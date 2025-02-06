Отправьтесь в увлекательную автобусную экскурсию и посетите интереснейшие достопримечательности: такие как Екатерининский дворец, Янтарную комнату.
Описание экскурсииЭто самый популярный маршрут у российских и иностранных туристов, поэтому посетить основные достопримечательности, такие как Екатерининский дворец, Янтарную комнату без очереди можно только в составе туристической группы. Важная информация:
- Регистрация начинается за 30 минут до начала экскурсии.
- В автобусе действует свободная рассадка.
- При себе необходимо иметь паспорт, для детей свидетельство о рождении - это обязательное условие для входа в музей!
- Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место.
- Обслуживание экскурсионных групп на территории музея осуществляется без очереди.
Ежедневно в 11.15, кроме вторников
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3950 ₽
|Пенсионный
|3800 ₽
|Школьный/Студенческий
|3800 ₽
|Детский
|1900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту Петербург-Пушкин-Петербург
- Экскурсионное сопровождение профессионального гида по маршруту
- Посещение Екатерининского дворца и Янтарной комнаты
- Посещение парка
- Экскурсионное сопровождение в парке и дворце
- Входные билеты в парк и дворец
Что не входит в цену
- Личные расходы, питание
Место начала и завершения?
Ул. Думская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11.15, кроме вторников
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Регистрация начинается за 30 минут до начала экскурсии. В автобусе действует свободная рассадка. При себе необходимо иметь паспорт
- Для детей свидетельство о рождении - это обязательное условие для входа в музей! Вы можете взять с собой воду и еду
- Чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место. Обслуживание экскурсионных групп на территории музея осуществляется без очереди
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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