В часе езды от Петербурга находится настоящий рай для гурманов — ферма с породистыми коровами и козами. Здесь вы посмотрите на её обитателей, изучите, как всё устроено и вникнете в производственные процессы. А в заключение экскурсии состоится дегустация сыров, мясных деликатесов и десерта под аккомпанемент красного вина и домашнего морса.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

По дороге из Петербурга вы полюбуетесь живописными пригородами, а мы расскажем о дачных традициях и современных фермерских хозяйствах, а также о том, какие блюда были на столе у дачников в разные времена. По приезде вас встретит профессиональный работник, который проведёт экскурсию и ответит на все вопросы.

Вы осмотрите устройство фермы

Увидите, как живут её обитатели. Животные находятся в вольерах или на выгуле за оградой, так что вам не придётся убегать от дружелюбного гуся. Если захотите пообщаться поближе — работники подскажут, как это сделать безопасно

Вы услышите, какого ухода требуют разные животные и птицы, чтобы выглядеть такими ухоженными, как на нашей ферме

Узнаете, как происходит процесс созревания сыра

Выясните, где в России сегодня изготавливаются сыры

Раскроете, как выбрать вкусный сыр

На дегустации вы попробуете:

8 сортов сыра

как минимум 6 видов мясных деликатесов и паштетов

а также красное вино и безалкогольные морсы

десерт

Организационные детали