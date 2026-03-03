19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Петергоф — это не только всемирно известные Большой дворец и фонтаны, но и целый мир усадеб у Финского залива.
Начало ему положил Пётр I, а великими продолжателями этого почина стали правители второй половины 18 и 19 веков.
Вы увидите нетуристические уголки города, услышите их историю и полюбуетесь утончённым разностильем.
Начало ему положил Пётр I, а великими продолжателями этого почина стали правители второй половины 18 и 19 веков.
Вы увидите нетуристические уголки города, услышите их историю и полюбуетесь утончённым разностильем.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Львовский дворец в Стрельне — яркий образец псевдоготического стиля
- Усадьбу Знаменка, принадлежавшую великому князю Николаю Николаевичу
- Вокзал, конюшни, парк «Александрия» (Готическая капелла, Фермерский дворец, дворец Коттедж) — шедевры неоготики в Петергофе
- Царицын и Ольгин павильоны, собор Петра и Павла — эффектные городские постройки
- Дворец Бельведер на отдалённом Бабигонском холме — с колоннами и кариатидами
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Озерки»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1015 туристов
Историк, лицензированный экскурсовод, выпускница исторического факультета СПбГУ. Специалист по нестандартным городским и пригородным экскурсиям, твёрдо убеждённый в том, что знакомство с историей должно основываться не только на фактах, но и увлекательном повествовании и диалоге с собеседником.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия! Арина - замечательный рассказчик, прекрасно разбирается в теме. Эту экскурсию однозначно стоит посетить тем, кто уже видел фонтаны Петергофа.
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Е
Арина, спасибо за насыщенный и интересный маршрут и отлично организованную экскурсию! Были на экскурсии семьей с мужем и дочерью 17-ти лет 3 января 2025 г. - всем троим понравилось 😊
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И
Спасибо большое за экскурсию.
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Великолепная экскурсия. Очень понравилось, узнали много нового, хотя посещали Питер много раз. Вот бы всем экскурсоводам рассказывать так интересно)
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С
Очень интересно построенная Экскурсия. Нам очень хотелось прогуляться по парку Александрия. Арине замечательно удалось погрузить нас в атмосферу действительно не известного нам Петергофа. Интересен был и сам маршрут через Кронштадтскую
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С большой благодарностью за исключительный день, что мы провели с Ариной!
Экскурсия была выбрана совершенно не случайно, ведь Петергоф и его окрестности - наша любимая локация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Экскурсия была выбрана совершенно не случайно, ведь Петергоф и его окрестности - наша любимая локация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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