Что вас ожидает

Часовня Ксении Блаженной на Смоленском кладбище. Вы услышите о знаменитых личностях, здесь похороненных, и, конечно, узнаете о святой, чья история овеяна множеством легенд. Какие предсказания сделала юродивая, какие чудеса происходили по ее молитвам — будут рассказы обо всем об этом.

У вас будет свободное время, чтобы посетить Смоленскую церковь, и, если получится, часовню Ксении Петербургской — иногда очереди к ней выстраиваются длинные, на несколько часов.

Александро-Невская лавра. Этот монастырь основан еще Петром I на предполагаемом месте Невской битвы — вместе с гидом вы пройдете по территории лавры и услышите о важных вехах ее прошлого. Отдельно поговорим о жизни и подвигах благоверного князя Александра Невского. В конце экскурсии вы сможете самостоятельно посетить Троицкий собор и приложиться к мощам князя.

Также из окна автобуса вы увидите Казанский собор, Князь-Владимирский собор, Монастырь Иоанна Кронштадтского, Успенское подворье Оптиной пустыни — гид расскажет, чем примечательны эти храмы и какое место они занимают в петербуржских хрониках.

Организационные детали