Центр города и Финский залив или закат — выбирайте время, длительность и отправляйтесь с нами на водную прогулку! На белоснежном катере вы пройдёте мимо мостов и каналов Северной Венеции, полюбуетесь городом с необычного ракурса и сделаете множество ярких снимков.
Описание экскурсии
Петербург с воды. Маршрут выберем в зависимости от ваших пожеланий: акватория Невы, каналы, Финский залив, «Лахта-Центр». Мы можем встретить закат над Финским заливом.
Шикарный катер премиальной американской верфи COBALT подходит даже самым взыскательным гостям. Эстетичный бежевый салон, холодильник, WC сделают вашу прогулку максимально комфортной. Для прохладных вечеров — комплект мягких пледов. А ещё вы сможете подключить ваш смартфон и поставить свою музыку!
Праздник на катере. Вы можете взять на борт лёгкие закуски или заказать кейтеринг. День рождения, девичники-мальчишники, романтическое свидание или даже празднование свадьбы в узком кругу — прогулка на катере отлично подойдет для любого из этих событий!
Организационные детали
- Из-за запрета на движение катеров с 23.00 ночная прогулка на мосты временно невозможна
* Это не экскурсия, а водная прогулка без сопровождения гида, с вами будет капитан судна
- Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы
- На катере с комфортом разместятся 7–9 человек
- Длительность прогулки зависит от маршрута
Детали по оплате и дополнительные опции
- Стоимость за вечернюю прогулку к заливу — 30 000 ₽ (длительность 2 ч)
- По желанию можно заказать услуги гида (от 2 ч от 7000 ₽)
- Вы можете принести с собой закуски или заказать профессиональный кейтеринг. На судне есть бокалы
- Посадка — Петропавловская крепость. Также по предварительной договорённости: возможна посадка на городских причалах, Адмиралтейства, Летнего сада, Медного Всадника, на Крестовском острове. Подача к этим причалам оплачивается дополнительно — от 6000 ₽, зависит от удалённости
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Петропавловская крепость
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 674 туристов
Здравствуйте, меня зовут Александра! Я родилась в невероятном городе Санкт-Петербурге. Приглашаю вас на незабываемую прогулку по нашему любимому городу на своем круизном катере. По профессии я декоратор, поэтому с удовольствием помогу организовать ваш праздник и сделать его красивым! Пишите, с радостью отвечу на любые вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Остались только приятные впечатления! Максим супер! Прибыл вовремя, судно чистое, классное! Провел небольшой инструктаж, был внимательным! Катер - бомба! всё как на фото!
Вам был полезен этот отзыв?
Очень красивая и ухоженная лодка, маршрут классический, прошли спокойно, на все полюбовались. Макс - прекрасный капитан, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
спасибо за прекрасную прогулку по Питеру на катере, чудесный капитан Максим, устроил нам незабываемое путешествие 👏👏👏
Вам был полезен этот отзыв?
А
отличная лодка все очень понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
И
все хорошо
Вам был полезен этот отзыв?
Заказывала данную прогулку на день Рождения супруга. Все остались очень довольны. Организация на высшем уровне. Чистая красивая яхта, внимательный капитан.
Александра подстроила все под удобное нам время, организовала фуршет на катере к началу прогулки, пригласила Гида для сына.
Нам было очень интересно, красиво и душевно. Как будто со старыми добрыми друзьями прокатились 👌 В следующий видит в Санкт Петербург обязательно повторим прогулку!
Александра подстроила все под удобное нам время, организовала фуршет на катере к началу прогулки, пригласила Гида для сына.
Нам было очень интересно, красиво и душевно. Как будто со старыми добрыми друзьями прокатились 👌 В следующий видит в Санкт Петербург обязательно повторим прогулку!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «По Петербургу - на премиальном катере»
Индивидуальная
до 5 чел.
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Прокатиться на скоростном катере и полюбоваться Северной столицей с воды - аренда с капитаном
Начало: В каналах города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 6667 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По центральным каналам Санкт-Петербурга - на стильном катере
Увидеть город с необычного ракурса - с комфортом и индивидуальным подходом
Начало: На набережной канала Грибоедова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5350 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
На катере Ferrari - прогулка по рекам и каналам Петербурга + акватория Невы
Скорость, стиль, роскошь и прекрасные виды города
Начало: На набережной канала Грибоедова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7650 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По каналам Петербурга на элитном катере с гидом
Пройти на катере по парадным и необычным водным маршрутам, слушая интересные живые рассказы
Начало: Река Мойка
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
от 15 000 ₽ за экскурсию