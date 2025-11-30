Мои заказы

На катере к Большеохтинскому мосту + напиток на борту

Проплыть мимо "Авроры", Смольного и "Крестов" - к самому графичному мосту Петербурга
Вы отправитесь вверх по Неве — вдоль заводов, соборов и тюремных стен. С борта катера «Апсель» Большеохтинский мост предстанет во всей красе.

Вас ждут welcome-drink и неожиданные ракурсы Петербурга, а также легенды и факты о строительстве этой переправы.
На катере к Большеохтинскому мосту + напиток на борту© Анна
На катере к Большеохтинскому мосту + напиток на борту© Анна
На катере к Большеохтинскому мосту + напиток на борту© Анна

Описание водной прогулки

Вы увидите:

  • Крейсер «Аврора» — легендарный корабль российского флота, ставший символом целой эпохи.
  • Памятник Ленину у Финляндского вокзала — один из первых памятников вождю революции.
  • Комплекс «Кресты» — знаменитый следственный изолятор, переживающий новый этап своей истории.
  • Водонапорную башню — первое крупное гидротехническое сооружение Петербурга.
  • Смольный собор — со статусом собора всех учебных заведений.
  • Большеохтинский мост — самую фотогеничную переправу города, главную точку маршрута.

Организационные детали

  • На борту катера вы сможете взять плед. От дождя вас спасёт раздвижной тент.
  • Экскурсию для вас проведёт опытный капитан из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 135 туристов
Меня зовут Анна, я представляю одну из крупнейших компаний по аренде водной техники в Петербурге и Ленинградской области. Мы предоставляем катера и яхты для речных и морских прогулок, рыбалки, праздников
читать дальше

и корпоративных мероприятий. Наши основные преимущества — безопасность и надёжность: все суда проходят регулярные технические осмотры, оснащены спасательными жилетами и аптечками. У нас есть все необходимые лицензии. Наши квалифицированные капитаны обеспечат вам комфорт и безопасность на борту. Также предлагаем кейтеринг, чтобы вы могли наслаждаться вкусными блюдами и напитками во время прогулки. Выбирая нас, вы получаете надёжного партнера для незабываемого отдыха на воде.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

По Петербургу - на круизном катере
На катере
Музыкальные теплоходы
1 час
26 отзывов
Круиз
По Петербургу - на круизном катере: мосты, каналы и залив
Отправляйтесь на индивидуальный круиз по Санкт-Петербургу! Выберите маршрут и время, чтобы насладиться видами города с воды на белоснежном катере
Начало: Петроградская
1 дек в 00:00
2 дек в 00:00
13 000 ₽ за всё до 9 чел.
Ночь, катер, развод мостов
На катере
2 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Ночь, катер, развод мостов
Проведите незабываемую ночь на катере, наслаждаясь разводом мостов и ночными огнями Санкт-Петербурга. Идеально для романтического вечера
Начало: От набережной Фонтанки
Завтра в 00:00
27 ноя в 00:00
21 000 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка на катере по рекам и каналам к разводным мостам Санкт-Петербурга
На катере
2 часа
25 отзывов
Водная прогулка
Прогулка на катере по рекам и каналам к разводным мостам Санкт-Петербурга
Начало: НАБ.Р. Фонтанки, 150
Расписание: Ежедневно в 23:55
1 мая в 23:55
2 мая в 23:55
16 000 ₽ за всё до 11 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге