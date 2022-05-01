Небесные покровители Петербурга

Побывать у часовни Ксении Петербургской, посетить Александро-Невскую лавру и услышать о подвижниках

Групповая
Несмотря на европейский флер, Петербург всегда был русским городом, а православная традиция пронизывает всю его историю. Св. князь Александр Невский стал одним из первых его покровителей; в группе до 45 человек вы посетите лавру, где упокоены его мощи.

А на Смоленском кладбище услышите о второй покровительнице — блаженной Ксении — и узнаете о ее христианском подвиге.
Небесные покровители Петербурга
Небесные покровители Петербурга
Небесные покровители Петербурга
Небесные покровители Петербурга
Небесные покровители Петербурга
Небесные покровители Петербурга
Небесные покровители Петербурга
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Часовня Ксении Блаженной на Смоленском кладбище. Вы услышите о знаменитых личностях, здесь похороненных, и, конечно, узнаете о святой, чья история овеяна множеством легенд. Какие предсказания сделала юродивая, какие чудеса происходили по ее молитвам — будут рассказы обо всем об этом.
У вас будет свободное время, чтобы посетить Смоленскую церковь, и, если получится, часовню Ксении Петербургской — иногда очереди к ней выстраиваются длинные, на несколько часов.

Александро-Невская лавра. Этот монастырь основан еще Петром I на предполагаемом месте Невской битвы — вместе с гидом вы пройдете по территории лавры и услышите о важных вехах ее прошлого. Отдельно поговорим о жизни и подвигах благоверного князя Александра Невского. В конце экскурсии вы сможете самостоятельно посетить Троицкий собор и приложиться к мощам князя.

Также из окна автобуса вы увидите Казанский собор, Князь-Владимирский собор, Монастырь Иоанна Кронштадтского, Успенское подворье Оптиной пустыни — гид расскажет, чем примечательны эти храмы и какое место они занимают в петербуржских хрониках.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 45 человек
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Трансфер входит в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы "Октябрьская" или "Москва"
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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