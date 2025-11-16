Узнаете, кто защищает моряков, какие иконы были в доме Романовых и за что Пётр I уважал Александра Невского.
Описание экскурсии
Николо-Богоявленский Морской собор (посещаем 1-й этаж)
Построен по проекту Саввы Чевакинского в середине 18 века в стиле елизаветинского барокко. Главная святыня нижней церкви собора — икона Святителя Николая Чудотворца и частица его мощей.
Казанский собор
Появился в годы правления императора Павла I специально для списка чудотворной иконы Казанской Божией матери, доставленной в Санкт-Петербург по воле Петра I.
Смоленское кладбище
На территории — Храм Смоленской иконы Божьей матери, Воскресения Христова, Часовня Ксении Блаженной и музей. Здесь нет тяжелой энергетики — это место, намоленное веками. В музее вы узнаете, как выглядела Ксения, какую одежду носила и какие чудеса творила.
Исаакиевский собор (осмотр снаружи)
Работа архитектора Огюста Монферрана — он строил его 40 лет. До революции он был главным кафедральным собором Санкт-Петербургской епархии и первенствующим в империи.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, взносы в паломнический центр
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу и субботу в 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1755 ₽
|Пенсионеры
|1575 ₽
|Школьники
|1575 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Особенно отметили, что есть возможность у Ксении Петербуржской не стоять в очереди. У нашей группы был отдельный вход. Это прям супер!
Спасибо.
Александра, благодарим за эту возможность,
Питер открылся с новой интересной стороны!
В храм к Ксении пришли без очереди и приложились к мощам!
Все рассказала и показала!
Очень рекомендую-состояние легкое и чистое!
Благодарю и рекомендую