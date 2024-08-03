Мы весело и увлекательно расскажем вам о создании сидра, покажем эффектное шоу сабраж и предложим протестировать 6 позиций из линейки премиальных сидров, которые можно приобрести после мероприятия по специальной цене.

Описание экскурсии

Знакомство с сидрерией

Вы увидите 2 производственных цеха. Узнаете, как готовят сидр и в чём особенности линейки, включающей более 40 позиций.

Дегустация сидра

Мы подберём оптимальный формат мероприятия, исходя из ваших пожеланий. Ведущий подстроит дегустационную линейку под ваши запросы. К примеру, вы сможете попробовать молодой сидр из бочки, сидр в испанской стилистике vivizero или английской стилистике queency, а также сидр, изготовленный по французской технологии Artisan, или с добавлением сока тайского манго. Для тех, кто за рулём, мы предложим нашу безалкогольную продукцию.

Шоу сабраж

Ведущий откроет бутылку саблей и научит вас этому приёму. Подскажет, какую бутылку выбрать и как лучше поставить руку, чтобы всё прошло не только эффектно, но и безопасно.

Организационные детали