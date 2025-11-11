Вы отправитесь в Царское Село — один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей страны.
Увидите Янтарную комнату, пройдёте по залам Екатерининского дворца, прогуляетесь по паркам и посетите Феодоровский собор.
Узнаете, как формировалась имперская культура России — от блеска парадных интерьеров до духовной жизни царской семьи.
Описание экскурсии
Екатерининский дворец — величественная резиденция в стиле барокко (50–55 мин)
- парадные залы с богатым убранством
- Картинный зал с коллекцией из 130 полотен
- Янтарная комната — шедевр, воссозданный из 6 тонн янтаря
- Большой зал — сердце дворца
Свободное время — около 30 мин
Царскосельский пейзажный парк площадью 107 гектаров (30 мин)
- павильон Грот с морской тематикой
- Агатовые комнаты в китайском стиле
- Эрмитаж — уединённое место отдыха императоров
- Камеронова галерея — античный павильон для прогулок и бесед
Феодоровский Государев собор — духовная часть имперской жизни (15–20 мин)
- православная архитектура начала 20 века
- царская усыпальница
- уникальные иконы и церковная утварь
На экскурсии вы:
- узнаете, как Царское Село превратилось из усадьбы в императорскую резиденцию
- погрузитесь в драматическую историю Янтарной комнаты
- познакомитесь с особенностями барочной архитектуры и интерьерами дворца
- прогуляетесь по паркам и разберётесь в садовом искусстве 18 века
- услышите о разрушениях во время Великой Отечественной и восстановлении дворца
- раскроете тайны античного наследия и его влияния на русскую культуру
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе
- Входные билеты включены в стоимость. Пожалуйста, сообщите при оформлении заказа, если вы относитесь к льготной категории, не упомянутой в тарифах
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2900 ₽
|Дети до 6 лет
|1400 ₽
|Пенсионеры, студенты, учащиеся с 14 лет
|2150 ₽
|Школьники (от 7 до 14 лет)
|1650 ₽
|Иностранные граждане
|4250 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 12:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2278 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
11 ноя 2025
Всё прошло превосходно! Экскурсоводу огромное спасибо за интересную и открытую подачу! Очень понравилось! Спасибо еще и погоде)
Александр
10 ноя 2025
Спасибо за отлично организованную экскурсию. Гид Юлия профессионально подавала исторический материал, все во время и согласно осматриваемым обьектам. Атмосфера дружелюбная и позитивная.
А
Анастасия
30 окт 2025
Сама экскурсия вне всяких похвал - очень красивое место.
Не понравился гид (Максим)- рассказывал неинтересно, суетился и не мог организовать группу.
Не понравился гид (Максим)- рассказывал неинтересно, суетился и не мог организовать группу.
Руслан
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо за обратную связь! Мы очень ценим, когда гости делятся впечатлениями — это помогает нам становиться лучше. Обязательно разберём
Татьяна
30 окт 2025
У нас был потрясающий гид и рассказчик Истории. Почему в таком формате детям не преподают в школе? Безумно интересно пролетело время в автобусе, нам все понравилось!!!
И
Ирина
28 окт 2025
Получилось затянуто. Особенно когда ждали экскурсию во дворец.
Но экскурсовод молодец старался как-то всех развлечь и потянуть время.
Во дворце группа была самостоятельно.
После экскурсии самостоятельно добирались до автобуса.
В целом можно и самим посетить Екатерининский дворец, так как там есть полноценная экскурсия.
Но тут нужно самим смотреть по ситуации.
Но экскурсовод молодец старался как-то всех развлечь и потянуть время.
Во дворце группа была самостоятельно.
После экскурсии самостоятельно добирались до автобуса.
В целом можно и самим посетить Екатерининский дворец, так как там есть полноценная экскурсия.
Но тут нужно самим смотреть по ситуации.
Е
Евгения
23 окт 2025
Всё понравилось, экскурсия интересная, очень красиво в Екатерининском дворце.
Советую обязательно там побывать.
Единственное, народу в группе не мало, не всем слышно экскурсовода, кто то не успевает подойти, Очень не хватает аудиогида.
Советую обязательно там побывать.
Единственное, народу в группе не мало, не всем слышно экскурсовода, кто то не успевает подойти, Очень не хватает аудиогида.
Диана
22 окт 2025
Экскурсия прошла прекрасно. Нас очень поразил Екатерининский дворец своей роскошью и масштабом. Было познавательно и интересно.
Ю
Юлия
22 окт 2025
Гид долго покупал билеты (это надо делать как то организованно еще в автобусе), час потратили на ненужную рекламу в магазине янтаря. А вот по парку зато очень быстро прошли -30 минут, и посмотрели совсем немного.
Юлия
21 окт 2025
В целом в автобусе рассказывал очень интересно, у нас был гид Максим. Но как приехали в парке пошли рассказы про статуи, как будто такая программа.
Рядом гиды другие рассказывали более интересно,
Рядом гиды другие рассказывали более интересно,
А
Алексей
20 окт 2025
Были на экскурсии 20.10.2025. Гид Максим,отлично отработал,знает материал и умеет грамотно и ненавязчиво его преподносить,с юмором))) Шикарен Екатерининский дворец! Приятен Царскосельский парк! Считаю,что обзорная экскурсия это только первый шаг к
Дарья
17 окт 2025
Все прошло отлично!
Слаженная работа всем команды, особенно хотелось отменить экскурсовода Надежду, которая с такой душой рассказывала, ее приятно было слушать!
У меня осталось только самое приятное впечатление!
У меня осталось только самое приятное впечатление!
Слаженная работа всем команды, особенно хотелось отменить экскурсовода Надежду, которая с такой душой рассказывала, ее приятно было слушать!
У меня осталось только самое приятное впечатление!
Сания
17 окт 2025
17.10.25 посетили Пушкин Царское село,получили огромное удовольствие,благодаря гиду Надежде! Погода была потрясающая!
Виды великолепные! Феодоровский Государев Собор и само место очень впечатлили!
Однозначно рекомендуем!
Однозначно рекомендуем!
Виды великолепные! Феодоровский Государев Собор и само место очень впечатлили!
Однозначно рекомендуем!
С
Светлана
16 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Часто впечатление от поездки зависит от гида — нам повезло, потому что Надежда была просто прекрасным гидом. Она интересно рассказывала и по дороге, и в самом Пушкине, делилась историями о дворце и писателях, читала стихи. Благодаря ей поездка получилась очень интересной и запоминающейся.
А
Анна
16 окт 2025
Прекрасная и интересная экскурсия! Все организованно четко,все вовремя)Сам дворец,сад, да и город Пушкин великолепны)
Но самое главное что хочется сказать,какой же потрясающий гид Надежда! Ее невероятно интересно слушать,она выкладывается с душой,очень
Но самое главное что хочется сказать,какой же потрясающий гид Надежда! Ее невероятно интересно слушать,она выкладывается с душой,очень
О
Ольга
16 окт 2025
С удовольствием провела время и узнала много исторических фактов! Замечательный экскурсовод Максим. Без спешки и очень увлекательно. Еще больше влюбилась в Питер!!!! Благодарю!
