Мы весело и увлекательно расскажем вам о создании сидра, покажем эффектное шоу сабраж и предложим протестировать 6 позиций из линейки премиальных сидров, которые можно приобрести после мероприятия по специальной цене.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Знакомство с сидрерией
Вы увидите 2 производственных цеха. Узнаете, как готовят сидр и в чём особенности линейки, включающей более 40 позиций.
Дегустация сидра
Мы подберём оптимальный формат мероприятия, исходя из ваших пожеланий. Ведущий подстроит дегустационную линейку под ваши запросы. К примеру, вы сможете попробовать молодой сидр из бочки, сидр в испанской стилистике vivizero или английской стилистике queency, а также сидр, изготовленный по французской технологии Artisan, или с добавлением сока тайского манго. Для тех, кто за рулём, мы предложим нашу безалкогольную продукцию.
Шоу сабраж
Ведущий откроет бутылку саблей и научит вас этому приёму. Подскажет, какую бутылку выбрать и как лучше поставить руку, чтобы всё прошло не только эффектно, но и безопасно.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, дегустация 6 видов сидра в сопровождении закусок, обучение техники сабраж
- Экскурсия проводится в Фёдоровском городском поселении. Добраться до него можно на своём либо общественном транспорте. От Павловска также ездит такси, средний чек — 200–300 ₽ за поездку. Мы можем организовать трансфер от и до станции метро «Московская». Стоимость — 1000 ₽ за чел.
- Дети и подростки до 18 лет могут посетить экскурсию только в сопровождении взрослых. Для них мы предложим безалкогольные напитки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В поселении Фёдоровское
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Наша сидрерия — производитель единственных в России премиальных сидров исключительно из яблочного сока прямого отжима без добавления воды и сахара. В производстве используются уникальные сидровые сорта яблок, выращенные в собственных садах Ленинградской области. Мы покажем, как любовь к своему делу рождает прекрасный продукт.Задать вопрос
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