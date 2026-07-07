Эта сидрерия выросла из домашнего увлечения друзей в одно из ведущих производств традиционного сидра в России! Один из основателей проведёт для вас экскурсию, расскажет о секретах сидроделия, даст попробовать сидр прямо на этапе брожения и продегустировать восемь сортов. В подарок — фирменный бокал.
Описание экскурсии
- Вы увидите весь путь производства сидра — от приёмки яблок до закупоренной бутылки
- Попробуете сидр прямо из бродильных ёмкостей
- Продегустируете 8 сортов сидра — классические, лимитированные и экспериментальные — с тщательно подобранными закусками
А также узнаете:
- сколько яблок нужно для одной бутылки сидра
- почему сидр не варят
- как выбирать хороший сидр в любой точке мира
Полученные знания сразу закрепим на дегустации.
Примерный тайминг
45 минут — трансфер в одну сторону
60 минут — экскурсия по производству
60 минут — дегустация
30 минут — общение с экскурсоводом, ответы на вопросы и посещение фирменного магазина
Организационные детали
- Экскурсия предназначена только для участников старше 18 лет
- С вами будет один из сооснователей сидрерии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я занимаюсь сидроделием с 2013 года, стоял у основ индустрии и знаю об этом всё. Провожу с командой экскурсии и дегустации на старейшей сидрерии Северо-Западного региона и одной из первых в стране.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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