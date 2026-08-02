Центр города и Финский залив или закат — выбирайте время, длительность и отправляйтесь с нами на водную прогулку! На белоснежном катере вы пройдёте мимо мостов и каналов Северной Венеции, полюбуетесь городом с необычного ракурса и сделаете множество ярких снимков.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Петербург с воды. Маршрут выберем в зависимости от ваших пожеланий: акватория Невы, каналы, Финский залив, «Лахта-Центр». Мы можем встретить закат над Финским заливом.

Шикарный катер премиальной американской верфи COBALT подходит даже самым взыскательным гостям. Эстетичный бежевый салон, холодильник, WC сделают вашу прогулку максимально комфортной. Для прохладных вечеров — комплект мягких пледов. А ещё вы сможете подключить ваш смартфон и поставить свою музыку!

Праздник на катере. Вы можете взять на борт лёгкие закуски или заказать кейтеринг. День рождения, девичники-мальчишники, романтическое свидание или даже празднование свадьбы в узком кругу — прогулка на катере отлично подойдет для любого из этих событий!

Организационные детали

Из-за запрета на движение катеров с 23.00 ночная прогулка на мосты временно невозможна

* Это не экскурсия, а водная прогулка без сопровождения гида, с вами будет капитан судна

* Это не экскурсия, а водная прогулка без сопровождения гида, с вами будет капитан судна Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы

На катере с комфортом разместятся 7–9 человек

Длительность прогулки зависит от маршрута

Детали по оплате и дополнительные опции