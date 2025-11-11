Мои заказы

В Пушкин из Петербурга: Екатерининский дворец, Царскосельский парк и Феодоровский собор

Встретиться с культурным наследием императорской России за один день
Вы отправитесь в Царское Село — один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей страны.

Увидите Янтарную комнату, пройдёте по залам Екатерининского дворца, прогуляетесь по паркам и посетите Феодоровский собор.

Узнаете, как формировалась имперская культура России — от блеска парадных интерьеров до духовной жизни царской семьи.
4.6
65 отзывов
В Пушкин из Петербурга: Екатерининский дворец, Царскосельский парк и Феодоровский собор
В Пушкин из Петербурга: Екатерининский дворец, Царскосельский парк и Феодоровский собор© Руслан
В Пушкин из Петербурга: Екатерининский дворец, Царскосельский парк и Феодоровский собор© Руслан

Описание экскурсии

Екатерининский дворец — величественная резиденция в стиле барокко (50–55 мин)

  • парадные залы с богатым убранством
  • Картинный зал с коллекцией из 130 полотен
  • Янтарная комната — шедевр, воссозданный из 6 тонн янтаря
  • Большой зал — сердце дворца
    Свободное время — около 30 мин

Царскосельский пейзажный парк площадью 107 гектаров (30 мин)

  • павильон Грот с морской тематикой
  • Агатовые комнаты в китайском стиле
  • Эрмитаж — уединённое место отдыха императоров
  • Камеронова галерея — античный павильон для прогулок и бесед

Феодоровский Государев собор — духовная часть имперской жизни (15–20 мин)

  • православная архитектура начала 20 века
  • царская усыпальница
  • уникальные иконы и церковная утварь

На экскурсии вы:

  • узнаете, как Царское Село превратилось из усадьбы в императорскую резиденцию
  • погрузитесь в драматическую историю Янтарной комнаты
  • познакомитесь с особенностями барочной архитектуры и интерьерами дворца
  • прогуляетесь по паркам и разберётесь в садовом искусстве 18 века
  • услышите о разрушениях во время Великой Отечественной и восстановлении дворца
  • раскроете тайны античного наследия и его влияния на русскую культуру

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • Входные билеты включены в стоимость. Пожалуйста, сообщите при оформлении заказа, если вы относитесь к льготной категории, не упомянутой в тарифах
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 12:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 14 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2900 ₽
Дети до 6 лет1400 ₽
Пенсионеры, студенты, учащиеся с 14 лет2150 ₽
Школьники (от 7 до 14 лет)1650 ₽
Иностранные граждане4250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 12:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2278 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
4
3
2
2
1
1
3

Фотографии от путешественников


Е
Екатерина
11 ноя 2025
Всё прошло превосходно! Экскурсоводу огромное спасибо за интересную и открытую подачу! Очень понравилось! Спасибо еще и погоде)
Александр
Александр
10 ноя 2025
Спасибо за отлично организованную экскурсию. Гид Юлия профессионально подавала исторический материал, все во время и согласно осматриваемым обьектам. Атмосфера дружелюбная и позитивная.
А
Анастасия
30 окт 2025
Сама экскурсия вне всяких похвал - очень красивое место.
Не понравился гид (Максим)- рассказывал неинтересно, суетился и не мог организовать группу.
Сама экскурсия вне всяких похвал - очень красивое место.
Не понравился гид (Максим)- рассказывал неинтересно, суетился и не мог организовать группу.
Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо за обратную связь! Мы очень ценим, когда гости делятся впечатлениями — это помогает нам становиться лучше. Обязательно разберём
читать дальше

ситуацию с гидом и проработаем вопросы организации группы и подачи материала. Будем рады видеть вас снова и показать другие наши маршруты!

Татьяна
Татьяна
30 окт 2025
У нас был потрясающий гид и рассказчик Истории. Почему в таком формате детям не преподают в школе? Безумно интересно пролетело время в автобусе, нам все понравилось!!!

И
Ирина
28 окт 2025
Получилось затянуто. Особенно когда ждали экскурсию во дворец.
Но экскурсовод молодец старался как-то всех развлечь и потянуть время.
Во дворце группа была самостоятельно.
После экскурсии самостоятельно добирались до автобуса.
В целом можно и самим посетить Екатерининский дворец, так как там есть полноценная экскурсия.
Но тут нужно самим смотреть по ситуации.
Е
Евгения
23 окт 2025
Всё понравилось, экскурсия интересная, очень красиво в Екатерининском дворце.
Советую обязательно там побывать.
Единственное, народу в группе не мало, не всем слышно экскурсовода, кто то не успевает подойти, Очень не хватает аудиогида.
Всё понравилось, экскурсия интересная, очень красиво в Екатерининском дворце.
Советую обязательно там побывать.
Единственное, народу в группе не мало, не всем слышно экскурсовода, кто то не успевает подойти, Очень не хватает аудиогида.
Диана
Диана
22 окт 2025
Экскурсия прошла прекрасно. Нас очень поразил Екатерининский дворец своей роскошью и масштабом. Было познавательно и интересно.
Экскурсия прошла прекрасно. Нас очень поразил Екатерининский дворец своей роскошью и масштабом. Было познавательно и интересно.
Ю
Юлия
22 окт 2025
Гид долго покупал билеты (это надо делать как то организованно еще в автобусе), час потратили на ненужную рекламу в магазине янтаря. А вот по парку зато очень быстро прошли -30 минут, и посмотрели совсем немного.
Юлия
Юлия
21 окт 2025
В целом в автобусе рассказывал очень интересно, у нас был гид Максим. Но как приехали в парке пошли рассказы про статуи, как будто такая программа.

Рядом гиды другие рассказывали более интересно,
читать дальше

что проводили в парке, что делали в разные времена,где какие тропы.

В самом замке имеют право проводить экскурсии только работники замка, поэтому тут оценивать невозможно)) было как по учебнику истории, года, фамилии))

Но сам замок очень красивый.


А
Алексей
20 окт 2025
Были на экскурсии 20.10.2025. Гид Максим,отлично отработал,знает материал и умеет грамотно и ненавязчиво его преподносить,с юмором))) Шикарен Екатерининский дворец! Приятен Царскосельский парк! Считаю,что обзорная экскурсия это только первый шаг к
читать дальше

изучению истории таких красивых мест как Царское Село и потому не стоит сетовать на то, что она несколько "урезана" в плане обозрения всех достопримечательностей за один раз. Обязательно советую в качестве первого знакомства с царскими культурными объектами)))


Дарья
Дарья
17 окт 2025
Все прошло отлично!
Слаженная работа всем команды, особенно хотелось отменить экскурсовода Надежду, которая с такой душой рассказывала, ее приятно было слушать!
У меня осталось только самое приятное впечатление!
Сания
Сания
17 окт 2025
17.10.25 посетили Пушкин Царское село,получили огромное удовольствие,благодаря гиду Надежде! Погода была потрясающая!
Виды великолепные! Феодоровский Государев Собор и само место очень впечатлили!
Однозначно рекомендуем!
17.10.25 посетили Пушкин Царское село,получили огромное удовольствие,благодаря гиду Надежде! Погода была потрясающая!
Виды великолепные! Феодоровский Государев Собор и само место очень впечатлили!
Однозначно рекомендуем!
С
Светлана
16 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Часто впечатление от поездки зависит от гида — нам повезло, потому что Надежда была просто прекрасным гидом. Она интересно рассказывала и по дороге, и в самом Пушкине, делилась историями о дворце и писателях, читала стихи. Благодаря ей поездка получилась очень интересной и запоминающейся.

А
Анна
16 окт 2025
Прекрасная и интересная экскурсия! Все организованно четко,все вовремя)Сам дворец,сад, да и город Пушкин великолепны)
Но самое главное что хочется сказать,какой же потрясающий гид Надежда! Ее невероятно интересно слушать,она выкладывается с душой,очень
читать дальше

эмоционально, читала много стихов,что было очень к месту и красиво)слушали бы и слушали😍по дороге она нам много рассказала про сам город Санкт-Петербург,про блокаду Ленинграда,просто до мурашек. Ни секундочки не было скучно. Огромное вам спасибо за чудесно проведенный и насыщенный день 🫶🏼


О
Ольга
16 окт 2025
С удовольствием провела время и узнала много исторических фактов! Замечательный экскурсовод Максим. Без спешки и очень увлекательно. Еще больше влюбилась в Питер!!!! Благодарю!

