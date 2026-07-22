Эта экскурсия поможет почувствовать скрытую силу Петербурга — тихую, глубокую и вдохновляющую.
Вы побываете у часовни Ксении Петербургской, посетите святыни Иоанновского монастыря и величественную Александро-Невскую лавру, а также прикоснётесь к истории в Некрополе мастеров искусств.
Вы побываете у часовни Ксении Петербургской, посетите святыни Иоанновского монастыря и величественную Александро-Невскую лавру, а также прикоснётесь к истории в Некрополе мастеров искусств.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- часовню Ксении Петербургской с записками и освящёнными лепестками.
- старинное Смоленское кладбище с памятными захоронениями.
- Иоанновский женский монастырь с мощами святого Иоанна Кронштадтского.
- Александро-Невскую лавру и её величественные храмы.
- Некрополь мастеров искусств, где покоятся Достоевский, Ломоносов, Чайковский и другие выдающиеся личности.
Вы узнаете:
- почему Ксения Петербургская и Иоанн Кронштадтский считаются покровителями города.
- чем особенны Смоленское кладбище и Александро-Невская лавра.
- какие истории и тайны хранят могилы Достоевского, Ломоносова и Чайковского.
Кому подойдёт экскурсия
- Людям, интересующимся духовной историей Петербурга, православной культурой и великими личностями России.
- Паломникам, ценителям тихих маршрутов и истории города за пределами стандартных туристических троп.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на туристическом автобусе и входные билеты.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 16 лет
|800 ₽
|Дети до 7 лет
|500 ₽
|Пенсионеры
|1100 ₽
|Студенты
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 11 часов 20 минут
Провела экскурсии для 114 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам более 30 лет, состоим в едином реестре туроператоров. В нашей команде работают только профессиональные гиды с опытом работы более 5 лет. У нас широкий ассортимент тематических экскурсий, а также мы предлагаем индивидуальные программы для разных категорий путешественников: корпоративных клиентов, семей, детей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Советую, если интересуетесь православными святынями и историей.
Вам был полезен этот отзыв?
Дворцы, парки, сады, музеи и храмы Питербурга знают и любят все, кто едет в этот город, но узнать обратную сторону Питера, коммуналки, старые дворы и быт серидины 20 века -
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Небесные покровители Петербурга»
Квест
до 6 чел.
Квест «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Сыграть в игру, исследовать изнанку города и перейти с Петербургом «на ты»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
Откройте для себя Санкт-Петербург с непривычного ракурса, взирая на город с высоты птичьего полета
Начало: Возле станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Александро-Невская Лавра - духовное сердце Петербурга
История, святыни и атмосфера главного монастыря города
Начало: У входа в Лавру
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
1700 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Православный Петербург - с посещением музея Ксении Блаженной
Приложиться к мощам, зайти в гости к святой и увидеть город с высоты
Начало: На площади Островского
Расписание: в четверг в 13:30
Сегодня в 13:30
13 авг в 13:30
2285 ₽ за человека
1200 ₽ за человека