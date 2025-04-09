В часе езды от Петербурга находится настоящий рай для гурманов — ферма с породистыми коровами и козами.
Здесь вы посмотрите на её обитателей, изучите, как всё устроено и вникнете в производственные процессы.
А в заключение экскурсии состоится дегустация сыров, мясных деликатесов и десерта под аккомпанемент красного вина и домашнего морса.
Здесь вы посмотрите на её обитателей, изучите, как всё устроено и вникнете в производственные процессы.
А в заключение экскурсии состоится дегустация сыров, мясных деликатесов и десерта под аккомпанемент красного вина и домашнего морса.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
По дороге из Петербурга вы полюбуетесь живописными пригородами, а мы расскажем о дачных традициях и современных фермерских хозяйствах, а также о том, какие блюда были на столе у дачников в разные времена. По приезде вас встретит профессиональный работник, который проведёт экскурсию и ответит на все вопросы.
- Вы осмотрите устройство фермы
- Увидите, как живут её обитатели. Животные находятся в вольерах или на выгуле за оградой, так что вам не придётся убегать от дружелюбного гуся. Если захотите пообщаться поближе — работники подскажут, как это сделать безопасно
- Вы услышите, какого ухода требуют разные животные и птицы, чтобы выглядеть такими ухоженными, как на нашей ферме
- Узнаете, как происходит процесс созревания сыра
- Выясните, где в России сегодня изготавливаются сыры
- Раскроете, как выбрать вкусный сыр
На дегустации вы попробуете:
- 8 сортов сыра
- как минимум 6 видов мясных деликатесов и паштетов
- а также красное вино и безалкогольные морсы
- десерт
Организационные детали
- Вся продукция имеет необходимые сертификаты
- Поездка проходит на Mercedes E-class
- На территории фермы есть магазин, где можно купить свежую продукцию
- Экскурсию по пути проведу я или другой гид из нашей команды. Экскурсию по ферме проведёт её работник
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Меня зовут Виталия, я родилась и выросла в Петербурге. Занимаюсь туризмом с 2018 года. Моя команда состоит из профессионалов, влюблённых в свое дело. Качество, внимательное отношение и индивидуальный подход — наши главные критерии в работе. Мы будем рады сделать ваше путешествие незабываемым и показать Петербург таким, каким знаем и любим его мы.Задать вопрос
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