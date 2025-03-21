Неофициальный Ленинград: рок, арт-коммуна и панк-бар

Прогуляться по музею нонконформистского искусства, здание которого когда-то было сквотом
История арт-центра «Пушкинская-10» началась на исходе 20 века, когда в расселённом доме возник сквот независимых художников и музыкантов. Сегодня это творческая коммуна, где работают заслуженные деятели андеграунда.

Мы пообщаемся с отцом русского рока, побываем в мастерских художников и музее главного битломана страны. А завершим встречу чашечкой не-кофе.
Неофициальный Ленинград: рок, арт-коммуна и панк-бар
Неофициальный Ленинград: рок, арт-коммуна и панк-бар
Неофициальный Ленинград: рок, арт-коммуна и панк-бар
Ближайшие даты:
21
мар28
мар4
апр11
апр18
апр25
апр2
мая
Время начала: 18:00

Описание экскурсии

С историей центра «Пушкинская-10» неразрывно связаны имена виднейших представителей отечественной неформальной культуры:

  • музыкантов Владимира Рекшана, Сергея Курёхина, Вячеслава Бутусова, Владислава Макарова
  • рок-групп «Аквариум», «ДДТ», «Аукцыон», «Колибри»
  • художников Юлия Рыбакова, Тимура Новикова, Кирилла Миллера, Бориса Кошелохова, Дмитрия Шагина («Митьки»)
  • актёра Александра Баширова
  • коллекционера и главного битломана страны Коли Васина
  • и многих других ярких личностей

Вы заглянете в мастерские, пообщаетесь с представителями андеграунда, а затем побываете в легендарном баре, где начинали играть многие музыканты — сейчас здесь случаются яркие панк-рок-тусовки.

На прогулке узнаете:

  • Кто такие неофицалы и официалы
  • Где находится вертикальная улица Джона Леннона
  • Что такое русский рок — раньше и сейчас
  • Где находился тот самый «Ленинградский рок-клуб»
  • Что такое «Сайгон» и кто там бывал
  • Нонконформизм — что это (или кто это) и жив ли он сейчас
  • Как разделяются коммерческие и некоммерческие направления в мире современного арта

И многое другое!

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход в арт-центр (250 ₽ за чел.) и заказ напитков в баре (200 ₽ за чел., по желанию)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу в 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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