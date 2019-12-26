19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Были с семьей на экскурсии в Петергофе. Экскурсия - нестандартная и запоминающаяся. Арина провела нас по местам, которые обычно проходят мимо туристов, но полны красоты и заключенной в них истории. И отдельно - несколько слов об Арине. Экскурсовод - просто чудо: знающая, эрудированная, очень интеллигентная и с прекрасной речью. Я очень люблю путешествовать и гидов встречала немало, но Арина - это необыкновенная редкость, мы получили огромное удовольствие от общения с ней. Видно, что человек получил прекрасное образование и любит то дело, которым занимается. Просто сейчас в эту сферу приходит много людей, у которых образование - три класса церковно-приходской школы, никакого желания учиться дальше, а деньги зарабатывать как-то приходится. Поэтому такие гиды, как Арина, к сожалению, нечасто встречаются. Очень советую ее экскурсии людям, глубоко интересующимся историей и тем, кто просто любит общаться с умными людьми. Поверьте, не пожалеете.