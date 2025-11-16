Мои заказы

Православный Петербург - с посещением музея Ксении Блаженной

Приложиться к мощам, зайти в гости к святой и увидеть город с высоты
Познакомьтесь с духовным наследием Петербурга! Вы увидите трех ангелов-хранителей города и услышите о пяти небесных покровителях. Побываете в соборах и храмах, подниметесь на колокольню и зайдёте в музей Ксении Блаженной.

Узнаете, кто защищает моряков, какие иконы были в доме Романовых и за что Пётр I уважал Александра Невского.
5
21 отзыв
Описание экскурсии

Николо-Богоявленский Морской собор (посещаем 1-й этаж)
Построен по проекту Саввы Чевакинского в середине 18 века в стиле елизаветинского барокко. Главная святыня нижней церкви собора — икона Святителя Николая Чудотворца и частица его мощей.

Казанский собор

Появился в годы правления императора Павла I специально для списка чудотворной иконы Казанской Божией матери, доставленной в Санкт-Петербург по воле Петра I.

Смоленское кладбище

На территории — Храм Смоленской иконы Божьей матери, Воскресения Христова, Часовня Ксении Блаженной и музей. Здесь нет тяжелой энергетики — это место, намоленное веками. В музее вы узнаете, как выглядела Ксения, какую одежду носила и какие чудеса творила.

Исаакиевский собор (осмотр снаружи)
Работа архитектора Огюста Монферрана — он строил его 40 лет. До революции он был главным кафедральным собором Санкт-Петербургской епархии и первенствующим в империи.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, взносы в паломнический центр
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу и субботу в 13:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1755 ₽
Пенсионеры1575 ₽
Школьники1575 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 13:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Станислав
Станислав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 56 туристов
Наша команда лицензированных гидов покажет вам Санкт-Петербург во всей его красе. Ваша экскурсия превратиться в увлекательное путешествие. Мы подарим яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Фотографии от путешественников

П
Петрова
16 ноя 2025
Здравствуйте! Хочу поблагодарить гида Александру, прекрасный профессионал своего дела и человек, родители остались под огромным впечатлением! Однозначно рекомендуем ❤️❤️❤️
Ирина
Ирина
10 ноя 2025
Моему восторга нет предела. Экскурсовод Александра выше всех похвал. Человек не просто отчитывает текст, человек влюблен в то, чем занимается. Посещение музея Ксении Блаженной для меня полное откровение. Александра очень
читать дальше

внимательный, чуткий и чистый человек, приятная в общении, увлечена своим делом, интересный рассказчик. Экскурсия организована четко, водитель очень приветлив и внимателен. Станислав отреагировал на мой звонок по уточнению места встречи быстро. Очень довольна. Всем благодарна от души за такую замечательную работу. Удачи вам и процветания.

Наталия
Наталия
9 ноя 2025
Очень рекомендую данную экскурсию, в которой я узнала много нового и интересного о Святых и о Покровителях Питера.
N
Natalia
8 ноя 2025
Заказывала экскурсию тете из Георгиевска. Она в абсолютном восторге. Наверное, эта экскурсия, одна из многих, вызвала у нее абсолютный восторг. Спасибо организаторам!
Т
Татьяна
5 ноя 2025
Экскурсия отличная по всем параметрам! Комфортный автобус, водитель профессионал. Огромное спасибо гиду Александре - профессионал! Нет лишних рассуждений, речь ровная правильная и изложено интересно. Всё прошло отлично и экскурсия замечательная и свободного времени достаточно. Спасибо!
Д
Диана
5 ноя 2025
Великолепный гид Александра, внимательная, высококвалифицированная теперь только к ней на экскурсии! Все расскажет, покажет, посоветует где можно купить дешевле в нашем случае в храме св Ксении! Прекрасный подбор храмов и очень интересная экскурсия с супер гидом! Теперь только с Александрой!!!
Ю
Юлия
5 ноя 2025
На экскурсии были родители, очень понравилось, Александра интересно рассказывала, много узнали нового. В общем все хорошо.
Особенно отметили, что есть возможность у Ксении Петербуржской не стоять в очереди. У нашей группы был отдельный вход. Это прям супер!
Спасибо.
Ж
Жанна
4 ноя 2025
Друзья, очень советую экскурсию с Александрой. Наверно это самый простой способ попасть к саркофагу Ксенюшки. Мимо всех очередей.
Александра, благодарим за эту возможность,
Татьяна
Татьяна
4 ноя 2025
Благодарю Александру, эмоций больше, чем я ожидала, все очень структурировано подано, все понятно, везде помогала, поясняла, показывала, ошибиться или чего-то не понять с таким экскурсовод просто не получится, можно спокойно отправлять своих взрослых родственников
Наталья
Наталья
3 ноя 2025
2 ноября 25 г мы были на авторской эк курсии Александры "Православный Петербург". Мы как жители Петербурга,не раз побывавшые на многих экскурсиях, открыли для себя город совсем с другой стороны. Оригинальная подача, глубокое знание истории очень впечатлили нас. Рекомендуем всем посетить данную экскурсию.
А
Анастасия
2 ноя 2025
Очень интересная экскурсия по православным храмам. Александра очень подробно рассказывает.
А
Алина
29 окт 2025
Благодарю Александру за индивидуальный подход, открытость и внимание!
Питер открылся с новой интересной стороны!
В храм к Ксении пришли без очереди и приложились к мощам!
Все рассказала и показала!
Очень рекомендую-состояние легкое и чистое!
Благодарю и рекомендую
И
Ирина
28 окт 2025
Замечательная экскурсия с Александрой. Интересно, информативно, грамотно. Посетили святые места без очередей! Александра учла наши пожелания и предпочтения. Благодарим за это благость. Спасибо также водителю за комфортную поездку.
В
Валерия
28 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое Александре и водителю Юрию! Приложились к мощам Св. Ксении побывали на колокольне и морском соборе! Спасибо!
С
Светлана
23 окт 2025
Я взяла две экскурсии и не прогадала. Каждая интересна по-своему. Шла изначально на храмы. Хотелось очень попасть в часовню,и совместить все с экскурсией. У нас была экскурсовод Александра. Все в восторге! Написали записки,приложились к мощам,быстро,без очереди,посетили несколько храмов,часовню и колокольню.

