По своему архитектурному облику Санкт-Петербург был более европейским, нежели русским городом. И все же, несмотря на западную светскость, город оставался, несомненно, православным. Православная традиция пронизывает всю петербургскую историю. Город был основан в день Святой Троицы, посвящен святому апостолу Петру.

Одним из первых небесных покровителей Северной столицы стал св. князь Александр Невский. Столичный город с его рациональным жизненным укладом отличала незаметная, на первый взгляд, атмосфера христианского подвижничества, которая явила и своих святых. Среди них - Ксения Петербургская. Ее жизненный путь завершился на старинном Смоленском кладбище. В ходе экскурсии Вы побываете у часовни Ксении Петербургской и в Александро-Невской лавре.

Часовня Ксении Блаженной на Смоленском кладбище, наверное, самое известное место силы в Санкт-Петербурге. Достоверных сведений о ее детстве и происхождении не сохранилось. Но легенд, которыми овеяно имя Ксении Блаженной, великое множество. Ее предсказания удивляли своей точностью. Добрые дела ее живут в памяти до сих пор. Да и после смерти она продолжает творить добрые дела. Нескончаемым потоком в любое время года к ее могиле приходят люди за помощью.

Александро-Невская лавра – это мужской монастырь, основанный в 1710 году по велению императора Петра I на предполагаемом месте Невской битвы, в конце XVIII столетия получил высший церковный статус Лавры. В 1724 году монастырь обрел свою реликвию - мощи святого благоверного князя Александра Невского. Они и сейчас хранятся в Троицком соборе лавры.

Остановки предусмотренные во время экскурсии:

Смоленское кладбище, площадь Александро-Невского (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

Казанский собор

Андреевский собор

Князь-Владимирский собор

Монастырь Иоанна Кронштадтского

Смоленская церковь

Часовня святой Ксении Петербургской

Александро-Невская лавра

Александро-Невская лавра

•Александро-Невская лавра