Наша прогулка начнётся в самом центре — на канале Грибоедова. На моторном катере мы пройдём по живописным уголкам города, любуясь строгими и нарядными фасадами.
Возьмите с собой лёгкие закуски и напитки, включите музыку под настроение — и Петербург откроется вам не только как торжественная Северная Венеция, но и как уютный атмосферный город.
Описание экскурсии
Прогулка может быть отменена или перенесена из-за неблагоприятных погодных условий, высокого уровня воды или временных ограничений на акватории.
Что вас ожидает
- Перед выходом капитан проведёт краткий инструктаж по технике безопасности, и вы отправитесь в неспешное путешествие по рекам и каналам центра
- Базовый маршрут проходит по Мойке и Фонтанке, однако при желании мы скорректируем его
- На борту есть тент от солнца, музыка, бокалы, пледы и столик
- После прогулки катер возвращается к месту отправления или в заранее согласованную точку в центре
Организационные детали
- Катер вмещает до 11 пассажиров. Для каждого предусмотрен спасжилет. Заранее сообщите, будут ли дети, какого возраста
- На борту есть туалет
- При желании возьмите с собой перекус и напитки, кроме красного вина и красных ягод
- При наличии особенностей по здоровью, беременности или сильной чувствительности к качке — сообщите заранее
- По желанию за доплату мы пригласим гида, фотографа, музыкантов, а также организуем декор и кейтеринг
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной канала Грибоедова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 75 туристов
Я живу и работаю в Санкт-Петербурге, а катерный отдых стал для меня не просто хобби, а делом жизни. Мы с семьёй начали заниматься прогулками на катере ещё в Крыму, а
