«Небесные покровители» с посещением часовни Ксении Петербургской и Александро-Невской лавры

«Небесные покровители» с посещением часовни Ксении Петербургской и Александро-Невской лавры
«Небесные покровители» с посещением часовни Ксении Петербургской и Александро-Невской лавры
«Небесные покровители» с посещением часовни Ксении Петербургской и Александро-Невской лавры
«Небесные покровители» с посещением часовни Ксении Петербургской и Александро-Невской лавры

Что вас ожидает 🤩

  • Казанский собор
  • Андреевский собор
  • Князь-Владимирский собор
  • Монастырь Иоанна Кронштадтского
  • Смоленская церковь
  • Часовня святой Ксении Петербургской
  • Александро-Невская лавра
По своему архитектурному облику Санкт-Петербург был более европейским, нежели русским городом. И все же, несмотря на западную светскость, город оставался, несомненно, православным. Православная традиция пронизывает всю петербургскую историю. Город был основан в день Святой Троицы, посвящен святому апостолу Петру.
Одним из первых небесных покровителей Северной столицы стал св. князь Александр Невский. Столичный город с его рациональным жизненным укладом отличала незаметная, на первый взгляд, атмосфера христианского подвижничества, которая явила и своих святых. Среди них - Ксения Петербургская. Ее жизненный путь завершился на старинном Смоленском кладбище. В ходе экскурсии Вы побываете у часовни Ксении Петербургской и в Александро-Невской лавре.
Часовня Ксении Блаженной на Смоленском кладбище, наверное, самое известное место силы в Санкт-Петербурге. Достоверных сведений о ее детстве и происхождении не сохранилось. Но легенд, которыми овеяно имя Ксении Блаженной, великое множество. Ее предсказания удивляли своей точностью. Добрые дела ее живут в памяти до сих пор. Да и после смерти она продолжает творить добрые дела. Нескончаемым потоком в любое время года к ее могиле приходят люди за помощью.
Александро-Невская лавра – это мужской монастырь, основанный в 1710 году по велению императора Петра I на предполагаемом месте Невской битвы, в конце XVIII столетия получил высший церковный статус Лавры. В 1724 году монастырь обрел свою реликвию - мощи святого благоверного князя Александра Невского. Они и сейчас хранятся в Троицком соборе лавры.

Остановки предусмотренные во время экскурсии:

  • Смоленское кладбище, площадь Александро-Невского (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

    • Казанский собор
    • Андреевский собор
    • Князь-Владимирский собор
    • Монастырь Иоанна Кронштадтского
    • Смоленская церковь
    • Часовня святой Ксении Петербургской
    • Александро-Невская лавра
    • Александро-Невская лавра
    •Александро-Невская лавра

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги экскурсовода
    • Транспортное обслуживание
    Что не входит
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
    Завершение: Александро-Невская Лавра, наб. реки Монастырки, 1
    Когда и сколько длится
    Когда: по воскресеньям в 11:00
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    по воскресеньям в 11:00

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