Е Екатерина Всё прошло превосходно! Экскурсоводу огромное спасибо за интересную и открытую подачу! Очень понравилось! Спасибо еще и погоде)

Александр Спасибо за отлично организованную экскурсию. Гид Юлия профессионально подавала исторический материал, все во время и согласно осматриваемым обьектам. Атмосфера дружелюбная и позитивная.

А Анастасия Сама экскурсия вне всяких похвал - очень красивое место.

Не понравился гид (Максим)- рассказывал неинтересно, суетился и не мог организовать группу. Руслан Ответ организатора: читать дальше ситуацию с гидом и проработаем вопросы организации группы и подачи материала. Будем рады видеть вас снова и показать другие наши маршруты! Здравствуйте! Спасибо за обратную связь! Мы очень ценим, когда гости делятся впечатлениями — это помогает нам становиться лучше. Обязательно разберём

Татьяна У нас был потрясающий гид и рассказчик Истории. Почему в таком формате детям не преподают в школе? Безумно интересно пролетело время в автобусе, нам все понравилось!!!

И Ирина Получилось затянуто. Особенно когда ждали экскурсию во дворец.

Но экскурсовод молодец старался как-то всех развлечь и потянуть время.

Во дворце группа была самостоятельно.

После экскурсии самостоятельно добирались до автобуса.

В целом можно и самим посетить Екатерининский дворец, так как там есть полноценная экскурсия.

Но тут нужно самим смотреть по ситуации.

Е Евгения Всё понравилось, экскурсия интересная, очень красиво в Екатерининском дворце.

Советую обязательно там побывать.

Единственное, народу в группе не мало, не всем слышно экскурсовода, кто то не успевает подойти, Очень не хватает аудиогида.

Диана Экскурсия прошла прекрасно. Нас очень поразил Екатерининский дворец своей роскошью и масштабом. Было познавательно и интересно.

Ю Юлия Гид долго покупал билеты (это надо делать как то организованно еще в автобусе), час потратили на ненужную рекламу в магазине янтаря. А вот по парку зато очень быстро прошли -30 минут, и посмотрели совсем немного.

Юлия



Рядом гиды другие рассказывали более интересно, читать дальше что проводили в парке, что делали в разные времена,где какие тропы.



В самом замке имеют право проводить экскурсии только работники замка, поэтому тут оценивать невозможно)) было как по учебнику истории, года, фамилии))



Но сам замок очень красивый. В целом в автобусе рассказывал очень интересно, у нас был гид Максим. Но как приехали в парке пошли рассказы про статуи, как будто такая программа.Рядом гиды другие рассказывали более интересно,

А Алексей читать дальше изучению истории таких красивых мест как Царское Село и потому не стоит сетовать на то, что она несколько "урезана" в плане обозрения всех достопримечательностей за один раз. Обязательно советую в качестве первого знакомства с царскими культурными объектами))) Были на экскурсии 20.10.2025. Гид Максим,отлично отработал,знает материал и умеет грамотно и ненавязчиво его преподносить,с юмором))) Шикарен Екатерининский дворец! Приятен Царскосельский парк! Считаю,что обзорная экскурсия это только первый шаг к

Дарья Все прошло отлично!

Слаженная работа всем команды, особенно хотелось отменить экскурсовода Надежду, которая с такой душой рассказывала, ее приятно было слушать!

У меня осталось только самое приятное впечатление!

Сания 17.10.25 посетили Пушкин Царское село,получили огромное удовольствие,благодаря гиду Надежде! Погода была потрясающая!

Виды великолепные! Феодоровский Государев Собор и само место очень впечатлили!

Однозначно рекомендуем!

С Светлана Экскурсия очень понравилась. Часто впечатление от поездки зависит от гида — нам повезло, потому что Надежда была просто прекрасным гидом. Она интересно рассказывала и по дороге, и в самом Пушкине, делилась историями о дворце и писателях, читала стихи. Благодаря ей поездка получилась очень интересной и запоминающейся.

А Анна

Но самое главное что хочется сказать,какой же потрясающий гид Надежда! Ее невероятно интересно слушать,она выкладывается с душой,очень читать дальше эмоционально, читала много стихов,что было очень к месту и красиво)слушали бы и слушали😍по дороге она нам много рассказала про сам город Санкт-Петербург,про блокаду Ленинграда,просто до мурашек. Ни секундочки не было скучно. Огромное вам спасибо за чудесно проведенный и насыщенный день 🫶🏼 Прекрасная и интересная экскурсия! Все организованно четко,все вовремя)Сам дворец,сад, да и город Пушкин великолепны)Но самое главное что хочется сказать,какой же потрясающий гид Надежда! Ее невероятно интересно слушать,она выкладывается с душой,очень