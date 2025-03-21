История арт-центра «Пушкинская-10» началась на исходе 20 века, когда в расселённом доме возник сквот независимых художников и музыкантов. Сегодня это творческая коммуна, где работают заслуженные деятели андеграунда.
Мы пообщаемся с отцом русского рока, побываем в мастерских художников и музее главного битломана страны. А завершим встречу чашечкой не-кофе.
Мы пообщаемся с отцом русского рока, побываем в мастерских художников и музее главного битломана страны. А завершим встречу чашечкой не-кофе.
Описание экскурсии
С историей центра «Пушкинская-10» неразрывно связаны имена виднейших представителей отечественной неформальной культуры:
- музыкантов Владимира Рекшана, Сергея Курёхина, Вячеслава Бутусова, Владислава Макарова
- рок-групп «Аквариум», «ДДТ», «Аукцыон», «Колибри»
- художников Юлия Рыбакова, Тимура Новикова, Кирилла Миллера, Бориса Кошелохова, Дмитрия Шагина («Митьки»)
- актёра Александра Баширова
- коллекционера и главного битломана страны Коли Васина
- и многих других ярких личностей
Вы заглянете в мастерские, пообщаетесь с представителями андеграунда, а затем побываете в легендарном баре, где начинали играть многие музыканты — сейчас здесь случаются яркие панк-рок-тусовки.
На прогулке узнаете:
- Кто такие неофицалы и официалы
- Где находится вертикальная улица Джона Леннона
- Что такое русский рок — раньше и сейчас
- Где находился тот самый «Ленинградский рок-клуб»
- Что такое «Сайгон» и кто там бывал
- Нонконформизм — что это (или кто это) и жив ли он сейчас
- Как разделяются коммерческие и некоммерческие направления в мире современного арта
И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в арт-центр (250 ₽ за чел.) и заказ напитков в баре (200 ₽ за чел., по желанию)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу в 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элла — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2474 туристов
Мы можем показать Петербург с разных сторон, а не только с глянцево-парадной. Хотите культурную дневную must-have программу с посещением музеев-памятников — пожалуйста. Хотите культурную вечерне-ночную программу с тайнами, легендами, водными прогулками — милости просим. Хотите увидеть нестандартные ракурсы города, прогуляться по крышам, дворам-колодцам, закрытым особнякам — пишите. Работаем с 2011 года.Задать вопрос
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