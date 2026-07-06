Петербург — самый европейский город России, даже его архитектура напоминает европейские города. Но несмотря на это, Петербург остается православным городом.
Описание экскурсииПо своему архитектурному облику Санкт-Петербург был более европейским, нежели русским городом. И все же, несмотря на западную светскость, город оставался, несомненно, православным. Православная традиция пронизывает всю петербургскую историю. Город был основан в день Святой Троицы, посвящен святому апостолу Петру. Одним из первых небесных покровителей Северной столицы стал св. князь Александр Невский. Столичный город с его рациональным жизненным укладом отличала незаметная, на первый взгляд, атмосфера христианского подвижничества, которая явила и своих святых. Среди них - Ксения Петербургская. Ее жизненный путь завершился на старинном Смоленском кладбище. В ходе экскурсии Вы побываете у часовни Ксении Петербургской и в Александро-Невской лавре. Часовня Ксении Блаженной на Смоленском кладбище, наверное, самое известное место силы в Санкт-Петербурге. Достоверных сведений о ее детстве и происхождении не сохранилось. Но легенд, которыми овеяно имя Ксении Блаженной, великое множество. Ее предсказания удивляли своей точностью. Добрые дела ее живут в памяти до сих пор. Да и после смерти она продолжает творить добрые дела. Нескончаемым потоком в любое время года к ее могиле приходят люди за помощью. Александро-Невская лавра – это мужской монастырь, основанный в 1710 году по велению императора Петра I на предполагаемом месте Невской битвы, в конце XVIII столетия получил высший церковный статус Лавры. В 1724 году монастырь обрел свою реликвию - мощи святого благоверного князя Александра Невского. Они и сейчас хранятся в Троицком соборе лавры. Монастырь Иоанна Кронштадтского – женская обитель, основанная под духовным руководством Иоанна Кронштадтского в начале XX века. Монастырь расположен на набережной реки Карповки в Петербурге. В храме-усыпальнице обители покоятся мощи святого. В усыпальнице также создан небольшой музей, посвящённый Иоанну Кронштадтскому и истории монастыря Остановки предусмотренные во время экскурсии: Смоленское кладбище, набережная реки Карповки, площадь Александро-Невского (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
по воскресеньям в 11:00
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский проспект
- Казанский собор
- Князь-Владимирский собор
- Монастырь Иоанна Кронштадтского
- Успенское подворье Оптиной пустыни
- Смоленская церковь
- Спасо-Преображенский собор
- Александро-Невская лавра
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Завершение: Александро-Невская Лавра, наб. реки Монастырки, 1
Когда и сколько длится?
Когда: по воскресеньям в 11:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Уважаемые организаторы,спасибо большое за экскурсию в Александро-Невскую лавру и к Ксенюшки Петербургской. Какая замечательная программа!!!! Мы посетили часовню Ксении и приложились к ее надгробию, посетили женский монастырь и приложились к мощам Иоанна Кронштадского,а в Лавре Александра Невского к мощам Великого благоверного князя. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Елене Ивановне Кулик. Очень заботливый экскурсовод. . Спасибо огромное!!!!!
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X
Мы БЛАГОДАРНЫ организатарам этой замечательной экскурсии, на которую мы давно мечтали попасть. Экскурсия историческая, позновательная и духовна богата, благодаря посещениям святых мест. Благодарим гида, за интересный и увлекательный рассказ. И БЛАГОДАРИМ водителя, за комфортную поездку.
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Н
Мы БЛАГОДАРНЫ организатарам этой замечательной экскурсии, на которую мы давно мечтали попасть. Экскурсия историческая, позновательная и духовна богата, благодаря посещениям святых мест. Благодарим гида, за интересный и увлекательный рассказ. И БЛАГОДАРИМ водителя, за комфортную поездку.
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С
Экскурсия очень интересная.
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И
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Н
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