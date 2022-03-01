Что вас ожидает

Петербург с воды. Маршрут выберем в зависимости от ваших пожеланий: Акватория Невы, Фонтанка, Залив или даже Кронштадт (длительность маршрута зависит от удаленности объекта). Кроме того, мы можем встретить закат над Лахта Центром — или отправиться на ночную прогулку и увидеть развод мостов.

Круизер повышенной комфортности. Наш катер в отличном состоянии; есть полноценная внутренняя каюта с холодильником, мини-кухней и санузлом. Для прохладных вечеров — комплект мягких шерстяных пледов. А еще вы сможете подключить ваш смартфон и поставить свою музыку!

Праздник на катере. Вы можете взять на борт лёгкие закуски или заказать кейтеринг. День рождения, девичники-мальчишники, романтическое свидание или даже празднование свадьбы в узком кругу — прогулка на катере отлично подойдет для любого из этих событий!

Организационные детали

Это не экскурсия, а водная прогулка без сопровождения гида, с вами будет капитан судна

Обратите внимание: из-за габаритов судна мы не можем проходить под мостами Каналов и р. Мойки

Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы

На катере с комфортом разместятся 7-8 человек; в зависимости от длительности и формата мероприятия можно разместить до 10 человек (по предварительному согласованию).

Детали по оплате и дополнительные опции