Познакомьтесь с духовным наследием Петербурга! Вы увидите трех ангелов-хранителей города и услышите о пяти небесных покровителях. Побываете в соборах и храмах, подниметесь на колокольню и зайдёте в музей Ксении Блаженной. Узнаете, кто защищает моряков, какие иконы были в доме Романовых и за что Пётр I уважал Александра Невского.

Описание экскурсии

Николо-Богоявленский Морской собор (посещаем 1-й этаж)

Построен по проекту Саввы Чевакинского в середине 18 века в стиле елизаветинского барокко. Главная святыня нижней церкви собора — икона Святителя Николая Чудотворца и частица его мощей.

Казанский собор

Появился в годы правления императора Павла I специально для списка чудотворной иконы Казанской Божией матери, доставленной в Санкт-Петербург по воле Петра I.

Смоленское кладбище

На территории — Храм Смоленской иконы Божьей матери, Воскресения Христова, Часовня Ксении Блаженной и музей. Здесь нет тяжелой энергетики — это место, намоленное веками. В музее вы узнаете, как выглядела Ксения, какую одежду носила и какие чудеса творила.

Исаакиевский собор (осмотр снаружи)

Работа архитектора Огюста Монферрана — он строил его 40 лет. До революции он был главным кафедральным собором Санкт-Петербургской епархии и первенствующим в империи.

