19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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И по счастливому совпадению - у Арины тоже.

И, к нашему восхищению, речь на экскурсии шла не только о Петергофе; нам, как на блюдце с золотой каемочкой, была преподнесена вся история Государства Российского, история династии Романовых, изысканно вплетенные в повествование о достопримечательностях Петергофа, не часто попадающих в традиционные туристические маршруты. Арина нас сразила глубиной своих знаний, великолепной грамотной речью, обаянием и главное - легкостью, с которой шел рассказ. Весь день, нас не покидало ощущение, что мы встретили старинного друга, и он водит нас любимыми нашими тропами. Уверена, мы еще ни раз обратимся к Арине. Благодарю сердечно от всей нашей группы!