Вы отправитесь вверх по Неве — вдоль заводов, соборов и тюремных стен. С борта катера «Апсель» Большеохтинский мост предстанет во всей красе.
Вас ждут welcome-drink и неожиданные ракурсы Петербурга, а также легенды и факты о строительстве этой переправы.
Описание водной прогулки
Вы увидите:
- Крейсер «Аврора» — легендарный корабль российского флота, ставший символом целой эпохи.
- Памятник Ленину у Финляндского вокзала — один из первых памятников вождю революции.
- Комплекс «Кресты» — знаменитый следственный изолятор, переживающий новый этап своей истории.
- Водонапорную башню — первое крупное гидротехническое сооружение Петербурга.
- Смольный собор — со статусом собора всех учебных заведений.
- Большеохтинский мост — самую фотогеничную переправу города, главную точку маршрута.
Организационные детали
- На борту катера вы сможете взять плед. От дождя вас спасёт раздвижной тент.
- Экскурсию для вас проведёт опытный капитан из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 135 туристов
Меня зовут Анна, я представляю одну из крупнейших компаний по аренде водной техники в Петербурге и Ленинградской области. Мы предоставляем катера и яхты для речных и морских прогулок, рыбалки, праздников
