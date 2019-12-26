19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Мир усадеб южного побережья Финского — удивительная гармония утонченного петергофского разностилья

Арина
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Арина – ваш гид
Петергоф — это не только всемирно известные Большой дворец и фонтаны, но и целый мир усадеб на южном побережье Финского залива — мир, начало которому было положено Петром I.

Великими продолжателями этого почина стали правители 2-й половины XVIII и XIX вв., и сегодня мы предлагаем вам восхититься удивительной гармонией утонченного петергофского разностилья.
От 9000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро "Автово"
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии19 отзывов
5
Неизвестный Петергоф
Неизвестный Петергоф

Программа

В ходе автомобильной экскурсии мы увидим:

  • Усадьбы Петергофской дороги;
  • Троице-Сергиеву пустынь;
  • Львовский дворец в Стрельне;
  • Усадьбу Знаменка, принадлежавшую великому князю Николаю Николаевичу;
  • Шедевры неоготики в Петергофе: вокзал, конюшни, парк Александрия (Готическая капелла, Фермерский дворец, дворец Коттедж).
  • Полюбуемся видами города со смотровой площадки собора Петра и Павла.
  • Побываем в отдаленной от города Сергиевке, где нас ждут Собственная дача, Дворец Лейхтенбергских и Каменная Голова.

Неизвестный Петергоф
Неизвестный Петергоф
Неизвестный Петергоф
Неизвестный Петергоф
Неизвестный Петергоф
Неизвестный Петергоф

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро "Автово".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Арина
Арина
Историк, экскурсовод, выпускница исторического факультета СПбГУ Специалист по городским, пригородным, пешеходным маршрутам
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 декабря 2019
Экскурсия "Неизвестный Петербург" всем понравилась очень.Узнали много интересного и действительно неизвестного. Время пролетело моментально, А гид Арина просто выше всех похвал. Большое спасибо. Группа туристов из Перми
12 ноября 2018
Огромное спасибо Арине за увлекательно, профессионально и душевно проведенную экскурсию!
13 октября 2018
Экскурсия была просто великолепной. Гид, Арина, обладает энциклопедическими знаниями не только, о Санкт-Петербурге и его пригородах, но и о мировой истории и истории России. Все это в контексте рассказа о Петергофе, сделало нашу экскурсию незабываемой. На экскурсии была наша дочь (9 лет), ребёнок не имеет большого опыта посещения длительных экскурсий. Арина, тонко и интеллигентно, сумела вовлечь нашу дочь в процесс и заинтересовать историческими фактами. Твёрдая пятерка и огромное спасибо от нашей семьи!
15 августа 2018
Были с семьей на экскурсии в Петергофе. Экскурсия - нестандартная и запоминающаяся. Арина провела нас по местам, которые обычно проходят мимо туристов, но полны красоты и заключенной в них истории. И отдельно - несколько слов об Арине. Экскурсовод - просто чудо: знающая, эрудированная, очень интеллигентная и с прекрасной речью. Я очень люблю путешествовать и гидов встречала немало, но Арина - это необыкновенная редкость, мы получили огромное удовольствие от общения с ней. Видно, что человек получил прекрасное образование и любит то дело, которым занимается. Просто сейчас в эту сферу приходит много людей, у которых образование - три класса церковно-приходской школы, никакого желания учиться дальше, а деньги зарабатывать как-то приходится. Поэтому такие гиды, как Арина, к сожалению, нечасто встречаются. Очень советую ее экскурсии людям, глубоко интересующимся историей и тем, кто просто любит общаться с умными людьми. Поверьте, не пожалеете.
6 мая 2018
Огромное спасибо Арине за очень интересную экскурсию. Даже несмотря на плохую погоду мы смогли оценить красоту петергофа и его окрестностей и узнать для себя много нового об истории этих мест.
1 мая 2018
Очень интересная экскурсия! Арина прекрасный гид! Рекомендую всем! + нам очень повезло с погодой!)
Ирина
14 октября 2017
Спасибо огромное Арине за проведённую экскурсию! Она прекрасный рассказчик, интересно подаёт материал, переживает рассказываемое сама и заставляет переживать слушателя, ты как будто становишься участником событий давно минувших дней... Обязательно в следующий приезд попутешествуем вместе с ней по Питеру!
Elena
1 сентября 2017
Экскурсия очень понравилась. Про многое я слышала в первый раз. По нашей просьбе мы еще посетили нижний парк, но с учетом толп туристов намного приятнее ходить было по остальным усадьбам. Сделала себе заметочку в будущем более подробно изучить Александрию и посетить музей Петра I. Одна из лучших экскурсий в нашей поездке.
24 августа 2017
Добрый день!
Арина выше всяких похвал! Очень хорошая подача материала, прекрасно рассчитан маршрут! Мы очень рады, что знакомство с Петергофом начали именно с этой экскурсии!
10 июля 2017
Арина - хороший и интересный экскурсовод. Структурировано дает материал, владеет избранными темами, в ходи экскурсий нет незаполненных промежутков времени.. Мы с ней провели две прогулки в прошлом и этом сезоне. Рекомендуем.
Ещё 9 отзывов

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