Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Петербург — самый европейский город России, даже его архитектура напоминает европейские города. Но несмотря на это, Петербург остается православным городом. 4.8 8 отзывов

ГК «Тари Тур» Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Групповая экскурсия 2240 ₽ за человека 4.8 8 отзывов 5.5 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии По своему архитектурному облику Санкт-Петербург был более европейским, нежели русским городом. И все же, несмотря на западную светскость, город оставался, несомненно, православным. Православная традиция пронизывает всю петербургскую историю. Город был основан в день Святой Троицы, посвящен святому апостолу Петру. Одним из первых небесных покровителей Северной столицы стал св. князь Александр Невский. Столичный город с его рациональным жизненным укладом отличала незаметная, на первый взгляд, атмосфера христианского подвижничества, которая явила и своих святых. Среди них - Ксения Петербургская. Ее жизненный путь завершился на старинном Смоленском кладбище. В ходе экскурсии Вы побываете у часовни Ксении Петербургской и в Александро-Невской лавре. Часовня Ксении Блаженной на Смоленском кладбище, наверное, самое известное место силы в Санкт-Петербурге. Достоверных сведений о ее детстве и происхождении не сохранилось. Но легенд, которыми овеяно имя Ксении Блаженной, великое множество. Ее предсказания удивляли своей точностью. Добрые дела ее живут в памяти до сих пор. Да и после смерти она продолжает творить добрые дела. Нескончаемым потоком в любое время года к ее могиле приходят люди за помощью. Александро-Невская лавра – это мужской монастырь, основанный в 1710 году по велению императора Петра I на предполагаемом месте Невской битвы, в конце XVIII столетия получил высший церковный статус Лавры. В 1724 году монастырь обрел свою реликвию - мощи святого благоверного князя Александра Невского. Они и сейчас хранятся в Троицком соборе лавры. Монастырь Иоанна Кронштадтского – женская обитель, основанная под духовным руководством Иоанна Кронштадтского в начале XX века. Монастырь расположен на набережной реки Карповки в Петербурге. В храме-усыпальнице обители покоятся мощи святого. В усыпальнице также создан небольшой музей, посвящённый Иоанну Кронштадтскому и истории монастыря Остановки предусмотренные во время экскурсии: Смоленское кладбище, набережная реки Карповки, площадь Александро-Невского (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

по воскресеньям в 11:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Невский проспект

Казанский собор

Князь-Владимирский собор

Монастырь Иоанна Кронштадтского

Успенское подворье Оптиной пустыни

Смоленская церковь

Спасо-Преображенский собор

Александро-Невская лавра Что включено Услуги экскурсовода

Транспортное обслуживание Где начинаем и завершаем? Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская» Завершение: Александро-Невская Лавра, наб. реки Монастырки, 1 Когда и сколько длится? Когда: по воскресеньям в 11:00 Экскурсия длится около 5.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.