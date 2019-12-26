19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Петербург в стиле модерн
Ритмы, моды и правила имперской столицы рубежа XIX-XX веков на авто-экскурсии
На рубеже XIX-XX вв. Петербург был особенно красив. Город находился в зените собственной славы, величия и могущества. Несмотря на роскошь, блеск, активное развитие, атмосфера была пропитана ожиданием больших перемен, повсюду чувствовалось приближение чего-то могучего, тревожного, сокрушительного, и это придавало особо острый, яркий вкус жизни «накануне». Вы полностью погрузитесь в жизнь Петербурга 100-летней давности и узнаете, как жили петербуржцы в ту пору: о жилищном вопросе, строительстве, образовании, культуре, развлечениях, большой политике и общественном мнении — и сможете сравнить жизнь современного горожанина и петербуржца начала XX в.