается, желая приятного отдыха. После круиза по Неве вы самостоятельны и независимы в своих действиях.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в среду, пятницу и субботу в 22:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 048 ₽
Дети до 14 лет1 698 ₽
Пенсионеры1 898 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 22:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
Е
2 июня 2024
Спасибо огромное Ирине за замечательный вечер. Экскурсия полностью адаптирован на любой возраст
Спасибо огромное Ирине за замечательный вечер. Экскурсия полностью адаптирован на любой возрастСпасибо огромное Ирине за замечательный вечер. Экскурсия полностью адаптирован на любой возраст

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