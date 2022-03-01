По Петербургу - на круизном катере

С комфортом пронестись по акватории Невы и насладиться архитектурой города

Круиз
Центр города и Финский залив, закат или ночная прогулка с разводом мостов — выбирайте время и длительность и отправляйтесь с нами на водную прогулку! На белоснежном катере вы проплывете мимо мостов и каналов Северной Венеции, полюбуетесь городом с необычного ракурса и сделаете множество ярких снимков.
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
По Петербургу - на круизном катере
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Петербург с воды. Маршрут выберем в зависимости от ваших пожеланий: Акватория Невы, Фонтанка, Залив или даже Кронштадт (длительность маршрута зависит от удаленности объекта). Кроме того, мы можем встретить закат над Лахта Центром — или отправиться на ночную прогулку и увидеть развод мостов.

Круизер повышенной комфортности. Наш катер в отличном состоянии; есть полноценная внутренняя каюта с холодильником, мини-кухней и санузлом. Для прохладных вечеров — комплект мягких шерстяных пледов. А еще вы сможете подключить ваш смартфон и поставить свою музыку!

Праздник на катере. Вы можете взять на борт лёгкие закуски или заказать кейтеринг. День рождения, девичники-мальчишники, романтическое свидание или даже празднование свадьбы в узком кругу — прогулка на катере отлично подойдет для любого из этих событий!

Организационные детали

  • Это не экскурсия, а водная прогулка без сопровождения гида, с вами будет капитан судна
  • Обратите внимание: из-за габаритов судна мы не можем проходить под мостами Каналов и р. Мойки
  • Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы
  • На катере с комфортом разместятся 7-8 человек; в зависимости от длительности и формата мероприятия можно разместить до 10 человек (по предварительному согласованию).

Детали по оплате и дополнительные опции

  • Стоимость за закатную или ночную прогулку составит 23 000 руб. (длительность 2 часа); также возможен выезд в Кронштадт, стоимость уточняйте в переписке
  • При заказе катера от 2 часов предусмотрены скидки
  • По желанию можно заказать услуги гида
  • Вы можете принести с собой закуски или заказать профессиональный кейтеринг. На судне есть одноразовая посуда и комплект дизайнерской посуды на 6 человек для особых мероприятий. По желанию возможно праздничное оформление на любой вкус.
  • Посадка — в центре города, на Ждановской набережной. Также по предварительной договоренности: возможна посадка у Петропавловской крепости, Адмиралтейства, Летнего сада, Медного Всадника, на Крестовском острове. Подача оплачивается дополнительно — от 1000 до 3000 руб. в зависимости от удаленности.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Петроградском районе (место посадки согласовывается индивидуально)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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